Οδικός άξονας Βόνιτσα Λευκάδα

Στην κυκλοφορία η παράκαμψη του Αγίου Νικολάου στον οδικό άξονα Βόνιτσα - Λευκάδα

Πρόκειται για τμήμα που παρακάμπτει τον οικισμό του Αγίου Νικολάου με νέα χάραξη, μήκους περίπου 3,5 χιλιομέτρων και αποτελεί μέρος του οδικού άξονα Βόνιτσας - Λευκάδας, συνολικού μήκους 16 χιλιομέτρων

Στην κυκλοφορία παραδόθηκε η παράκαμψη του Αγίου Νικολάου του Οδικού άξονα Βόνιτσα - Λευκάδα, ο οποίος συνδέει την πόλη της Λευκάδας με το τμήμα «Άκτιο - Δυτικός Άξονας», μετά την ολοκλήρωση των εργασιών αναβάθμισης.

Πρόκειται για τμήμα που παρακάμπτει τον οικισμό του Αγίου Νικολάου με νέα χάραξη, μήκους περίπου 3,5 χιλιομέτρων και αποτελεί μέρος του οδικού άξονα Βόνιτσας - Λευκάδας, συνολικού μήκους 16 χιλιομέτρων.

Η διατομή της κύριας οδού διαθέτει ασφαλτοστρωμένο πλάτος 5,5 μ. ανά κατεύθυνση, περιλαμβάνει μία λωρίδα κυκλοφορίας πλάτους 3,75 μ. και ΛΕΑ 1,75μ.

Με αφορμή τη λειτουργία του νέου τμήματος ο Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών Χρίστος Δήμας δήλωσε: «Με τους οδικούς άξονες Βόνιτσα - Λευκάδα και Άκτιο - Άγιος Νικόλαος, ο οποίος έχει παραδοθεί, επιτυγχάνεται η σύνδεση της πόλης της Λευκάδας με τη Ζεύξη Ακτίου - Πρέβεζας, την Αμβρακία και την Ιόνια Οδό. Πρόκειται για ένα έργο εξαιρετικά αναγκαίο για τη Δυτική Ελλάδα με δεδομένο ότι το οδικό δίκτυο της περιοχής ήταν ανεπαρκές για τους κυκλοφοριακούς φόρτους, ειδικά τους θερινούς μήνες. Η αναβάθμιση του οδικού άξονα Βόνιτσα - Λευκάδα βελτιώνει τις συνθήκες ασφάλειας, μειώνει τον συνολικό χρόνο διάνυσης των αποστάσεων, θα έχει θετικές συνέπειες στην οικονομική ανάπτυξη της ευρύτερης περιοχής και ενισχύει την κοινωνική συνοχή».



