Δίκη Πισπιρίγκου: «Το παιδί δεν έπρεπε να πάθει ανακοπή, έπαθα σοκ, δεν πεθαίνει έτσι ένας άνθρωπος» κατέθεσε παιδίατρος

Κλείσιμο

Για άψογη κλινική εικόνα της μικρής, η οποία σε καμία περίπτωση δεν δικαιολογούσε την ανακοπή που υπέστη, μίλησε σήμερα στην κατάθεσή της στη δίκη της, η παιδίατρος στο Καραμανδάνειο Νοσοκομείο της Πάτραςη οποία είχε εξετάσει το κοριτσάκι στις 9 Απριλίου 2021. Δυο ημέρες αργότερα,η 9χρονη είχε υποστεί την ανακοπή η οποία και την άφησε τετραπληγική μέχρι το τέλος της ζωής της.«Το παιδί ήταν ήρεμο και συνεργάζονταν όταν της έλεγα σήκωσε τη μπλουζίτσα σου να σε εξετάσω αλλά όταν τη ρώταγα τί νιώθει δεν απαντούσε», κατέθεσε η μάρτυρας,ανέφερε ότι αυτό μπορεί να είναι από ένα στιγμιαίο άγχος ή γιατί μπορεί να «ξεκόλλησε κάποιο πατς». Στο σημείο αυτό ο συνήγορος της Ρούλας Πισπιρίγκου Αλέξης Κούγιας είπε απευθυνόμενος στην μάρτυρα:».Με την παρέμβαση της πρόεδρου οι τόνοι έπεσαν ενώ η μάρτυρας δεν απάντησε στον συνήγορο, συνεχίζοντας την κατάθεσή της. «Δεν γίνεται να πεθάνεις έτσι,, ακόμη και αυτά τα παιδιά που πεθαίνουν στα γήπεδα από ανακοπές έχουν μια αορτική στένωση που δεν την ξέρουν.. Τη Δευτέρα πηγαίνω και μαθαίνω αυτό το πράγμα; Κοιτούσε ο ένας γιατρός τον άλλον; Κομπιασμένοι με ένα πόνο στο στομάχι πήγαν να συνεχίσουν τη δουλειά τους. Κανένας δεν είχε να πει τίποτα, μια ιδέα γιατί;», είπε η μάρτυρας απαντώντας σε ερωτήσεις των συνηγόρωνΑρχίζοντας την κατάθεσή της στο δικαστήριο, η μάρτυρας ανέφερε: «. Είδα το παιδί στις 8 Απριλίου, το είχαν εξετάσει δυο συνάδελφοι, του είχαν πάρει ιστορικό με βάση αυτή που είπε η μητέρα. Μπήκε στο παιδονευρολογικό τμήμα. Στις 8 Απριλίου έγιναν εξετάσεις στο παι. Την επόμενη ημέρα στις 9 Απριλίου, όπως κατέθεσε η μάρτυρας, η ίδια ενημερώθηκε από τους συναδέλφους της «ότι τίποτα δεν είχε συμβεί το προηγούμενο βράδυ στο παιδί, μόνο ένα επεισόδιο. Με ενημέρωσαν για 132 σφίξεις,. Δεν ξανάγραψε ποτέ τίποτα το μηχάνημα. Αυτό μπορεί να συνέβη γιατί μπορεί να ξεκόλλησε το πατς ….(σ..σ από το μόνιτορ που είχε τοποθετηθεί στο παιδί)».Δεν ντρέπεστε λίγο….: Τι συμπεριφορά είναι αυτή, ΑπαράδεκτοΤι να πω ντρέπομαι.Πρέπει να ντρέπεστε που συμπεριφέρεστε έτσι…: Έχουν περάσει πέντε μάρτυρες εδώ και έρχεται η κυρία που έφαγε το παιδί και λέει για ξεκόλλημα…. Αυτόφωρο πρέπει να πάει με αυτά που λέει. ….Να συγκρατηθούμε και να διεξαχθεί η διαδικασία όπως πρέπει. Ο καθένας θα καταθέσει αυτά που γνωρίζει…Συνεχίζοντας την κατάθεσή της η κ. Τριάντου αναφέρθηκε στις 132 σφίξεις που είχαν καταγραφεί στο παιδί για να επισημάνει: «Αυτές τις 132 σφίξεις που κατέγραψε το μόνιτορ, δεν κατεγράφησαν στο καρδιογράφημα το οποίο φυσιολογικό.. Εκτός και αν το παιδί ήταν λίγο αγχωμένο και έγραψε κάτι στιγμιαία. Δεν βρέθηκε κάτι το παθολογικό στο 132 που καταγράφηκε. Μπορεί να ξεκόλλησε κάποιο πάτς. Μίλησα και με το νευρολόγο για αυτά που κατέγραψεΕνημερώθηκα για το εγκεφαλογράφημα και τις εξετάσεις αίματος, επικοινώνησα με την κ. Καρατζά και είπε ότι δεν υπάρχει κανένας λόγος να κρατηθεί το παιδί στο νοσοκομείο. Ρώτησα αν πρέπει να μπει χόλντερ και είπε πως δεν θα βοηθήσει.. Το εξέτασα, το ρώτησα «τι σου συμβαίνει;».