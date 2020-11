Πόρτα Ανοιχτή: Παιδιά και προσωπικό σας εύχονται ένα μακρύ ταξίδι γεμάτο περιπέτειες και γνώσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

και τα συνεχιζόμενα μέτρα για την αντιμετώπισή της, έχουνόλων μας.Σε αυτές τις τόσο πρωτόγνωρες μέρες, που όλοι κάνουμε ένα καινούργιο ταξίδι ζωής, τα παιδιά και το προσωπικό τηςθέλησαν να στείλουν το δικό τους μήνυμα στον κόσμο, μέσα από τους αθάνατους στίχους του Καβάφη.Η Εταιρεία Προστασίας Σπαστικών/Πόρτα Ανοιχτή είναι ένα Ειδικώς Αναγνωρισμένο Φιλανθρωπικό Σωματείο, που ιδρύθηκε το 1972 με σκοπό την ανάπτυξη της πρόνοιας για ανθρώπους με εγκεφαλική παράλυση στην Ελλάδα. Στο Πρότυπο Κέντρο «Πόρτα Ανοιχτή», στην Αργυρούπολη, προσφέρεται καθημερινά και δωρεάν ένα ευρύ φάσμα υπηρεσιών και προγραμμάτων εκπαίδευσης και αποκατάστασης σε 240 παιδιά, εφήβους και ενήλικες με εγκεφαλική παράλυση.Ως πρωτοπόρος στον τομέα της εγκεφαλικής παράλυσης, η Εταιρεία Προστασίας Σπαστικών/Πόρτα Ανοιχτή έχει τιμηθεί δύο φορές από την Ακαδημία Αθηνών για το κοινωφελές της έργο που περιλαμβάνει τη στήριξη γονέων και οικογενειών, την μετεκπαίδευση στελεχών, την ενημέρωση της κοινής γνώμης και την ενθάρρυνση της επιστημονικής έρευνας.Πιστεύουμε στην μοναδική αξία και τις απέραντες δυνατότητες κάθε ανθρώπου με αναπηρία.Επιμένουμε να ανοίγουμε καινούργιους δρόμους, να καταργούμε εμπόδια και να γεφυρώνουμε διαφορές.Πιστεύουμε ότι η παιδεία, ο πολιτισμός και η τέχνη αποτελούν καθοριστικά στοιχεία στη ζωή κάθε ανθρώπου.Επιμένουμε στην προσφορά υπηρεσιών υψηλής ποιότητας και μάθαμε να μη δειλιάζουμε όσο υπάρχει έστω και ένας άνθρωπος που αποζητά την βοήθεια μας.Προσβλέπουμε πάντα σε ένα θαυμαστό, καινούργιο κόσμο που θα τον μοιραστούμε όλοι.Η Εταιρεία Προστασίας Σπαστικών/Πόρτα Ανοιχτή είναι Οργανωτικό Μέλος για την Ελλάδα της Παγκόσμιας Εταιρείας Εγκεφαλικής Παράλυσης (ICPS), μέλος του European Association of Service Providers for Persons with Disabilities (EASPD) και της Ένωσης «Μαζί για το Παιδί».Για αναλυτικότερες πληροφορίες μπορείτε να επισκεφθείτε το www.eps-ath.gr