Καιρός: Ο Ιούνιος έρχεται με ζέστη - Οι 6 περιοχές που φλερτάρουν με το 40άρι

Ανεβαίνει σταδιακά η θερμοκρασία με μέγιστες τιμές στα κεντρικά και νότια ηπειρωτικά το Σάββατο τους 32-34ο C την Κυριακή: 33-35ο C

τη Δευτέρα: 34-36ο C και την ερχόμενη Τρίτη τους 35-37ο C. Η ζέστη θα κρατήσει την Τετάρτη και Πέμπτη παρότι θα υπάρξει υποχώρηση από τα ΒΔ.

ΔΕΛΤΙΟ… pic.twitter.com/wvmROShq0W