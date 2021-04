«Χρυσή 11άδα»: Αυτοί είναι οι 11 μαθητές της Αμερικανικής Γεωργικής Σχολής που θα σπουδάσουν στην Αμερική

Δείτε όλες τις τελευταίες Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσειςΔείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

Η περίπτωση του, του μαθητή ο οποίος θα σπουδάσει με υποτροφία 97% στο, δεν είναι η μοναδική της Αμερικάνικης Γεωργικής Σχολής. Ακόμητου Γενικού λυκείου και του Επαγγελματικού λυκείου της Αμερικάνικης Γεωργικής Σχολής ετοιμάζουν βαλίτσες για να συνεχίσουν τις σπουδές τους με πλήρη υποτροφία σε αμερικανικά πανεπιστήμια.Η «» των μαθητών, που ακολούθησαν το πρόγραμμα Study USA, μεταξύ των οποίων και δύο αδέλφια, έρχεται να προστεθεί και σε άλλες περιπτώσεις παιδιών, όπως η, η μαθήτρια από το 1ο Γενικό Λύκειο Βόλου που θα σπουδάσει στο Τεχνολογικό Ινστιτούτο της Μασαχουσέτης το περίφημο ΜΙΤ, και μάλιστα με πλήρη υποτροφία. Οι παραπάνω περιπτώσεις δείχνουν πως στην Ελλάδα γίνεται αξιέπαινη προσπάθεια από γονείς, μαθητές και φυσικά διδάσκοντες με αποτέλεσμα οι χώρα μας να εκπροσωπείται κάθε χρόνο στα μεγαλύτερα πανεπιστήμια των Ηνωμένων Πολιτειών, αλλά και άλλων ευρωπαϊκών χωρών.Οι έντεκα μαθητές της Αμερικάνικης Γεωργικής Σχολής που εξασφάλισαν υποτροφία σε πανεπιστήμια των ΗΠΑ είναι οι:και, από το Γενικό Λύκειο, ενώ ο μαθητής της Γ’ τάξης του Επαγγελματικού Λυκείου που εξασφάλισε υποτροφία είναι ο«Είμαι ενθουσιασμένος από την επιτυχία. Δεν θα τα κατάφερνα χωρίς τη συνδρομή της Αμερικανικής Γεωργικής Σχολής και ειδικότερα των στελεχών του προγράμματος Study USA», δήλωσε οαπό τη Θεσσαλονίκη, ο οποίος έγινε δεκτός στο Sewanee, The University of the South, όπου θα σπουδάσει βιολογία και νευροεπιστήμες.από την Καρδιά Ροδόπης, εξασφάλισε υποτροφία από το φημισμένο Brown University, όπου σκέφτεται να σπουδάσει χημικός μηχανικός, ενώ προγραμματίζει να συμμετάσχει στιςγια να μην… χάσει την επαφή με τα μαθήματα! «Διάλεξα το ΓΕΛ της Αμερικανικής Γεωργικής Σχολής, γιατί είχα στόχο να σπουδάσω στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού», είπε.από την Έδεσσα, εξασφάλισε υποτροφία από το Worcester Polytechnic Institute όπου θέλει να σπουδάσει φυσικός και κοινωνικές επιστήμες. «Επέλεξα το ΓΕΛ της Σχολής γιατί η οικογένειά μου ήθελε να έχω τις καλύτερες ευκαιρίες. Εδώ έμαθα για το Study USA και ενθουσιάστηκα. Δεν θα μπορούσα να καταφέρω τόσα πολλά, χωρίς τη βοήθεια της Σχολής», είπε.από τον Βόλο έγινε δεκτή από το Anna Maria College και θέλει να σπουδάσει μουσικοθεραπεία! Ήρθε στην Β’ τάξη του Λυκείου και μπήκε στο πρόγραμμα με καθυστέρηση. Ωστόσο, με σκληρή δουλειά κατάφερε να καλύψει το κενό και να εξασφαλίσει υποτροφία για το γνωστό πανεπιστήμιο. Κάλεσε όσα παιδιά σκέφτονται να σπουδάσουν σε πανεπιστήμια των Η.Π.Α. «να έρθουν στην Αμερικανική Γεωργική Σχολή» και να παρακολουθήσουν το πρόγραμμα ‘Study USA’, το οποίο χαρακτήρισε «απαιτητικό αλλά όχι δύσκολο».Ο αδελφός της,, έγινε δεκτός από το F&M College, όπου θέλει να σπουδάσει οικονομικές επιστήμες. «Το επίπεδο των μαθημάτων στο λύκειο ήταν πολύ υψηλό και μας εφοδίασε με όλα τα απαραίτητα προσόντα για να ανταπεξέλθουμε στις απαιτήσεις του προγράμματος Study USA», είπε.από το Ποσείδι Χαλκιδικής έγινε δεκτή από το Vanderbilt University, όπου θέλει να σπουδάσει βιοχημεία και χημική βιολογία. «Στην καραντίνα λόγω της πανδημίας ανακάλυψα ότι μου αρέσει η βιολογία. Ήρθα στη Σχολή γιατί γνώριζα το πρόγραμμα Study USA. Εντάχθηκα σε αυτό και τελικά ανταμείφθηκα με υποτροφία», πρόσθεσε.Από την πλευρά του, οαπό την Επανομή, θα σπουδάσει στο Bowdoin College. Δήλωσε ενθουσιασμένος από το επίπεδο της εκπαίδευσης της Αμερικανικής Γεωργικής Σχολής και ανυπομονεί για τη στιγμή που θα περάσει το κατώφλι του Αμερικανικού πανεπιστημίου.