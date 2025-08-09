Αυτοψία στις εγκαταστάσεις βιολογικού καθαρισμού της Πάτμου: Επέβαλαν πρόστιμο μετά από καταγγελίες για θαλάσσσια ρύπανση

Η υπόθεση διαβιβάστηκε στον εισαγγελέα και σε πλήθος αρμόδιων υπηρεσιών - Τα λύματα καταλήγουν σε σημείο που απέχει μόλις 300 μέτρα από εγκατάσταση υδροληψίας για αφαλάτωση - Ανησυχίες για την ασφάλεια του πόσιμου νερού