Eurostat: Δεύτερη στην ΕΕ η Ελλάδα στις δυνάμεις πυρόσβεσης, υπερδιπλάσιες του ευρωπαϊκού μέσου όρου

Το 2023 η χώρας μας ήταν στην τρίτη θέση μεταξύ των χωρών της ΕΕ στις δαπάνες για πυροπροστασία αναλογικά με το ΑΕΠ της