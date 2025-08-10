Στην κυκλοφορία η παράκαμψη του Αγίου Νικολάου στον οδικό άξονα Βόνιτσα - Λευκάδα

Πρόκειται για τμήμα που παρακάμπτει τον οικισμό του Αγίου Νικολάου με νέα χάραξη, μήκους περίπου 3,5 χιλιομέτρων και αποτελεί μέρος του οδικού άξονα Βόνιτσας - Λευκάδας, συνολικού μήκους 16 χιλιομέτρων