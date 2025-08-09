Αυτό το καλοκαίρι ταξιδεύουμε γρήγορα, άνετα και οικονομικά με τα σύγχρονα πλοία της MINOAN LINES που μετατρέπουν κάθε διαδρομή σε μια συναρπαστική εμπειρία διακοπών.
Ανακοίνωση της οικογένειας Σαμαρά για την ενίσχυση κοινωφελών φορέων
Ανακοίνωση της οικογένειας Σαμαρά για την ενίσχυση κοινωφελών φορέων
Παράκληση της οικογένειας του πρώην πρωθυπουργού για την ενίσχυση κοινωφελών φορέων αντί στεφάνου στην κηδεία της Λένας Σαμαρά
Ανακοίνωση με την οποία ζητά, από όσους επιθυμούν, να ενισχύσουν φορείς με κοινωφελείς σκοπούς και δραστηριότητα αντί στεφάνου στην κηδεία της Λένας Σαμαρά, εξέδωσε η οικογένεια του πρώην πρωθυπουργού.
Συγκεκριμένα αναφέρεται:
«Αντί στεφάνου για τη Λένα, η οικογένεια Σαμαρά παρακαλεί, όσους το επιθυμούν, να ενισχύσουν φορείς με κοινωφελείς σκοπούς και δραστηριότητα. Αυτό θα ήθελε η Λένα μας.
Συγκεκριμένα, μπορούν να βοηθηθούν :
1. το ΙΔΡΥΜΑ ΒΑΣΙΛΗ ΠΑΠΑΝΤΩΝΙΟΥ (ΙΒΠ)
IBAN: GR9301104270000042748015718 (NBG)
2. η ΓΥΝΑΙΚΕΙΑ ΚΟΙΝΟΒΙΑΚΗ ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΑΓ. ΙΛΑΡΙΩΝΟΣ ΠΡΟΜΑΧΩΝ ΑΡΙΔΑΙΑΣ
IBAN: GR6702603220000120201023242 (Eurobank)
3. το ΑΣΥΛΟ ΑΝΙΑΤΩΝ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ «Ή ΣΤΕΓΗ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ».
IBAN: GR7302602600000820101744921 (Eurobank)»
