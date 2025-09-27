Δέσποινα Βανδή: Η συνάντηση με τον Γιάννη Πάριο και τον Νίκο Οικονομόπουλο στη Θεσσαλονίκη
Οι τρεις καλλιτέχνες φωτογραφήθηκαν μαζί, με την τραγουδίστρια να αναρτά το στιγμιότυπο στα social media

Γεωργία Κοτζιά
Στη Θεσσαλονίκη βρίσκεται η Δέσποινα Βανδή, καθώς την Παρασκευή 26 Σεπτεμβρίου έκανε πρεμιέρα σε γνωστό νυχτερινό κέντρο της πόλης. Η τραγουδίστρια μπορεί να μην είχε στο πλευρό της τον Βασίλη Μπισμπίκη, λόγω επαγγελματικών υποχρεώσεων του ηθοποιού, ωστόσο έλαβε τη στήριξη της κόρης της, Μελίνας Νικολαΐδη, η οποία βρέθηκε στην πρεμιέρα της μητέρας της.

Λίγες ώρες πριν ανέβει στη σκηνή, η Δέσποινα Βανδή είχε μάλιστα, και κάποιες άλλες συναντήσεις στο ξενοδοχείο όπου διαμένει. Εκεί συνάντησε τον Γιάννη Πάριο και τον Νίκο Οικονομόπουλο, με τους οποίους και φωτογραφήθηκε.

Η τραγουδίστρια ανάρτησε το στιγμιότυπο στον προσωπικό της λογαριασμό στο Ιnstagram. Στη λεζάντα που συνοδεύει τη δημοσίευσή της αναφέρει: «Με τον τεράστιο αγαπημένο όλων! Πόσες ιστορίες… πόση ιστορία!».

Σε άλλη φωτογραφία που μοιράστηκε σε story στο Instagram, η τραγουδίστρια σημείωσε: «Ό,τι και να πω θα είναι λίγο! Γιάννη θα σε ευγνωμονώ για πάντα».

