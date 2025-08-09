Αυτό το καλοκαίρι ταξιδεύουμε γρήγορα, άνετα και οικονομικά με τα σύγχρονα πλοία της MINOAN LINES που μετατρέπουν κάθε διαδρομή σε μια συναρπαστική εμπειρία διακοπών.
Αυτοψία στις εγκαταστάσεις βιολογικού καθαρισμού της Πάτμου: Επέβαλαν πρόστιμο μετά από καταγγελίες για θαλάσσσια ρύπανση
Η υπόθεση διαβιβάστηκε στον εισαγγελέα και σε πλήθος αρμόδιων υπηρεσιών - Τα λύματα καταλήγουν σε σημείο που απέχει μόλις 300 μέτρα από εγκατάσταση υδροληψίας για αφαλάτωση - Ανησυχίες για την ασφάλεια του πόσιμου νερού
Αυτοψία στις εγκαταστάσεις του βιολογικού καθαρισμού της Πάτμου πραγματοποίησε το Λιμεναρχείο, έπειτα από καταγγελίες για ρύπανση στη θαλάσσια περιοχή του όρμου Χοχλακά.
Σύμφωνα με το PatmosTimes (08/08/2025), οι ενέργειες αυτές έγιναν μετά από αναφορά του Λιμεναρχείου (Α.Π. 2601/23-07-2025) που κατέγραφε παρουσία λυμάτων στον αιγιαλό και στη θαλάσσια ζώνη του Χοχλακά, σε απόσταση αναπνοής από τις εγκαταστάσεις του βιολογικού καθαρισμού. Μάλιστα, λίγες ημέρες αργότερα, ακολούθησε και δεύτερη αναφορά (Α.Π. 2668/29-07-2025) για έντονη δυσοσμία που ανέδυε το τοπικό αντλιοστάσιο, φαινόμενο που έχει προκαλέσει αγανάκτηση σε κατοίκους και επαγγελματίες της περιοχής.
Το Τμήμα Περιβαλλοντικής Βιωσιμότητας της Δωδεκανήσου έχει προγραμματίσει για τις 17 Αυγούστου αυτοψία, με στόχο να καταγράψει την ακριβή κατάσταση και να αξιολογήσει το μέγεθος της ρύπανσης. Η διαδικασία αυτή έρχεται ως συνέχεια ρεπορτάζ του PatmosTimes, το οποίο πριν από δύο εβδομάδες είχε φέρει στο φως εικόνες και βίντεο που αποτύπωναν τη μη λειτουργία του βιολογικού και την ανεξέλεγκτη διάθεση λυμάτων στη θάλασσα. Σύμφωνα με το δημοσίευμα, τα λύματα καταλήγουν σε σημείο που απέχει μόλις 300–400 μέτρα από εγκατάσταση υδροληψίας για αφαλάτωση, γεγονός που δημιουργεί σοβαρές ανησυχίες για την ασφάλεια του πόσιμου νερού και τη δημόσια υγεία.
Η αυτοψία του Λιμεναρχείου κατέληξε σε επίσημη καταγραφή παραβάσεων. Τα στοιχεία, μαζί με φωτογραφικό υλικό, διαβιβάστηκαν στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Κω, στο Υπουργείο Περιβάλλοντος, στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση, στην Κτηματική Υπηρεσία, στο Αστυνομικό Τμήμα Πάτμου και σε άλλες εμπλεκόμενες αρχές. Το πρόστιμο που επιβλήθηκε χαρακτηρίζεται «τσουχτερό», με την επισήμανση ότι δεν πρέπει να επιβαρύνει τους δημότες, αλλά να καλυφθεί από τους υπεύθυνους της δυσλειτουργίας.
Φωτογραφία: PatmosTimes
Φωτογραφία: PatmosTimes
