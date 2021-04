Πάσχα 2021: Από τα παραθαλάσσια Airbnb ως τις πτήσεις για Ντουμπάι

Δείτε όλες τις τελευταίες Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσειςΔείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

Με το σενάριο «» να μην υφίσταται πλέον στα πλάνα των εκδρομέων, πολλοί κάτοικοι της πόλης έχουν σαρώσει εδώ και αρκετό καιρό ακίνητα βραχυπρόθεσμης ενοικίασης για τις ημέρες της Λαμπρής, ενώ δεν είναι λίγοι και αυτοί που ετοιμάζονται να περάσουν τις άγιες μέρες στο Ντουμπάι.Σύμφωνα με ανθρώπους της μεσιτικής αγοράς παρατηρείται μεγάλη ζήτηση στα ακίνητα. Βίλες με πισίνα και μπάρμπεκιου, μικρές μονοκατοικίες, αλλά και παραθαλάσσια σπίτια που μισθώνονται μέσα από πλατφόρμες έχουν γίνει ανάρπαστα για το τετραήμερο της Μεγάλης Πέμπτης μέχρι και τη Δευτέρα τουΗ αίσθηση της πολυτέλειας, η θέα της θάλασσας, αλλά και η υγειονομική ασφάλεια για τον κορωνοϊό και φυσικά η απαγόρευση για μετακίνηση εκτός νομού, οδήγησαν αρκετούς να κλείσουν ακίνητα ξοδεύοντας από 100 ευρώ την ημέρα έως και 1500 ευρώ ανάλογα το σπίτι. «Η κίνηση που έχουμε είναι πολύ μεγάλη σε σχέση με άλλες χρονιές, όπου δεν είχαμε αυτό τον εσωτερικό τουρισμό, μιας και ο καθένας πήγαινε στο χωριό του, στο εξοχικό του ή σε συγγενείς.Σήμερα λόγω της απαγόρευσης μετακινήσεων όλοι ψάχνουν κάπως να αποδράσουν και παρατηρείται μεγάλη κίνηση στα ακίνητα Airbnb» είπε στοο κ.πρόεδρος Πανελλήνιου Συλλόγου Διαχείρισης Ακινήτων (ΠΑΣΥΔΑ). Σύμφωνα με μεσίτες η ζήτηση των ακινήτων περιλαμβάνει όλο το παραλιακό μέτωπο της Αττικής, από τη Βάρκιζα και την Αγία Μαρίνα μέχρι τη Σαρωνίδα, το Λαγονήσι, το Σούνιο, το Λαύριο και φθάνει μέχρι και το Πόρτο Ράφτη. «Όποιο ακίνητο είναι κοντά στη Θάλασσα επιλέγεται προς ενοικίαση για τουλάχιστον ένα τριήμερο και συγκεκριμένα από Μεγάλη Παρασκευή έως και Δευτέρα του Πάσχα.Αυτή τη στιγμή η πληρότητα αγγίζει το 85% αλλά εκτιμώ ότι θα φθάσει τις επόμενες ημέρες το 100%. Ήδη σε σχέση με το 2019 έχουμε αύξηση 60%-70%» λέει ο κ. Χίου. Ενδεικτικά στη Βραυρώνα και τον Ωρωπό η πληρότητα ξεπερνά το 90%. Στο 85% και το 81% κυμαίνεται η πληρότητα σε Κινέτα και Πόρτο Ράφτη αντίστοιχα. Ενώ, στην Αίγινα, ώσπου να επιβεβαιωθεί ότι η απαγόρευση μετακίνησης στα νησιά, έστω και της ίδιας περιφέρειας, δεν επρόκειτο να αρθεί για τις ημέρες του Πάσχα, η πληρότητα είχε φτάσει πάνω από 75%.«Εμείς είμαστε πλήρεις αυτή τη στιγμή. Δεν περίμενα να υπάρχει τέτοια ανταπόκριση από τον κόσμο» είπε, ο κ., εκπρόσωπος εταιρείας διαχείρισης ακινήτων στα νότια προάστια της Αττικής.Σύμφωνα με τον πρόεδρο του ΠΑΣΥΔΑ,. «Η τιμή για μία μονοκατοικία με δύο ή τρία υπνοδωμάτια μπορεί να ξεκινήσει από τα 80-100 ευρώ την ημέρα. Αν πάλι πρόκειται για κάποιο πολυτελές ακίνητο με πισίνα, τότε οι τιμές ξεκινούν από τα 300-400 ευρώ την ημέρα και μπορούν να φτάσουν ανάλογα με την τοποθεσία του ακινήτου τα 1.000-1.200 ακόμη και 2.000 ευρώ, όταν είναι πάνω στη θάλασσα», σημείωσε ο κ. Χίου. Σύμφωνα με διαχειριστές ακινήτων οι κρατήσεις είναι όλες από Έλληνες οι οποίοι θέλουν να γιορτάσουν το Πάσχα μακριά από το σπίτι τους με την πλειοψηφία να είναι οικογενειάρχες οι οποίοι εργάζονται με τηλεργασία και βρίσκονται εδώ και ένα χρόνο κλεισμένοι και με αυτό τον τρόπο θέλουν να πάρουν μια γεύση εξοχής αφού δεν τους επιτρέπεται να πάνε στα χωριά τους.