Ο μαθητής του Επαγγελματικού Λυκείου,από το Πανόραμα Θεσσαλονίκης, εξασφάλισε πλήρη υποτροφία από το Davidson College, όπου επιθυμεί να σπουδάσει οικονομικές επιστήμες. «Προετοιμάστηκα καλά στο Study USA και τα κατάφερα. Είμαι πολύ χαρούμενος», είπε. Κωνσταντίνος Μαρκόπουλος σκέφτεται να σπουδάσει μηχανικός στο YALE University, στο οποίο έγινε δεκτός με πλήρη υποτροφία και μετά την ολοκλήρωση του μεταπτυχιακού του, να εργαστεί στον «μαγικό κόσμο» της F1. «Το πρόγραμμα Study USA ήταν ένα ξεχωριστό ‘ταξίδι’. Δεν είναι δύσκολο, αλλά απαιτητικό και το τελικό αποτέλεσμα ανταμείβει όποιον το επιλέξει», είπε.από τα Ριζά Χαλκιδικής, πήρε υποτροφία στο Smith College και δεν κρύβει τον ενθουσιασμό της που θα σπουδάσει σε ένα τόσο ξεχωριστό ακαδημαϊκό περιβάλλον.Τέλος, οαπό τη Σκοτίνα Πιερίας, ετοιμάζει τις βαλίτσες του για το Pomona College όπου έγινε δεκτός με υποτροφία. «Θέλω να ασχοληθώ με την έρευνα στον τομέα της βιοχημείας. Το ΓΕΛ της Αμερικανικής Γεωργικής Σχολής αποδείχθηκε η καλύτερη επιλογή που θα μπορούσα να κάνω για να διασφαλίσω το μέλλον μου», είπε.Οι γνώσεις που παρείχαν το ΓΕΛ και το ΕΠΑΛ και στους έντεκα μαθητές, τους έδωσαν τη δυνατότητα να διευρύνουν ακόμη περισσότερο τους ορίζοντές τους και να ατενίζουν με αισιοδοξία το ακαδημαϊκό μέλλον τους. Να σημειωθεί ότι οι υπόλοιποι μαθητές της Γ’ τάξης έχουν επικεντρώσει το ενδιαφέρον τους είτε στη συμμετοχή στις πανελλαδικές εξετάσεις, είτε στη συνέχιση των σπουδών τους στο Perrotis College της Αμερικανικής Γεωργικής Σχολής, διεκδικώντας το δικαίωμά τους να κάνουν πράξη τα όνειρά τους. Μέσω του προγράμματος "Study USA" που υλοποιεί η Σχολή, τα τελευταία εννέα χρόνια 69 μαθητές συνέχισαν με υποτροφία τις σπουδές τους στις Η.Π.Α.Ο Κωνσταντίνος Μαρκόπουλος ο οποίος είχε μιλήσει στομετά την επιτυχία του είχε αναφέρει: «Καλώς εχόντων των πραγμάτων θα φύγω στα μέσα με τέλη Αυγούστου. Ακόμη δεν μου έχουν στείλει κάποιο πρόγραμμα, αλλά ξέρω ότι θα υπάρξει ένα διάστημα, περίπου μιας εβδομάδας για να προσαρμοστώ να γνωρίσω τους συγκατοίκους μου και καθηγητές, ενώ θα μας κάνουν και κάποια τεστ για να δουν το επίπεδο στο οποίο βρισκόμαστε». Ο Κωνσταντίνος είχε στείλει και σε άλλα πανεπιστήμια αίτηση, αλλά δεν είχε λάβει θετική απάντηση. Και όπως εξομολογείται όταν του ήρθε το μήνυμα από το Yale το είδε αρχικά μόνος του. «Στην αρχή δεν το άνοιξα το μήνυμα μπροστά στους γονείς μου, γιατί ήταν το τελευταίο που είχε απομείνει από αυτά που είχα στείλει αίτηση. Όταν το άνοιξα και άρχιζα να φωνάζω το κατάλαβαν και ζητωκραύγαζαν και εκείνοι. Η βοήθεια που έλαβα από την Αμερικανική Γεωργική Σχολή και το πρόγραμμα Study USA είναι τεράστια. Δεν θα μπορούσα να τα καταφέρω μόνος μου, αν δεν είχα άξιους συμπαραστάτες εντός και εκτός σχολικής αίθουσας», είχε πει.Ο 17χρονος Κωνσταντίνος γεννήθηκε στη Θεσσαλονίκη και μεγάλωσε στην Καλαμαριά. Είναι ο δεύτερος μαθητής της Αμερικανικής Γεωργικής Σχολής, σε διάστημα δύο ετών, ο οποίος γίνεται δεκτός με υποτροφία από το συγκεκριμένο αμερικανικό πανεπιστήμιο. Όνειρό του είναι να σπουδάσει μηχανολόγος μηχανικός, να κάνει τουλάχιστον ένα μεταπτυχιακό και να αναζητήσει εργασία ως μηχανικός στον «μαγικό» κόσμο της Formula 1. Άλλωστε, είναι διακεκριμένο μέλος της ομάδας ρομποτικής VeloCT της ΑΓΣ, η οποία συμμετέχει στον παγκόσμιο διαγωνισμό «F1 in schools».Η επιλογή του να μπει στην Αμερικάνικη Γεωργική Σχολή δεν ήταν τυχαία μιας και γνώριζε ότι μπορεί να σπουδάσει στα κορυφαία πανεπιστήμια των Ηνωμένων Πολιτειών. «Όταν έκανα την αίτησή μου για την Αμερικάνικη Γεωργική Σχολή ήξερα για το πρόγραμμα που προετοιμάζει μαθητές για την Αμερική», είχε πει στο