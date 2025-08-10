Ρόδος: Νεκρός 41χρονος μοτοσικλετιστής - Πώς έγινε το θανατηφόρο τροχαίο
Ρόδος: Νεκρός 41χρονος μοτοσικλετιστής - Πώς έγινε το θανατηφόρο τροχαίο
Ο άτυχος οδηγός έχασε τον έλεγχο, προσέκρουσε σε κολώνα και μεταλλικό κάδο - Διαπιστώθηκε ο θάνατός του στο νοσοκομείο
Τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε σήμερα τα ξημερώματα, στις 05:30, στην πόλη της Ρόδου. Θύμα είναι ένας 41χρονος αλλοδαπός, ο οποίος, σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, έχασε τον έλεγχο της μοτοσικλέτας που οδηγούσε, με αποτέλεσμα να προσκρούσει αρχικά σε κολώνα φωτισμού και στη συνέχεια να χτυπήσει με σφοδρότητα σε μεταλλικό κάδο απορριμμάτων.
Στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις της Τροχαίας και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, το οποίο μετέφερε τον οδηγό στο νοσοκομείο της Ρόδου. Οι γιατροί, ωστόσο, διαπίστωσαν τον θάνατό του. Οι συνθήκες και τα αίτια του δυστυχήματος διερευνώνται από τις αρμόδιες αρχές.
