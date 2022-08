Κέιτι Πέρι: «Βάφτισε» το νεότευκτο κρουαζιερόπλοιο Norwegian Prima

Κλείσιμο

Το νεότερο πλοίο του στόλου της βάπτισε χθες, Σάββατο 27/8 η Norwegian Cruise Line (NCL). Πρόκειται για το, το οποίο έγραψε ιστορία ως το πρώτο μεγάλο κρουαζιερόπλοιο που βαφτίστηκε στο Ρέικιαβικ της Ισλανδίας.Το πρώτο από τα έξι πλοία της πρωτοποριακής κατηγορίας Prima, το Norwegian Prima, έκανε το ντεμπούτο του σεπου απόλαυσαν μια συναρπαστική εμπειρία στην όμορφη ισλανδική πρωτεύουσα.«Με την εκπληκτική σχεδίασή του και τις μοναδικές προσφορές υπηρεσιών η Norwegian Prima βρίσκεται σε μία δική της ξεχωριστή κατηγορία», δήλωσε ο, πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της Norwegian Cruise Line Holdings Ltd.«Ως το πιο ευρύχωρο νέο κρουαζιερόπλοιο του κλάδου με «μόνο- διαθέσιμες στην Prima-εμπειρίες», συνεχίζει την κληρονομιά της NCL για τις πρωτιές στον κλάδου. Θέλαμε να λανσάρουμε το Norwegian Prima σε μια τοποθεσία εξίσου ξεχωριστή και μοναδική. Και το εντυπωσιακό τοπίο του Ρέικιαβικ είναι το τέλειο σκηνικό για μια τέτοια περίσταση -ορόσημο. Ευχαριστούμε την κοινότητα του Ρέικιαβικ που μας υποδέχτηκε με ανοιχτές αγκάλες».Με 965 πόδια (294 μέτρα μήκος) καιμε χωρητικότητα για 3.100 επισκέπτες σε διπλή χωρητικότητα, το Norwegian Prima προσφέρει τα υψηλότερα επίπεδα στελέχωσης και αναλογίας χώρου από οποιοδήποτε σύγχρονο ή premium κρουαζιερόπλοιο.Διαθέτει επίσης τη μεγαλύτερη ποικιλία κατηγοριών σουιτών που διατίθενται στη θάλασσα, καθώς και την επαναπροσδιορισμένη The Haven από τη Norwegian, την εξαιρετικά premium κάρτα κλειδιού της NCL για πρόσβαση μόνο μέσα σε ένα πλοίο.Η ποικιλία των ψυχαγωγικών της δραστηριοτήτων, συμπεριλαμβανομένων των πιο γρήγορων τσουλήθρων στη θάλασσα – The Rush and The Drop – και η Prima Speedway,Χώροι όπως η Ocean Boulevard, ο υπαίθριος πεζόδρομοςπου τυλίγεται γύρω από ολόκληρο το πλοίο.Το Concourse, το οποίο διαθέτει έναν υπαίθριο κήπο με γλυπτά πολλών εκατομμυρίων δολαρίων. και τακαι οι πισίνες σε στιλ υπερχείλισης στο Infinity Beach,«Είμαστε στην ευχάριστη θέση να ξεκινήσουμε το επόμενο κεφάλαιο της NCL με τη Norwegian Prima», δήλωσε ο Harry Sommer, πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της Norwegian Cruise Line. “Ήταν χαρά μας να δούμε το όραμά μας να ζωντανεύει με αυτήν την, η οποία δίνει τον τόνο για τις απαράμιλλες διακοπές που θα απολαμβάνουν οι επισκέπτες για τα επόμενα χρόνια. Είμαστε τόσο ευγνώμονες στα μέλη της ομάδας και τους συνεργάτες μας σε όλο τον κόσμο που έκαναν το Norwegian Prima μια εκπληκτική πραγματικότητα».Οι καλεσμένοι στην τελετή βάπτισης δέχθηκαν μια παράσταση-στάση από το δημοφιλές ισλανδικό γκρουπ και τους αγαπημένους θαυμαστές του, Daði og Gagnamagnið (προφέρεται “Dah-they Oh Gack-no-Mak-ne”), πριν από την βάπτιση . Νονά, ήταν η Katy Perry ανέβηκε στην κεντρική σκηνή και βάπτισε το πλοίο με το τελετουργικό virtual -εικονικό σπάσιμο του μπουκαλιού σαμπάνιας στο κύτος του πλοίου. Η σκηνή τριών επιπέδων Prima Theatre & Club μετατράπηκε στη συνέχεια σε ένα ιδιαίτερο σκηνικό όπου οι επισκέπτες απολάμβαναν μια δυναμική παράσταση ορισμένων από τις κορυφαίες επιτυχίες του Perry, όπως τα “California Gurls”, “Teenage Dream”, “Roar” και “Firework”.«Ήταν τόσο διασκεδαστικό να ρίξω λίγη νεραϊδόσκονη ως νονά στο νορβηγικό πλοίο Prima και να το στείλω στο δρόμο του να πλεύσει στην ανοιχτή θάλασσα», είπε η Katy Perry. «Πάντα εκτιμώ τις οικογενειακές διακοπές και μια εμπειρία που γίνεται μια φορά στη ζωή, γι’ αυτό με χαρά ευχήθηκα σε όλους τους επισκέπτες των διακοπών καλό ταξίδι!».