Όταν του έλεγα «συνεργάζονταν. Είπα στη μαμά: «. Ήταν και οι ειδικευόμενοι μπροστά. Δεν μου έκανε καμία ερώτηση. Έφυγα και συνέχισα την επίσκεψη στους άλλους θαλάμους. Δυο θαλάμους παρακάτω ήρθε νοσηλεύτρια και μας είπε «το παιδί Δασκαλάκη κάνει εμετό».Με ενημέρωσε ότι παιδί έκανε κάτι σαλακια. Όταν τελείωσα την επίσκεψη πήγα μετά στο θάλαμο του παιδιού. Ζήτησα από τη μαμά να μου δείξει τον εμετό, και μου είπε τον είχε πετάξει. Είχε πάει πριν η κυρία Βίτσα (σ.σ. γιατρός),Τους είπα για δυο τρεις ώρες να μην φάει τίποτα και να του δώσουν μετά από δυο τρεις ώρες κάτι και αν το δεχτεί να φύγουν. Στη συνέχεια πήρε τηλέφωνο ο κ. Δασκαλάκης και ρώτησε για το παιδί.Του είπα μήπως κόλλησε κάτι θα το παρακολουθήσουμε και θα φύγει. Στη συνέχεια εγώ έφυγα και δεν το ξαναείδα το παιδί».Μάλιστα, η μάρτυρας κατά τη διάρκεια της κατάθεσης της ανέφερε ότι η Ρούλα Πισπιρίγκου περιέγραψε διαφορετικά σε δυο συναδέλφους της το τι εκδήλωσε το παιδί λίγο πριν το μεταφέρει στο Καραμανδάνειο. «Άλλα είπε στον κ. Φίλια και άλλα στον κ. Καντερέλο. Στον τελευταίο μίλησε για τρομώδης κινήσεις του παιδιού. Το να λες «το παιδί μου είχε μελανιάσει, σφίγγει τα δόντια για λεπτά, αυτό είναι τρομακτικό και τρομάζει και εμάς τους γιατρούς», είπε η μάρτυρας.: Όταν λέμε κλινική εξέταση τι εννοούμε;: Τα πάντα, όλα τα συστήματα.Είπατε πριν ότι δεν απαντούσε το παιδάκι όταν το ρωτούσατε τι έχει …: Όχι δεν απαντούσε. Θυμάμαι ένα ήρεμο παιδάκι που συνεργάζονταν όταν του ζητούσα να σηκώσει τη μπλουζίτσα του να το εξετάσω…..Είχατε πει στη μαμά να κλείσει ραντεβού με το παιδοψυχιατρικό τμήμα;Ναι. Ένα παιδί που έχει χάσει τα αδέλφια του πρέπει να κάνει κάποιες συνεδρίες για να του βγει αυτός ο θυμός. Αυτό το παιδί επιβάλλεται να το στείλουμε σε παιδοψυχίατρο.: Πως αντέδρασε η μαμά όταν της είπατε δεν έχει κάτι το παιδί;: Δεν είπε τίποτα. Κάθονταν στη καρέκλα. Με κοίταζε δεν είπε τίποτα και φύγαμε. Αυτό έγινε μπροστά σε όλη την ομάδα.: Όταν πήγατε στο θάλαμο πως ήταν το παιδί;: Με καλό χρώμα και καλές σφίξεις. Το χρώμα του ήταν ροδαλό. Το ρώτησα τι του συνέβη. Της έλεγα «τι έπαθες κουκλίτσα μου σε πονάει η κοιλίτσα σου;». Δεν απαντούσε. Η μάνα γύρισε και μου είπε πως έκανε εμετό.: Που κοιτούσε το παιδί;: Μπροστά.: Οι 132 σφίξεις εξηγούνται;: 132 δεν είναι ταχυκαρδία μην τρελαθούμε τώρα. Αυτό μπορεί να είναι από τον πυρετό, τη γκρίνια, το άγχος, το κλάμα. Αυτοί είναι οι παράγοντες που αυξάνουν πρόσκαιρα τις σφίξεις. Εδώ όμως είναι ένα εύρημα που δεν έχει καμία αξία, δεν είναι σταθερό.