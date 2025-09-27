Δέσποινα Βανδή: Η συνάντηση με τον Γιάννη Πάριο και τον Νίκο Οικονομόπουλο στη Θεσσαλονίκη
Οι τρεις καλλιτέχνες φωτογραφήθηκαν μαζί, με την τραγουδίστρια να αναρτά το στιγμιότυπο στα social media
Στη Θεσσαλονίκη βρίσκεται η Δέσποινα Βανδή, καθώς την Παρασκευή 26 Σεπτεμβρίου έκανε πρεμιέρα σε γνωστό νυχτερινό κέντρο της πόλης. Η τραγουδίστρια μπορεί να μην είχε στο πλευρό της τον Βασίλη Μπισμπίκη, λόγω επαγγελματικών υποχρεώσεων του ηθοποιού, ωστόσο έλαβε τη στήριξη της κόρης της, Μελίνας Νικολαΐδη, η οποία βρέθηκε στην πρεμιέρα της μητέρας της.
Λίγες ώρες πριν ανέβει στη σκηνή, η Δέσποινα Βανδή είχε μάλιστα, και κάποιες άλλες συναντήσεις στο ξενοδοχείο όπου διαμένει. Εκεί συνάντησε τον Γιάννη Πάριο και τον Νίκο Οικονομόπουλο, με τους οποίους και φωτογραφήθηκε.
Η τραγουδίστρια ανάρτησε το στιγμιότυπο στον προσωπικό της λογαριασμό στο Ιnstagram. Στη λεζάντα που συνοδεύει τη δημοσίευσή της αναφέρει: «Με τον τεράστιο αγαπημένο όλων! Πόσες ιστορίες… πόση ιστορία!».
Σε άλλη φωτογραφία που μοιράστηκε σε story στο Instagram, η τραγουδίστρια σημείωσε: «Ό,τι και να πω θα είναι λίγο! Γιάννη θα σε ευγνωμονώ για πάντα».
