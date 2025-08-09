Αυτό το καλοκαίρι ταξιδεύουμε γρήγορα, άνετα και οικονομικά με τα σύγχρονα πλοία της MINOAN LINES που μετατρέπουν κάθε διαδρομή σε μια συναρπαστική εμπειρία διακοπών.
Νεκρός τουρίστας στην παραλία του Μπάλου
Νεκρός τουρίστας στην παραλία του Μπάλου
Ο άνδρας μεταφέρθηκε πρώτα με σκάφος στα Φαλάσσαρνα και στη συνέχεια στο Κέντρο Υγείας Κισάμου
Την τελευταία του πνοή στη θάλασσα άφησε ένας άνδρας στην περιοχή της Κισάμου.
Όπως αναφέρει το flashnews.gr, πρόκειται για τουρίστα ο οποίος έχασε τη ζωή του ενώ βρισκόταν στη θαλάσσια περιοχή του Μπάλου.
Για το περιστατικό ενημερώθηκαν ενημερώθηκαν αμέσως οι λιμενικές αρχές.
Ο άνδρας μεταφέρθηκε πρώτα με σκάφος στα Φαλάσσαρνα και στη συνέχεια στο Κέντρο Υγείας Κισάμου.
Όπως αναφέρει το flashnews.gr, πρόκειται για τουρίστα ο οποίος έχασε τη ζωή του ενώ βρισκόταν στη θαλάσσια περιοχή του Μπάλου.
Για το περιστατικό ενημερώθηκαν ενημερώθηκαν αμέσως οι λιμενικές αρχές.
Ο άνδρας μεταφέρθηκε πρώτα με σκάφος στα Φαλάσσαρνα και στη συνέχεια στο Κέντρο Υγείας Κισάμου.
Ειδήσεις σήμερα:
«Αδελφούλα μου, πώς να αντέξω χωρίς εσένα...» - Το σπαρακτικό αντίο του Κώστα Σαμαρά στη Λένα
Τραγωδία στις ΗΠΑ: 10χρονη πέθανε μετά από φρικτά βασανιστήρια από τον πατέρα και τη μητριά της - Είχε πηδήξει από το παράθυρο για να γλιτώσει
Από ήρωας, στη φυλακή: Ποιος είναι ο Βαγγέλης Μπαταρλής, ο πρώην αστυνομικός και TikToker που συνελήφθη για ναρκωτικά
«Αδελφούλα μου, πώς να αντέξω χωρίς εσένα...» - Το σπαρακτικό αντίο του Κώστα Σαμαρά στη Λένα
Τραγωδία στις ΗΠΑ: 10χρονη πέθανε μετά από φρικτά βασανιστήρια από τον πατέρα και τη μητριά της - Είχε πηδήξει από το παράθυρο για να γλιτώσει
Από ήρωας, στη φυλακή: Ποιος είναι ο Βαγγέλης Μπαταρλής, ο πρώην αστυνομικός και TikToker που συνελήφθη για ναρκωτικά
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα