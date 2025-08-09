Αζερμπαϊτζάν και Αρμενία υπέγραψαν ειρηνευτική συμφωνία στον Λευκό Οίκο: «Ο Τραμπ σε έξι μήνες έκανε ένα θαύμα»

Κλείσιμο

ι ηγέτες του Αζερμπαϊτζάν και της Αρμενίας υπέγραψαν συμφωνία με στόχο τον τερματισμό δεκαετιών συγκρούσεων, ενώ φιλοξενήθηκαν από τον Πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ στον Λευκό Οίκο την Παρασκευή.Ο πρόεδρος του Αζερμπαϊτζάν Ιλχάμ Αλίγιεφ και ο πρωθυπουργός της Αρμενίας Νικόλ Πασινιάν έδωσαν τα χέρια, αφού ο πρόεδρος των ΗΠΑ χαρακτήρισε το γεγονός ως «ιστορικό».«Περιμέναμε εδώ και πολύ καιρό», δήλωσε ο Τραμπ για τη συμφωνία, η οποία θα ανοίξει ξανά ορισμένες βασικές οδούς μεταφοράς μεταξύ των χωρών και θα αυξήσει την επιρροή των ΗΠΑ στην περιοχή.Το Αζερμπαϊτζάν και η Αρμενία πολέμησαν για το Ναγκόρνο-Καραμπάχ, έναν εθνοτικά αρμενικό θύλακα στο Αζερμπαϊτζάν, τις δεκαετίες του 1980 και του 1990 και η βία έχει αναζωπυρωθεί τα χρόνια που ακολούθησαν.Την Παρασκευή, ο Τραμπ δήλωσε ότι η Αρμενία και το Αζερμπαϊτζάν είχαν υποσχεθεί να σταματήσουν όλες τις εχθροπραξίες «για πάντα» καθώς και να ανοίξουν τα ταξίδια, τις επιχειρήσεις και τις διπλωματικές σχέσεις.«Σήμερα εγκαθιδρύουμε την ειρήνη στον Καύκασο», είπε ο Αλίγιεφ. «Χάσαμε πολλά χρόνια απασχολημένοι με πολέμους, κατοχή και αιματοχυσία».Ο Πασινιάν χαρακτήρισε την υπογραφή «σημαντικό ορόσημο» στις σχέσεις μεταξύ των δύο χωρών.«Τριάντα πέντε χρόνια πάλευαν και τώρα είναι φίλοι και θα είναι φίλοι για πολύ καιρό», είπε ο Τραμπ στην εκδήλωση.Ο Λευκός Οίκος δήλωσε ότι, στο πλαίσιο της συμφωνίας, οι ΗΠΑ θα βοηθήσουν επίσης στην κατασκευή ενός σημαντικού διαδρόμου μήκους 43 χιλιομέτρων- που θα συνδέει την Τουρκία με το Αζερμπαϊτζάν μέσω Αρμενίας. Θα ονομαστεί «Διαδρομή Τραμπ για τη Διεθνή Ειρήνη και Ευημερία» και θα συμβάλλει στην πρόσβαση στη Δύση..Η διαδρομή θα συνδέει το Αζερμπαϊτζάν και τον αυτόνομο θύλακα Ναχιτσεβάν, τα οποία χωρίζονται από αρμενικό έδαφος. Στο παρελθόν, ο Αλίγιεφ έχει απαιτήσει από την Αρμενία να παραχωρήσει στη χώρα του έναν σιδηροδρομικό διάδρομο προς το Ναχιτσεβάν.