Βέβαια υπάρχουν και εκείνοι οι οποίοι προτιμούν την άνεση ενός πολυτελούς. Όσες επιχειρήσεις βρίσκονται στο παραλιακό μέτωπο της Αττικής είναι ανοικτές -κάποιες θα ανοίξουν αρχές Ιουνίου- έχουν μια έντονη κινητικότητα για τις ημέρες του Πάσχα. Όπως για παράδειγμα στο Four Seasons Astir Palace όπου η πληρότητα φθάνει το 100% με αρκετές οικογένειες, αλλά και κάποια ζευγάρια να έχουν κλείσει σουίτες και μπάνγκαλόους στο πολυτελές θέρετρο του Αστέρα Βουλιαγμένης. «Λόγω του γεγονότος ότι οι Αθηναίοι δεν μπορούν να ταξιδέψουν, υπάρχει αντίστοιχη ζήτηση ακριβώς γιατί ο Αστέρας είναι ένα πολυτελές θέρετρο στην Αθήνα και μια ευκαιρία για να εκδράμουν έστω και για λίγες ημέρες και να νιώσουν ότι βρίσκονται σε ένα νησί.Αυτή τη στιγμή όλες οι διαθέσιμες σουίτες και μπάνγκαλοους έχουν κλειστεί για το τριήμερο του Ορθόδοξου Πάσχα. Οι κρατήσεις ξεκίνησαν να γίνονται εδώ και ένα μήνα» θα πει στοη καυπεύθυνη Δημοσίων Σχέσεων του Four Seasons Astir Palace. Για όσους τώρα δεν θέλουν να περάσουν το Πάσχα στην Ελλάδα υπάρχει η δυνατότητα να ταξιδέψουν στο εξωτερικό σε χώρες όπου τα μέτρα για τηνδεν συμπεριλαμβάνουν 7ημέρη καραντίνα, ενώ και τα μαγαζιά εστίασης και διασκέδασης είναι ανοικτά με αυστηρά υγειονομικά μέτρα. Σημαντική είναι η κίνηση που παρατηρείται στα αεροπορικά εισιτήρια για τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και κυρίως για το Ντουμπάι, σύμφωνα με ανθρώπους ταξιδιωτικών πρακτορείων. Πάντως αν κάποιος έχει κλείσει να ταξιδέψει στο Ντουμπάι θα πρέπει να γνωρίζει ότι απαραίτητο είναι το πιστοποιητικό αρνητικού τεστ PCR για COVID-19 που πραγματοποιήθηκε όχι περισσότερο από 72 ώρες από την αναχώρηση.Πιστοποιητικά που αφορούν άλλα τεστ, συμπεριλαμβανομένων των τεστ αντισωμάτων, των rapid test και των self test δεν γίνονται δεκτά στο. Σούβλισμα στο σκάφος Όπως και πέρυσι, έτσι και φέτος το Πάσχα της Ορθοδοξίας με την πανδημία του κορωνοϊού θα είναι εντελώς διαφορετικό. Το σενάριο Πάσχα στο χωριό ή στο εξοχικό σε κάποιο κυκλαδίτικο νησί, έχει πλέον αποσαφηνιστεί ότι δεν θα πραγματοποιηθεί, και έτσι οι rich and famous κοσμικοί της Αθήνας, που δεν επιθυμούν να ταξιδέψουν στο εξωτερικό αλλά να μείνουν στην πρωτεύουσα, θα έχουν την ευκαιρία να περάσουν τις ημέρες αυτές στις πολυτελείς θαλαμηγούς τους, που είναι αγκυροβολημένες στις μαρίνες της Αττικής.Και αν ακόμη δεν επιτρέπονται τα ταξίδια με το σκάφος λόγω των περιορισμών στις μετακινήσεις, αυτό, καθόλου δεν θα πτοήσει αρκετούς από το να χαρούν με τις οικογένειές τους το πασχαλινό τραπέζι στο κατάστρωμα του πολυτελούς σκάφους τους. Ήδη, πληροφορίες αναφέρουν ότι σε αρκετές μαρίνες όπου ξεχειμωνιάζουν θηριώδεις θαλαμηγοί υπάρχει μια κινητικότητα καθώς δεν θα είναι λίγοι εκείνοι οι οποίοι έχοντας σύμμαχο και τον καλό καιρό, θα ψήσουν τον οβελία στο κατάστρωμα της θαλαμηγού.