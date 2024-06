ΕΚΠΑ: Αναδείχθηκε το πιο βελτιωμένο Πανεπιστήμιο στην Ευρώπη - Στην 6η θέση παγκοσμίως στην «Ποιοτική Εκπαίδευση»

Κλείσιμο

Δύο πολύ σημαντικές διακρίσεις επιφύλασσε για το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών η ανακοίνωση των αποτελεσμάτων της Παγκόσμιας κατάταξης QS World University Ranking (QS – Quacquarelli Symonds) καθώς και η κατάταξη THE University Impact Rankings (THE – Times Higher Education).Ειδικότερα απονεμήθηκε στο ΕΚΠΑ ειδική διάκριση, (Certificate of Recognition) ως τογια το ακαδημαϊκό έτος 2024-2025. Επίσης, το ΕΚΠΑ, σύμφωνα με την κατάταξη THE University Impact Rankings ανέρχεται στηνστην «Ποιοτική Εκπαίδευση».Η πρώτη διάκριση (Most Improved – Europe award category) είναι αποτέλεσμα της πολύ μεγάλης ανόδου του Ιδρύματος στην εν λόγω κατάταξη κατά περίπου 300 θέσεις (651-700 το 2020-2021, 600 το 2022-2023, στην 393η θέση στον κόσμο το 2024-2025).Ιδιαίτερη διάκριση στην φετινή κατάταξη αποτελεί η 96η θέση παγκοσμίως (ι) στο επιμέρους κριτήριο Employment Outcomes. Αυτός ο δείκτης αντικατοπτρίζειτων αποφοίτων τους και να προετοιμάζουν μελλοντικούς ηγέτες που θα συνεχίσουν να έχουν αντίκτυπο και υψηλή επιδραστικότητα στους τομείς δράσης τους.Επίσης, μία πολύ σημαντική διάκριση επιφύλαξε για τοη δημοσίευση των αποτελεσμάτων της παγκόσμιας κατάταξης Πανεπιστημίων THE University Impact Rankings που δίνει στο Ε.Κ.Π.Α. την καλύτερη θέση που έχει λάβει ποτέ παγκοσμίως ελληνικό ίδρυμα στα Rankings. Για το 2024, στον Στόχο 4:(SDG 4: Quality Education), το Ε.Κ.Π.Α. βρίσκεται στην 6η θέση παγκοσμίως μεταξύ 1681 Πανεπιστημίων και συνολική βαθμολογία 87,8/100.Η κατάταξη THE University Impact Rankings αποτιμά τη θέση των Πανεπιστημίων παγκοσμίως, με βάση την οικονομική και κοινωνική τους επίδραση, όπως αυτή αποτιμάται σε σχέση με τους δεκαεπτά στόχους βιώσιμης και αειφόρου ανάπτυξης του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. Συνολικά το ΕΚΠΑ στην κατάταξη THE University Impact Rankings βρίσκεται στη θέσηπρώτο στην Ελλάδα και την Κύπρο, και ακολουθούν, τοκαι τοστις θέσεις 401-600. Τα υπόλοιπα ιδρύματα βρίσκονται μετά τηνθέση.