Πανεπιστήμιο Πειραιώς: Νέο πρωτοποριακό αγγλόφωνο μεταπτυχιακό: «Πολιτική, Στρατηγική και Οικονομία»

Ο Πρύτανης του Πανεπιστημίου Πειραιώς, Καθηγητής Άγγελος Κότιος





Δείτε όλες τις τελευταίες Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσειςΔείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

Το πρώτο μεταπτυχιακό πρόγραμμα στην Ελλάδα που είναι αφιερωμένο αποκλειστικά στην κατανόηση, ανάλυση και εμβάθυνση των Αμερικανικών Σπουδών προσφέρεται από το Πανεπιστήμιο Πειραιώς . Στόχο έχει να προετοιμάσει την επόμενη γενιά επαγγελματιών που επιθυμούν να αποκτήσουν ισχυρές ακαδημαϊκές δεξιότητες ώστε να σταδιοδρομήσουν στην διαμόρφωση των ελληνοαμερικανικών, ευρω-ατλαντικών και εν γένει διεθνών σχέσεων. Έχει διεπιστημονικό χαρακτήρα και επικεντρώνεται σε θέματα αιχμής όπου στρατηγική, πολιτική, οικονομία και περιφερειακά ζητήματα συμπλέκονται και αλληλοεπηρεάζονται. Είναι, επίσης, ένα Πρόγραμμα που διεξάγεται αποκλειστικά στα αγγλικά, παρότι απευθύνεται τόσο σε ξένους όσο και σε Έλληνες σπουδαστές.Οργανώνεται από το Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών της Σχολής Οικονομικών Επιχειρηματικών και Διεθνών Σπουδών με τίτλο «Μaster of Science (MSc) American Studies: Politics, Strategy and Economics - Αμερικανικές Σπουδές: Πολιτική, Στρατηγική και Οικονομία» και ξεκινά τη λειτουργία του το ακαδημαϊκό έτος 2021-22. Το δίπλωμα χορηγείται από το Πανεπιστήμιο Πειραιώς σε συνεργασία και με την συμμετοχή καθηγητών από το Center for Global Affairs του New York University (ΗΠΑ). Το Πρόγραμμα Σπουδών περιλαμβάνει δύο εξάμηνα και θερινή περίοδο για την εκπόνηση διπλωματικής εργασίας.Για τον Πρύτανη του Πανεπιστημίου Πειραιώς, Καθηγητή Άγγελο Κότιο, «το Πανεπιστήμιο Πειραιώς δείχνει για άλλη μια φορά με αυτό το διεπιστημονικό, πρωτοποριακό και αγγλόφωνο Πρόγραμμα -το τέταρτο στο πανεπιστήμιο- την εξωστρέφεια και το συμπαγές επιστημονικό υπόβαθρο που προσφέρει, ώστε οι στόχοι της ακαδημαϊκής διδασκαλίας να παραμένουν επίκαιροι και να ανταποκρίνονται σε αιτήματα και προσδοκίες της αγοράς για εξειδικευμένη προσέγγιση και κατανόηση ζητημάτων αιχμής».Ο Πρόεδρος του Τμήματος Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών, Καθηγητής Αθανάσιος Πλατιάς παρατηρεί ότι, «το Πρόγραμμα εφαρμόζει καινοτόμες μεθόδους διδασκαλίας και έρευνας που περιλαμβάνουν για τους σπουδαστές επιδοτούμενα εκπαιδευτικά ταξίδια σε ινστιτούτα έρευνας και ανάλυσης στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Το γεγονός ότι συνδυάζει τις διεπιστημονικές ακαδημαϊκές γνώσεις με την πρακτική διαμόρφωσης πολιτικών, ανοίγει πολύπλευρες επαγγελματικές προοπτικές και φιλοδοξεί να καταστήσει την Ελλάδα κέντρο μελέτης αμερικανικών σπουδών».Σύμφωνα με τον Διευθυντή του Μεταπτυχιακού Προγράμματος, Καθηγητή Αριστοτέλη Τζιαμπίρη, «το Πρόγραμμα προσφέρει την ευκαιρία σε σπουδαστές και σε επαγγελματίες να κατανοήσουν σε βάθος τον ρόλο των ΗΠΑ καθώς και τις αμερικανικές πολιτικές για την Ελλάδα, την ευρύτερη περιοχή και την Ευρώπη και να προετοιμαστούν για την αγορά εργασίας ανταποκρινόμενοι στις προκλήσεις που δημιουργεί η σύσφιξη των διακρατικών σχέσεων σε τομείς όπως η άμυνα, η ενέργεια, το εμπόριο και οι ένοπλες δυνάμεις. Αξιοποιεί, παράλληλα, τη μακρά εμπειρία Ελληνοαμερικανικής συνεργασίας και την ανάλυση της περιφερειακής πολιτικής των ΗΠΑ».Για περισσότερες πληροφορίεςΠανεπιστήμιο ΠειραιώςΤμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών ΣπουδώνΚαραολή & Δημητρίου 80 Πειραιάς 185 34Τηλ.: 210 414 2394, -2731, -2196, -2436, - 2443E-mail: des-secr@unipi.gr , americanstudies@unipi.grΙστοσελίδα: https://www.des.unipi.gr/el/msc/msc-american-studies