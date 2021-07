Πανεπιστήμιο Πειραιά: Ορκωμοσία αποφοίτων αγγλόφωνου μεταπτυχιακού Ναυτιλιακών Σπουδών

Δείτε όλες τις τελευταίες Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσειςΔείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

Είναι από τα πρώταστην Ελλάδα απευθυνόμενο όχι μόνο στους Έλληνες, αλλά και σε ξένους φοιτητές. Το 93% των αποφοίτων του προγράμματος βρίσκουνεντός δύο μηνών από την αποφοίτηση τους.Η ορκωμοσία των αποφοίτων του αγγλόφωνου μεταπτυχιακού προγράμματοςτου Τμήματος Ναυτιλιακών Σπουδών του Πανεπιστημίου Πειραιά πραγματοποιήθηκε στις αρχές Ιουλίου στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά.Όπως τόνισε ο Πρόεδρος του Τμήματος και Διευθυντής του Προγράμματος καθηγητήςτο πρόγραμμα αυτό είναια)είναι από τα πρώτα αγγλόφωνα στην Ελλάδα απευθυνόμενο όχι μόνο στους Έλληνες αλλά και ξένους φοιτητές,β)είναι πλήρως πιστοποιημένο για τα επαγγελματικά δικαιώματα των αποφοίτων του από το Institute of Chartered Shipbrokers αλλά καιγ)διαπιστευμένο κατά ISO 9001 από τους Lloyds Register.δ) το πρόγραμμα του συνδυάζει άριστα τη θεωρητική γνώση από καταξιωμένους ακαδημαϊκούς δασκάλους αλλά και την πρακτική εφαρμογή με αναγνωρισμένους επαγγελματίες της αγοράς, εργαστήρια εφαρμογής και πιστοποιήσεις των φοιτητών από τους νηογνώμονες.«Η στόχευση του» τόνισε «είναι κυρίαρχα μία: η παροχή, ώστε οι απόφοιτοι του να βρίσκουν εργασία στη ναυτιλία». Ο στόχος αυτός επεσήμανε έχει επιτευχθεί αφού το 93% των αποφοίτων του προγράμματος βρίσκουν εργασία στη ναυτιλία εντός δύο μηνών από την αποφοίτηση τους.Κατά τη διάρκεια της τελετής ανακοινώθηκε τογια τους φοιτητές του MSc in Shipping Management. Το πρόγραμμα αυτό στοχεύει στην καταλυτική παρουσία έμπειρων στελεχών στην «καθοδήγηση», «κινητροποίηση» και «συμβουλευτική» των νέων φοιτητών στην πρώτη πορεία του εργασιακού βίου τους. Πρώτοι μέντορες αναγορεύθηκαν οι κ. Κ. Φραγγούλης (Chairman Franman και President International Propeller Club Piraeus) οι κ. Σ. Μείντάνης (CEO Capital Containers), Κ. Αχλαδίτης (Δ.Σ. Golden Cargo), Δρ. Μαρίνα Παπαϊωάννου (Leader DNV Academy), Γ. Σύμπουρας (Πλοιοκτήτης) και Κ. Σταθοπούλου (Director Investments and Finance).Τέλος,σε επιδόσεις φοιτητές.Ο Δήμαρχος Πειραιά,αναφέρθηκε στον θετικό ρόλο που διαδραματίζει το Πανεπιστήμιο και το Τμήμα Ναυτιλιακών Σπουδών στην πόλη του Πειραιά, την πόλη της ελληνικής ναυτοσύνης,Τέλος, συνεχάρη τους νέους αποφοίτους λέγοντας ότι μετά από σκληρή εργασία και προσπάθεια οι κόποι τους ευοδώνονται.Ο Υφ. ΝΝΠ,εξήρε τον ρόλο και τη σημασία της παρεχόμενης εκπαίδευσης του συγκεκριμένου προγράμματος και της πολύ καλής δικτύωσης του με την αγορά του «ναυτιλιακού» Πειραιά, ενώ τόνισε ιδιαίτερα τη σημασία του εμβολιασμού όλων των πολιτών για την επιστροφή στην κανονικότητα.Ο Εκπρόσωπος της Ένωσης Ελλήνων Εφοπλιστών, Γιάννης Ξυλάς, μετέφερε τους χαιρετισμούς της Ε.Ε.Ε. καθώς και την υποστήριξη τηςπου επιδιώκει την αριστεία στον χώρο της ναυτιλίας. Έκανε επίσης ιδιαίτερη αναφορά στην διαφημιστική εκστρατεία της Ένωσης για την καλλιέργεια πνεύματος «ναυτοσύνης» στους ελληνόπαιδεςΟ Πρόεδρος της Ενωσης Εφοπλιστών Ναυτιλίας Μικρών Αποστάσεων,, προσομοίασε τις σημερινές καιρικές συνθήκες του καύσωνα με τη «ζέστη» ή ζέση που πρέπει να επιδεικνύουν οι σημερινοί φοιτητές και νέοι εργαζόμενοι για να πετύχουν. Κατέληξε λέγοντας ότι σήμερα η έκφραση πρέπει να μην είναι «do not worry» αλλά «worry»,Ο Πρόεδρος του Ναυτικού Επιμελητηρίου Ελλάδοςείπε: «Μέσα σε μια εξαιρετικά δύσκολη περίοδο λόγω της πανδημίας και κάτω από πρωτόγνωρες για όλους μας συνθήκες είμαι πολύ περήφανος που το Πανεπιστήμιο Πειραιά και πιο συγκεκριμένα το τμήμα Ναυτιλιακών Σπουδών με την αγαστή συνεργασία του κ. Παντουβάκη κατόρθωσε για ακόμη μια χρονιά να δώσει τασε όλους αυτούς τους σπουδαστές που έχουν ως όνειρο να ασχοληθούν με την Ναυτιλία. Ως Πρόεδρος του Ναυτικού Επιμελητηρίου Ελλάδος χαίρομαι που το μέλλον της Ελληνικής Ναυτιλίας είναι στα χέρια αυτών των παιδιών που αποφοίτησαν σήμερα. Congratulations Graduates, class of 2021.»Ο CEO της Arcadia και Πρόεδρος των Green Awards,, αναφέρθηκε στην θετική εμπειρία του από την επίβλεψη τεσσάρων φοιτητών του Προγράμματος στην ανάπτυξη εργασίας για τηνκαι ειδικότερα μέσω του προγράμματος TMSA3. «Θεωρώ» συνέχισε «ότι η ανάμειξη δεξιοτήτων και η συνεργασία νέων και έμπειρων στελεχών παράγει άριστα αποτελέσματα, όπως έγινε και στη συγκεκριμένη αυτή περίπτωση».Δήμαρχος Πειραιά Γιάννης Μώραλης, Υφ. Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής Κώστας Κατσαφάδος, Πρόεδρος Ναυτικού Επιμελητηρίου Ελλάδας Δρ. Γ. Πατέρας, Εκπρόσωπος Ένωσης Ελλήνων Εφοπλιστών Γιάννης Ξυλάς, Πρόεδρος Ένωσης Εφοπλιστών Ναυτιλίας Μικρών Αποστάσεων Χ. Σημαντώνης, Πρόεδρος και αντιπρόεδρος ΕΒΕΠ Βασίλης Κορκίδης και Κωστής Αχλαδίτης, Πρόεδρος International Propeller Club Κωστής Φραγγούλης, Διοικητής Σχολής Ναυτικών Δοκίμων Υπ/χος Ι. Καλογερόπουλος, Πρόεδρος GreenAward και AHEPANS Maritime Chapter Δημήτρης Ματθαίου.