Κορωνοϊός: Σοκαριστική πρόβλεψη Τζανάκη για 400-500 νεκρούς την εβδομάδα έως τις 25 Μαΐου

Τα αθλητικά ρούχα και παπούτσια ήταν, είναι και θα είναι τα must have της Άνοιξης. Φέτος ο απόλυτος προορισμός για τις γιορτινές μας αγορές διαθέτει τα αγαπημένα μας brands σε μοναδικές προσφορές.





Δείτε όλες τις τελευταίες Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσειςΔείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

Σε μία απαισιόδοξη πρόβλεψη για την πορεία της πανδημίας στην χώρα μας προέβη ο Καθηγητής Πνευμονολογίας,Όπως είπε στον ΑΝΤ1 το πρωί της Μεγάλης Δευτέρας, «προβλέπουμε ότι μέχρι τις 20-25 Μαΐου θα έχουμε 400-500 νεκρούς από κορονοϊό κάθε εβδομάδα, αυτό έχει προεξοφληθεί από τα νούμερα στις εισαγωγές στα νοσοκομεία, τους διασωληνωμένους και τους νοσηλευόμενους στις».Όπως είπε ο κ. Τζανάκης, «Δεν θα έχουμε «πισωγύρισμα» με το άνοιγμα της εστίασης και άλλων κλάδων, για μια σειρά από λόγους: Ο ιός θα «πέσει» έτσι κι αλλιώς τώρα με την ζέστη, καθώς είναι «χειμωνιάτικοςκαι ο τρίτος το κομμάτι των self test που γίνονται σε μεγάλο μέρος του πληθυσμού, που μέχρι τώρα δεν υποβαλλόταν σε έλεγχο».Όπως ανέφερε ο κ. Τζανάκης, έχουμε ήδη «χτίσει» ένα τείχος ανοσίας που φθάνει στο 30%-35%, καθώς έχουν ήδη γίνει πολλοί εμβολιασμοί και προγραμματίζονται εκατομμύρια άλλοι για τις επόμενες εβδομάδες.«Κάποιος που έχει κάνει δύο διαδοχικά self test, πχ. σήμερα και το Μεγάλο Σάββατο θα είναι ασφαλές να βρεθεί με άλλους ανθρώπους για το τραπέζι του Πάσχα», είπε ο κ. Τζανάκης, τονίζοντας και γενικότερα, σε σχέση και με το άνοιγμα του Τουρισμού τις επόμενες εβδομάδες, ότι κάποιος με δύο αρνητικά self test θα πρέπει να αντιμετωπίζεται σαν να έχει εμβολιαστεί».