Μέχρι το σημείο που είδατε εσείς το παιδί και με τα όσα είχατε αντιληφθεί εσείς για τη κλινική του εικόνα, τις εξετάσεις του και σύμφωνα με τα όσα ανέφερε η μητέρα, σκεφτήκατε ότι μπορεί να έχει κάποια πάθηση το παιδί που δεν φαίνονταν εκείνη τη στιγμή;Όχι.: Μια τιμή 100 που εμφάνισε το παδί στα λευκά σημαίνει κάτι;Ένα παιδάκι ακόμη και ένας ενήλικας όταν ζορίζεται πολύ να κάνει εμετό μπορεί να κάνει αύξηση των λευκών.: Μπορεί ένα παιδί να είναι τρομαγμένο γατί είναι σε ένα νοσοκομείο ή για άλλο λόγο και αυτό να εκδηλώσει κάποια σωματικά συμπτώματα, όπως εμετός;Όχι. Τα παιδάκια σωματοποιούν ορισμένους πόνους αλλά όταν εξετάζει ο γιατρός δεν βλέπει κάτι. Για αυτό η κλινική εξέταση είναι σημαντική. Επειδή είμαι 30 χρόνια γιατρός τα περισσότερα παιδιά μου μιλάνε. Εξαρτάται το παιδί. Αυτό το παιδί δεν μου μίλησε ποτέ. Μάλιστα θυμάμαι ότι ρώτησα το νευρολόγο αν μίλησε σε εκείνον. Και μου είπε ναι και πως είχε μιλήσει και σε άλλους συναδέλφους.: Αναφέρατε ότι ανακοπή έχει αιτία την καρδιά και πολλά άλλες …Ναι είναι κυρίως η καρδιά, η οποία θα παρουσιάσει αρρυθμία, πάθηση του μυοκαρδίου, οξύ πρόβλημα με την καρδιά μυοκαρδίτιδα που θα είχε όμως ευρήματα. Στη συνέχεια πάμε σε άλλα συστήματα, νευρολογικό. Σπασμοί που δεν σταματούν και άλλα αίτια, που είναι ασφυξίας αίτια. Μια βαριά πνευμονία. Θα φαίνονταν όμως στην ακτινογραφία.Όταν εξετάσατε το παιδί στα πνευμόνια του;: Δεν είχε τίποτα, ήταν όλα φυσιολογικά. Δεν μπορεί μια αναπνευστική δυσχέρεια να σου εμφανιστεί τώρα. Μόνο η αναφυλαξία, που όμως συνοδεύεται από ευρήματα. Για αυτό το παιδί έζησα όλα τα συναισθήματα. Αγχώθηκα, στεναχωρήθηκα (σ.σ. όταν η μάρτυρας έμαθε για την ανακοπή) κοίταξα βιβλιογραφία. Πήρα τον κ. Ηλιάδη και τον ρώτησα τι κάνει το παιδί. Μου είπε ότι «δεν ξέρει για τον εγκέφαλο αλλά η καρδιά του ήταν καλά». Δεν πεθαίνει έτσι ένας άνθρωπος….Πο: Είπατε στη κυρία κατηγορουμένη «είστε νοήμων άνθρωπος το παιδί σας δεν έχει τίποτα», όπως λέτε στην κατάθεσή σας στην ανακρίτρια. Γιατί το είπατε αυτό; Τι είχε προηγηθεί;Μου φαίνονταν μια γυναίκα πονεμένη δίπλα στο παιδί της, περιποιημένη. Δεν μου φαίνονταν με χαμηλό IQ.Τι είχε προηγηθεί; Τι σας είχε πει η κατηγορουμένη; Σας είπε κάτι παράλογο;Όχι, ήταν σαν της έλεγα ότι «δεν φαίνεστε άνθρωπος που δεν μπορεί να αντιληφθεί πράγματα». Της εξηγούσα τα πάντα. Ήταν σαν της έλεγα «μη φοβάσαι πήγαινε σπίτι», γιατί έβλεπα έναν άνθρωπο πονεμένο.Από τι έπαθε ανακοπή το παιδί;: Εάν το ξέραμε αυτό δεν θα ήμασταν εδώ…Η κατηγορία που αντιμετωπίζει η κατηγορουμένη είναι ότι δηλητηρίασε με κεταμίνη το παιδί και έπαθε ανακοπή. Και αυτό είναι η απόπειρα ανθρωποκτονίας. …Πως θέλετε να το ξέρω αυτό; Είναι νόσος αυτή;: Ως παιδίατρος μπορείτε να μου πείτε αν με κεταμίνη μπορεί να προκληθεί ανακοπή;Πρέπει να ρωτήσετε αναισθησιολόγο, δεν τη ξέρω την κεταμίνη, δεν την ξέρω την ουσία, δεν την έχω δουλέψει. Πώς να σας απαντήσω για ένα φάρμακο που δεν ξέρω.