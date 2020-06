Μύκονος: Μετά τα «λουκέτα» στα μαγαζιά, φτιάχνουν εφαρμογή που θα ενημερώνει για συνωστισμό

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

Να αφήσουν πίσω τους το στίγμα της ανευθυνότητας μετά όσα συνέβησανκαι σε άλλα μπαρ της Χώρας το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος, όπου είχε παρατηρηθεί μεγάλος συνωστισμός με αποτέλεσμα να παρέμβουν οι αρμόδιες Αρχές και να επιβάλλουν τσουχτερά πρόστιμα και λουκέτα, επιχειρούν οι Μυκονιάτες καταστηματάρχες.Οι εικόνες μέσα από τα σόσιαλ μίντια στις οποίες αποτυπωνόταν ο συνωστισμός εκατοντάδων νέων κυρίως, στο Alemagοu, στο Astra και στο Bomboniere προκάλεσαν αλγεινή εντύπωση και δεν τρόμαξαν μόνο τους λοιμωξιολόγους και τα στελέχη της Πολιτικής Προστασίας αλλά και τους ίδιους τους Μυκονιάτες, οι περισσότεροι εκ των οποίων είχαν τηρήσει τα μέτρα στο ακέραιο.παραλίγο να γκρεμίσουν την εικόνα της «νέας κανονικότητας» που με τόσο κόπο έχτιζε τους τελευταίους τρεις μήνες η κυβέρνηση Μητσοτάκη. Γι’ αυτό και η αντίδρασή της –διά στόματος Άδωνι Γεωργιάδη και Γρηγόρη Δημητριάδη ήταν άμεση και σκληρή.«Δεν ανοίγουμε τα αεροδρόμια σε όλη την Ευρώπη και για 500 ανόητους να τα τινάξετε όλα στον αέρα» ήταν η πρώτη κουβέντα που ελέχθη. Μάλιστα αρχικά κάποιοι μαγαζάτορες, σε δηλώσεις τους στα τηλεοπτικά δελτία ειδήσεων, απείλησαν να κατεβάσουν ρολά, ωσότου βρεθεί μια βιώσιμη λύση που θα ικανοποιεί όλους, όμως γρήγορα κατάλαβαν ότι σε ένα ζήτημα δημόσιας υγείας, δεν υπάρχουν περιθώρια ελιγμών.Μέχρι που παρενέβησαν οι ψυχραιμότεροι. Το προεδρείο του ΣΕΔΕΜ (Σύλλογος Εστίασης, Διασκέδασης Μυκόνου) συγκάλεσε τη Δευτέρα του Αγίου Πνεύματος, στο ξενοδοχείο Σεμέλη της οικογένειας Ζησιμόπουλου.Αντιλήφθηκε τη κρισιμότητα του θέματος και με την συμβολή του προέδρου του σωματείου, Γιάννη Θεοχάρη ηρέμησαν τα πνεύματα. Κάλεσαν σε συνάντησηκαι σε συνεργασία με τον δικηγόρο Δημήτρη Κοκκινάκη και τον επικοινωνιολόγο, Νίκο Καραχάλιο,Μάλιστακαι σε περίπτωση υπεράριθμων θα μπλοκάρει τους επισκέπτες στην πόρτα.Σήμερα λοιπόν η Μύκονος βγαίνει στην αντεπίθεση και σε συνεργασία με λοιμωξιολόγους ετοιμάζει τα δικά της αυστηρά υγειονομικά πρωτόκολλα,φιλοδοξώντας να γίνει πιλότος όλων των μεγάλων διεθνών τουριστικών προορισμών στην ασφαλή διασκέδαση. Ο τίτλος της καμπάνιας «MYKONOS ALL in ONE! SAFE FUN, SAME ISLAND» θα συνοδευτεί με σποτ, την μουσική υπόκρουση του θα επιμεληθεί σύμφωνα με πληροφορίες ένας εκ των δυο κορυφαίων ξένων Djs, Armyn Van Bureen και Steve Aoki. Την επικοινωνία μαζί τους έχει αναλάβει ο ιδιοκτήτης του θρυλικού Cavo Paradiso, Νίκος ΔακτυλίδηςΣτην Ελλάδα η καμπάνια θα «τρέξει» άμεσα με το slogan «ΣΤΗ ΜΥΚΟΝΟ ΜΕ ΑΣΦΑΛΕΙΑ, ΔΑΣΚΕΔΑΖΟΥΜΕ ΥΠΕΥΘΥΝΑ".