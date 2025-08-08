Αυτό το καλοκαίρι ταξιδεύουμε γρήγορα, άνετα και οικονομικά με τα σύγχρονα πλοία της MINOAN LINES που μετατρέπουν κάθε διαδρομή σε μια συναρπαστική εμπειρία διακοπών.
Ανατροπή τζετ σκι και σύλληψη αλλοδαπών στη Χερσόνησο
Η τραυματίας διακομίστηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Ηρακλείου «Βενιζέλειο», όπου και νοσηλεύεται
Το μεσημέρι της Πέμπτης, ενημερώθηκε η Λιμενική Αρχή της Χερσονήσου ότι ένα εκμισθούμενο τζετ σκι, με δύο αλλοδαπούς επιβαίνοντες (υπήκοοι Βελγίου και Ισπανίας), ηλικίας 53 και 54 ετών αντίστοιχα, ανετράπη στη θαλάσσια περιοχή της Ανάληψης Χερσονήσου, με αποτέλεσμα τον τραυματισμό της 54χρονης στο δεξί πόδι.
Η τραυματίας διακομίστηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Ηρακλείου «Βενιζέλειο», όπου και νοσηλεύεται. Από το Β΄ Λιμενικό Τμήμα Χερσονήσου του Κεντρικού Λιμεναρχείου Ηρακλείου, που διενεργεί την προανάκριση, συνελήφθησαν ο 53χρονος χειριστής καθώς και ένας 32χρονος Γεωργιανός υπεύθυνος εκμίσθωσης θαλασσίων μέσων αναψυχής, για παράβαση των παρακάτω:
- άρθρο 15 Π.Κ. «Έγκλημα που τελείται με παράλειψη»
- άρθρο 26 περ. α Π.Κ. «Υπαιτιότητα»
- άρθρο 28 Π.Κ. «Αμέλεια», του άρθρου 291 παρ. 1 περ. ε υποπερ. γγ Π.Κ. «Διατάραξη της ασφάλειας σιδηροδρόμων, πλοίων και αεροσκαφών»
- άρθρο 314 παρ. 2 Π.Κ. «Σωματική βλάβη από αμέλεια», καθώς ο χειριστής στερούταν της απαραίτητης άδειας χειριστή ταχυπλόου προκειμένου να εκμισθώσει το jet ski.
