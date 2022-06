Προσλήψεις: Προκήρυξη της σχολής Εθνικής Άμυνας για την πρόσληψη 15 ωρομίσθιων καθηγητών

Κλείσιμο

Αναρτήθηκε σήμερα στη(ώρα 9:59:28 π.μ.) ητηςγια την πλήρωση 15 θέσεων εκπαιδευτικού - διδακτικού προσωπικού, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (ΙΔΟΧ) και ωριαία αποζημίωση, για την κάλυψη των εκπαιδευτικών αναγκών του ακαδημαϊκού έτους 2022-2023, του Διεθνούς Σχολείου Σπουδών (ΔΣΣ) («International Senior Course») με τίτλο «Senior Course on Defense Studies: International Senior Course in Applied Strategy and Defense Diplomacy».είναι από 15 Σεπτεμβρίου 2022 έως 9 Δεκεμβρίου 2022. Μετά την ημερομηνία αυτή, η σύμβαση λύεται αυτοδίκαια.Οι ενδιαφερόμενοι που επιθυμούν να προσληφθούν στις παραπάνω θέσεις, πρέπει να υποβάλουν τα απαιτούμενα έντυπα - δικαιολογητικά στη ΣΕΘΑ μέχρι την 30ή Ιουνίου 2022, με παράλληλη αποστολή γνωστοποίησης της επιθυμίας/πρόθεσης συμμετοχής τους με σχετικό ηλεκτρονικό μήνυμα στη διεύθυνση: isc@hndc.mil.gr.Η υποβολή των, με όλα τα, σε έντυπη μορφή, δύναται να λάβει χώρα:- Προσωπικά από τους υποψηφίους ή από νόμιμα, εξουσιοδοτημένα προς τούτο άτομα, στην κεντρική γραμματεία της ΣΕΘΑ, στην έδρα της Σχολής επί της οδού Ευελπίδων 6 και Μουστοξύδη, εμπρόθεσμα.- Με συστημένο φάκελο, μέσω υπηρεσίας κρατικών ταχυδρομείων (ευανάγνωστη ημερομηνία σφραγίδας ταχυδρομείου) ή από ιδιωτική υπηρεσία ταχυμεταφορών (courier) στη διεύθυνση: «Σχολή Εθνικής 'Αμυνας, οδός Ευελπίδων 6 και Μουστοξύδη, ΤΚ 11362, Αθήνα», εμπρόθεσμα.Σε κάθε περίπτωση, διευκρινίζεται ότι το αποδεικτικό στοιχείο της αποστολής του συστημένου φακέλου είναι η απόδειξη από το ταχυδρομείο ή από courier, η οποία θα πρέπει να τηρηθεί από τον ενδιαφερόμενο, μέχρι την ανάρτηση των προσωρινών αποτελεσμάτων.Λοιπές πληροφορίες και λεπτομέρειες, παρέχονται, από την ημέρα δημοσίευσης της προκήρυξης μέχρι την ημερομηνία λήξης παραλαβής των αιτήσεων από:- Το Διεθνές Σχολείο Σπουδών της ΣΕΘΑ, κάθε εργάσιμη ημέρα από 9:00 έως 15:00.- Στο τηλέφωνο: 210-8896530 και στον αριθμό τηλεομοιοτυπίας 210-8896545.- Κατόπιν αποστολής ηλεκτρονικού μηνύματος στη διεύθυνση isc@hndc.mil.gr.