Ανακοίνωση της οικογένειας Σαμαρά για την ενίσχυση κοινωφελών φορέων

Ανακοίνωση με την οποία ζητά, από όσους επιθυμούν, να ενισχύσουν φορείς με κοινωφελείς σκοπούς και δραστηριότητα αντί στεφάνου στην κηδεία της, εξέδωσε η οικογένεια του πρώην πρωθυπουργού.Συγκεκριμένα αναφέρεται:«Αντί στεφάνου για τη Λένα, η οικογένεια Σαμαρά παρακαλεί, όσους το επιθυμούν, να ενισχύσουν φορείς με κοινωφελείς σκοπούς και δραστηριότητα. Αυτό θα ήθελε η Λένα μας.Συγκεκριμένα, μπορούν να βοηθηθούν :1. το ΙΔΡΥΜΑ ΒΑΣΙΛΗ ΠΑΠΑΝΤΩΝΙΟΥ (ΙΒΠ)IBAN: GR9301104270000042748015718 (NBG)2. η ΓΥΝΑΙΚΕΙΑ ΚΟΙΝΟΒΙΑΚΗ ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΑΓ. ΙΛΑΡΙΩΝΟΣ ΠΡΟΜΑΧΩΝ ΑΡΙΔΑΙΑΣIBAN: GR6702603220000120201023242 (Eurobank)3. το ΑΣΥΛΟ ΑΝΙΑΤΩΝ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ «Ή ΣΤΕΓΗ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ».IBAN: GR7302602600000820101744921 (Eurobank)»