Νεκρός τουρίστας στην παραλία του Μπάλου

Ο άνδρας μεταφέρθηκε πρώτα με σκάφος στα Φαλάσσαρνα και στη συνέχεια στο Κέντρο Υγείας Κισάμου

Την τελευταία του πνοή στη θάλασσα άφησε ένας άνδρας στην περιοχή της Κισάμου.

Όπως αναφέρει το flashnews.gr, πρόκειται για τουρίστα ο οποίος έχασε τη ζωή του ενώ βρισκόταν στη θαλάσσια περιοχή του Μπάλου.

Για το περιστατικό ενημερώθηκαν ενημερώθηκαν αμέσως οι λιμενικές αρχές.

Ο άνδρας μεταφέρθηκε πρώτα με σκάφος στα Φαλάσσαρνα και στη συνέχεια στο Κέντρο Υγείας Κισάμου.



