Σκάφος με 11 επιβαίνοντες προσάραξε σε βραχώδη ακτή στην Καστροσυκιά Πρέβεζας
Σκάφος με 11 επιβαίνοντες προσάραξε σε βραχώδη ακτή στην Καστροσυκιά Πρέβεζας

Μεταξύ των επιβατών ήταν ένας Έλληνας και δέκα Ιταλοί – Δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί

Σε βραχώδες σημείο στην θαλάσσια περιοχή της Καστροσυκιάς στην Πρέβεζα προσάραξε το απόγευμα ιστιοφόρο σκάφος ελληνικής σημαίας με 11 επιβαίνοντες.

Το ιστιοφόρο σκάφος, στο οποίο επέβαιναν ένας Έλληνας και δέκα Ιταλοί, προσάραξε σε βραχώδη ακτή στην Καστροσυκιά Πρέβεζας, χωρίς να υπάρξουν τραυματισμοί.

Στο σημείο έσπευσε περιπολικό σκάφος του Λιμενικού Σώματος, ενώ καθ’ οδόν βρίσκεται ιδιώτης δύτης προκειμένου να συνδράμει στις ενέργειες απεγκλωβισμού και αποκόλλησης.

Οι καιρικές συνθήκες στην περιοχή χαρακτηρίζονται από άνεμο ανατολικής διεύθυνσης, έντασης έως 5 μποφόρ, οι οποίες δεν επηρέασαν την ασφαλή απομάκρυνση των επιβατών.

