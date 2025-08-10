ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ ΤΩΡΑ

Μποτιλιάρισμα στη λεωφόρο Ποσειδώνος στο ρεύμα προς Γλυφάδα λόγω τροχαίου - Καθυστερήσεις στο ύψος του «Σταύρος Νιάρχος»

Ρόδος: Νεκρός 41χρονος μοτοσικλετιστής - Πώς έγινε το θανατηφόρο τροχαίο
ΕΛΛΑΔΑ
Ρόδος Τροχαίο δυστύχημα Μοτοσικλετιστής

Ρόδος: Νεκρός 41χρονος μοτοσικλετιστής - Πώς έγινε το θανατηφόρο τροχαίο

Ο άτυχος οδηγός έχασε τον έλεγχο, προσέκρουσε σε κολώνα και μεταλλικό κάδο - Διαπιστώθηκε ο θάνατός του στο νοσοκομείο

Ρόδος: Νεκρός 41χρονος μοτοσικλετιστής - Πώς έγινε το θανατηφόρο τροχαίο
Τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε σήμερα τα ξημερώματα, στις 05:30, στην πόλη της Ρόδου. Θύμα είναι ένας 41χρονος αλλοδαπός, ο οποίος, σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, έχασε τον έλεγχο της μοτοσικλέτας που οδηγούσε, με αποτέλεσμα να προσκρούσει αρχικά σε κολώνα φωτισμού και στη συνέχεια να χτυπήσει με σφοδρότητα σε μεταλλικό κάδο απορριμμάτων.

Στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις της Τροχαίας και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, το οποίο μετέφερε τον οδηγό στο νοσοκομείο της Ρόδου. Οι γιατροί, ωστόσο, διαπίστωσαν τον θάνατό του. Οι συνθήκες και τα αίτια του δυστυχήματος διερευνώνται από τις αρμόδιες αρχές.

Ειδήσεις σήμερα:

Κοινή ανακοίνωση Ευρωπαίων ηγετών για τη σύνοδο ΗΠΑ-Ρωσίας: Η πορεία προς την ειρήνη στην Ουκρανία δεν μπορεί να αποφασιστεί χωρίς το Κίεβο

Κρίσιμο 20ημερο αποφάσεων για την οικονομία και το πακέτο της ΔΕΘ

Η «μάχη» για την φοιτητική στέγη - Τι δείχνουν οι έρευνες, οι συστάσεις της ΠΟΜΙΔΑ

Σχετικά Άρθρα

Thema Insights

Πώς η τεχνολογία ζωντανεύει την Ιστορία συνδέοντας το παρελθόν με το παρόν

Η COSMOTE TELEKOM, με σημαντικές επενδύσεις και λύσεις συνδεσιμότητας, αναδεικνύει την πλούσια πολιτιστική μας κληρονομιά και την κάνει προσβάσιμη σε όλους

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης