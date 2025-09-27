Η Ελλάδα «πνίγεται» από τις φωτιές: Εκπομπές στο υψηλότερο επίπεδο 20ετίας

Εκπομπές Δασικών Πυρκαγιών στην Ελλάδα

Γράφημα 1: Ποσοστιαία συνεισφορά (μπλε γραμμή) εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα (CO2) από δασικές πυρκαγιές (GFAS, μπλε ράβδοι) σε σχέση με τις συνολικές εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα της Εθνικής Απογραφής, 2003-2023 (πορτοκαλί ράβδοι)

Γράφημα 2. Ετήσιες εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα (CO₂) από δασικές πυρκαγιές (GFAS, μπλε ράβδοι) έναντι καμένης έκτασης (European Forest Fire Information System, πορτοκαλί γραμμή), 2006-2025

Γράφημα 3. Συνολικές εκπομπές μαύρου άνθρακα από δασικές πυρκαγιές στην Ελλάδα, με βάση τα δεδομένα του Παγκόσμιου Συστήματος Αφομοίωσης Πυρκαγιών (Global Fire Assimilation System - GFAS), της Υπηρεσίας για την Παρακολούθηση της Ατμόσφαιρας του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Copernicus CAMS. Ο μέσος όρος αντιπροσωπεύεται με την μαύρη διακεκομμένη γραμμή, ενώ τα έτη με τις μεγαλύτερες συνολικές εκπομπές με διαφορετικά χρώματα

Δορυφορική και επίγεια τηλεπισκόπηση για την παρακολούθηση των πυρκαγιών στην Ελλάδα

Άποψη των εγκαταστάσεων του ΙΑΑΔΕΤ και Μετρητικές διατάξεις στο Παρατηρητήριο Γεωεπιστημών και Κλιματικής Αλλαγής ΠΑΓΓΑΙΑ (κάτω εικόνα) στο νησί των Αντικυθήρων (πάνω εικόνα)

Υπηρεσία Έγκαιρης Προειδοποίησης για τον καπνό από δασικές πυρκαγιές

Ειδικότερα, όσον αφορά τις εκπομπές δασικών πυρκαγιών στην Ελλάδα, σε γράφημα (Γράφημα 1*) παρουσιάζονται οι συνολικές ετήσιες εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα (CO2) από πυρκαγιές για την Ελλάδα, με χρήση των δεδομένων του Παγκόσμιου Συστήματος Αφομοίωσης Πυρκαγιών (GFAS) του CAMS (μπλε ράβδοι), καθώς και οι ετήσιες ανθρωπογενείς εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα στην χώρα, στα πλαίσια της εθνικής απογραφής εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα* (πορτοκαλί ράβδοι, εξαιρούνται οι εκπομπές από Χρήση Γης, Αλλαγών Χρήσεων Γης και Δασοπονίας - LULUCF).«Η ποσοστιαία σύγκριση (μπλε γραμμή) αναδεικνύει ότι ενώ οι εκπομπές από δασικές πυρκαγιές είναι γενικά πολύ μικρότερες των ανθρωπογενών εκπομπών (<5% των συνολικών εθνικών εκπομπών κάθε έτους), κατά τη διάρκεια ακραίων πυρκαγιών αυτές αυξάνονται θεαματικά. Το έτος 2007 οι εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα από πυρκαγιές ανήλθαν σε περίπου 1,73 εκατ. τόνους, ποσοστό 15% των συνολικών εθνικών εκπομπών. Παρόμοιο μοτίβο καταγράφηκε τα έτη 2021 (~9,9 εκατ. τόνοι, ~17%) και 2023 (~8,4 εκατ. τόνοι, ~16%), όταν οι δασικές πυρκαγιές αποτέλεσαν προσωρινά έναν από τους σημαντικότερους συντελεστές του συνολικού ανθρακικού αποτυπώματος της χώρας», υπογραμμίζει η ομάδα του AtmoHub.Παράλληλα σε άλλο γράφημα (Γράφημα 2*) καταδεικνύεται η συσχέτιση μεταξύ των ετήσιων καμένων εκτάσεων (πορτοκαλί γραμμή - κατακόρυφος άξονας δεξιά) και των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα (CO2) από δασικές πυρκαγιές (μπλε ράβδοι - κατακόρυφος άξονας αριστερά), για την περίοδο 2006-2025. «Τα έτη με τις μεγαλύτερες καμένες εκτάσεις φαίνονται να συνδέονται και με υψηλότερες ποσότητες εκπομπών, γεγονός που αποτυπώνει τον καθοριστικό ρόλο της καύσιμης ύλης. Ωστόσο, αυτό δεν ισχύει πάντα, καθώς σε ορισμένα έτη η ένταση και τα χαρακτηριστικά της φωτιάς μπορούν να οδηγήσουν σε δυσανάλογα υψηλές εκπομπές σε σχέση με την καμένη έκταση», επισημαίνει η ομάδα του AtmoHub.Το 2007, όταν κάηκαν εκτεταμένες δασικές περιοχές σε όλη τη χώρα και καταγράφηκαν οι υψηλότερες εκπομπές της περιόδου.Το 2021, με τις μεγάλες πυρκαγιές στην Εύβοια και σε άλλες περιοχές, όταν οι εκπομπές έφτασαν σε εξαιρετικά υψηλά επίπεδα, συναρτήσει της τεράστιας καμένης έκτασης.Το 2023, η φωτιά στον Έβρο, η μεγαλύτερη στην ιστορία της Ευρώπης, προκάλεσε μεγάλες εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα, επιβεβαιώνοντας τη σημασία των μεμονωμένων, ακραίων γεγονότων.«Η ανάλυση αυτή αναδεικνύει ότι, ενώ η καμένη έκταση αποτελεί βασικό παράγοντα για τον όγκο των εκπομπών, η ένταση της πυρκαγιάς, το είδος της καύσιμης ύλης και οι τοπικές συνθήκες μπορούν να ενισχύσουν ή να μετριάσουν σημαντικά τις συνολικές επιπτώσεις στο ισοζύγιο άνθρακα», σημειώνουν στο ΑΠΕ-ΜΠΕ οι ερευνητές.Τέλος, σε άλλο γράφημα (Γράφημα 3*) παρουσιάζονται με διαφορετικά χρώματα οι συνολικές εκπομπές μαύρου άνθρακα από δασικές πυρκαγιές στην Ελλάδα ανά έτος, με βάση τα δεδομένα του Παγκόσμιου Συστήματος Αφομοίωσης Πυρκαγιών (Global Fire Assimilation System - GFAS) και της Υπηρεσίας για την Παρακολούθηση της Ατμόσφαιρας του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Copernicus CAMS. Όπως καταδεικνύεται οι καμπύλες αυτές παρουσιάζουν μικρή άνοδο τον Μάιο-Ιούνιο και συνήθως απότομες αυξήσεις τον Ιούλιο-Σεπτέμβριο - συχνά λόγω έντονων επεισοδίων πυρκαγιών τον Αύγουστο.«Για το έτος 2025 (κόκκινη γραμμή), από την αρχή του έτους μέχρι τα τέλη Αυγούστου, οι εκπομπές μαύρου άνθρακα στην Ελλάδα έφτασαν τους 685 τόνους, ακολουθώντας τον μέσο όρο των ετών 2003-2024 (μαύρη διακεκομμένη γραμμή). Τις τρεις πρώτες θέσεις με τις μεγαλύτερες εκπομπές μαύρου άνθρακα στην χώρα μας καταλαμβάνουν τα έτη 2007 (~4,960 τόνους), 2021 (~2,844 τόνους) και 2023 (~2,406 τόνους)», υπογραμμίζει η ομάδα.Όπως επισημαίνουν οι ερευνητές σημαντικό ρόλο στην παρακολούθηση της μεταφοράς καπνού από τις δασικές πυρκαγιές διαδραματίζει το Παρατηρητήριο Γεωεπιστημών και Κλιματικής Αλλαγής (ΠΑΓΓΑΙΑ), του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών (ΕΕΑ) στα Αντικύθηρα. Ο σταθμός, με τη χρήση του προηγμένου συστήματος LIDAR τύπου PollyXT (ενταγμένου στα διεθνή δίκτυα EARLINET και PollyNet), καταγράφει με υψηλή ανάλυση την κατακόρυφη κατανομή των αιωρούμενων σωματιδίων από δασικές πυρκαγιές τα οποία μεταφέρονται μέσω των ανέμων στην ατμόσφαιρα. «Οι μετρήσεις αυτές είναι σημαντικές καθώς αποκαλύπτουν το είδος, το μέγεθος και το σχήμα των αιωρούμενων σωματιδίων που συνθέτουν τον καπνό, βοηθώντας στην καλύτερη αξιολόγηση της ποιότητας του αέρα και των επιπτώσεων στην ανθρώπινη υγεία. Το παρατηρητήριο ΠΑΓΓΑΙΑ αποτελεί ένα κομβικό εργαλείο για την κατανόηση της εξέλιξης των φαινομένων μεταφοράς καπνού, αλλά και για την ενίσχυση των στρατηγικών πολιτικής προστασίας», σημειώνουν.Καίριος επίσης είναι ο ρόλος των δορυφορικών παρατηρήσεων, των τεχνικών ανάλυσης εικόνας και των σύγχρονων μεθόδων παρακολούθησης στην έγκαιρη ανίχνευση, τη χαρτογράφηση της εξάπλωσης και την αποτίμηση των επιπτώσεων των πυρκαγιών στο φυσικό και ανθρωπογενές περιβάλλον. Για παράδειγμα στην πυρκαγιά στη Χίο στις 23 Ιουνίου 2025 όπως απεικονίζεται μέσω δορυφόρου εκτεταμένο πλούμιο (σχηματισμός, στήλη) καπνού που εκκινεί από το νησί και μεταφέρεται νοτιοδυτικά, καλύπτει μεγάλο τμήμα του Αιγαίου μέχρι και την Κρήτη (Φωτο 1*). Η συγκεκριμένη εικόνα, όπως τονίζει η επιστημονική ομάδα, αποτυπώνει με εντυπωσιακή σαφήνεια τη χωρική διάσταση του φαινομένου, αναδεικνύοντας τον ρόλο των ατμοσφαιρικών συνθηκών -και συγκεκριμένα των ισχυρών βόρειων ανέμων- στην ταχεία μεταφορά καπνού και αιωρούμενων σωματιδίων σε εκατοντάδες χιλιόμετρα μακριά από την πηγή τους.Τέλος, όπως γνωστοποιεί η ομάδα του AtmoHub, θα ξεκινήσει την λειτουργία της υπηρεσία έγκαιρης προειδοποίησης (Early Warning System) για τον καπνό από δασικές πυρκαγιές το 2026. «Με την χρήση δεδομένων της υπηρεσίας CAMS, του δορυφόρου Meteosat Second Generation (MSG) της EUMETSAT και του προγνωστικού μοντέλου διασποράς FLEXPART, η υπηρεσία αυτή στοχεύει στην έγκαιρη και έγκυρη ενημέρωση του κοινού και της Πολιτείας σχετικά με τα επεισόδια μεταφοράς καπνού και τις επιπτώσεις του στην υγεία», υπογραμμίζουν στο ΑΠΕ-ΜΠΕ οι ερευνητές.