Λέτε πως στις 12 Απριλίου όταν ενημερωθήκατε από τους συναδέλφους σας για την ανακοπή σοκαριστήκατε; Σας είπαν πως έπαθε ανακοπή;Μου είπαν ότι έκαναν τεράστιες προσπάθειες για να επαναφέρουν το παιδί.Ως παιδίατρος μπορείτε να μας πείτε για την κεταμίνη;Πώς να σας πω για ένα φάρμακο που δεν το έχω δώσει ποτέ; Θέλετε να σας πω για τη δράση του αερολίν;νωρίζετε αν στο νοσοκομείο υπάρχει κεταμίνη;Όχι στο τμήμα που δουλεύω εγώ. Οι αναισθησιολόγοι την γνωρίζουν.Θα μπορούσε η κατηγορούμενη να προκαλέσει ανακοπή με απόφραξη της μύτης και του στόματος;Εγώ είμαι παιδίατρος, όχι εγκληματολόγος. Δε το ξέρω αυτό, εγώ ξέρω ότι οι μανάδες αγαπάνε τα παιδιά τους…. Στη βιβλιογραφία αναφέρεται ότι ασφυξία είναι αιτία ανακοπής.Απαντώντας σε άλλες ερωτήσεις του κ. Κούγια για τον αν η κατηγορουμένη θα μπορούσε να προκαλέσει την ανακοπή στο παιδί της, όπως αναφέρει το κατηγορητήριο, η κ. Τριάντου ανέφερε: «Εγώ είμαι μάνα δυο παιδιών και παρακαλάω να φύγω εγώ πριν τα παιδιά, δεν μπορώ να φανταστώ μια μάνα να κάνει κάτι τέτοιο». Μάλιστα μπροστά στον ορυμαγδό τω ερωτήσεων που της υπέβαλλε ο συνήγορος κάποια στιγμή του απάντησε: «Με ρωτάτε πράγματα που δεν ξέρω. Είναι σαν ρωτούσα εγώ εσάς για την υπόθεση Καϊλή …».Εγώ πάντως δεν θα μίλαγα γαλλικά….Αν είχαμε εδώ μέσα και τους δημοσιογράφους που καλύπτουν την υπόθεση Καϊλή δεν θα χωρούσαμε πουθενά (σ.σ. η αίθουσα που διεξάγεται η δίκη είναι ιδιαίτερα μικρή).Γιατί τα μόνα καρδιογραφήματα που κάνατε στο παιδί είναι στις 8 Απριλίου; Γιατί μετά που είχε συμπτώματα το παιδί δεν κάνατε;Πρώτον δεν γνωρίζω γιατί δεν έκαναν. Δεύτερον για να κάνεις καρδιογράφημα πρέπει να έχεις και υποψία ότι έχει καρδιακή νόσο..Γιατί ψευδορκήσατε προηγουμένως είπατε ότι στις 132 σφίξεις του κάνατε καρδιογράφημαΕγώ σοφά είπα πως του έκανε ο γιατρός τότε καρδιογράφημα, διότι δεν ξέραμε αν το παιδί είχε κάνει ποτέ έλεγχο καρδιολογικό.: Και μόνο με την αναφορά σπασμών κάνατε στο παιδί στις 8 Απριλίου καρδιογραφήματα….Δεν κάναμε με την αναφορά σπασμών, κάναμε με βάση το ιστορικό του παιδιού….Η μάρτυρας απαντώντας σε άλλες ερωτήσεις της υπεράσπισης ήταν κατηγορηματική ότικαι πως η τοποθέτηση χόλντερ δεν θα βοηθούσε.: Μας έχετε τρελάνει στα ψέματα. Τόσα ψέματα δεν έχει πει κανείς: Είμαι δημόσιο πρόσωπο παρακαλώ κυρία πρόεδρε να με προστατεύσετεΣας παρακαλώ κύριε συνήγορες: Αφήσατε ένα παιδάκι να πεθάνει επειδή ήταν Σαββατοκύριακο και πήγατε διακοπές . Η κατηγορούμενη είναι κατηγορούμενη από εσάς …Συνεχίζοντας ο συνήγορος ρώτησε την μάρτυρα για το πώς είναι σίγουρη ότι δεν είχαν αυξηθεί οι τιμές στο παιδί αφού στις 9 και 10 Απριλίου δεν έγιναν εξετάσεις.ς: Μπορεί να έχει γίνει ιατρικό λάθος εδώ; αν αποδειχθεί ότι η μητέρα δεν έκανε τίποτα, τι άλλο μπορεί να συνέβη;Δεν μου έρχεται η φράση στα ελληνικά... it's up to you...: Ε, τότε θα πω και εγώ Κορωπί. Καλές γιορτές …