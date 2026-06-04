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Εγκρίθηκε από την Κομισιόν το Θαλάσσιο Παρατηρητήριο - Παπασταύρου: Στην πρώτη γραμμή της προστασίας του θαλάσσιου περιβάλλοντος η Ελλάδα
Εγκρίθηκε από την Κομισιόν το Θαλάσσιο Παρατηρητήριο - Παπασταύρου: Στην πρώτη γραμμή της προστασίας του θαλάσσιου περιβάλλοντος η Ελλάδα
Συνολικά, η Επιτροπή θα επενδύσει 92 εκατ. ευρώ από το πρόγραμμα «Ορίζων Ευρώπη» για την έναρξη του OceanEye
Στην έγκριση Θαλάσσιου Παρατηρητηρίου (OceanEye) προχώρησε χθες, Τετάρτη η Κομισιόν κάνοντας ένα ακόμη ουσιαστικό βήμα για την προστασία των θαλασσών και την αξιοποίηση των θαλάσσιων δεδομένων.
Η πρωτοβουλία προβλέπει ένα ευρωπαϊκό ψηφιακό σύστημα ωκεανών που θα περιλαμβάνει υφιστάμενες ευρωπαϊκές υπηρεσίες, όπως η θαλάσσια υπηρεσία Copernicus, το EMODnet, το WISE Marine και το WISE Freshwater, δημιουργώντας ένα ενιαίο σημείο εισόδου για υψηλής ποιότητας ωκεάνια δεδομένα και γνώσεις για τη θάλασσα. Το σύστημα αυτό θα περιλαμβάνει επίσης τον ευρωπαϊκό ψηφιακό δίδυμο ωκεανό, ο οποίος θα τεθεί σε πλήρη λειτουργία έως το 2030, επιτρέποντας την παρακολούθηση σε πραγματικό χρόνο και την προγνωστική μοντελοποίηση για την πολιτική και τη βιομηχανία.
Όπως τονίζει σε ανάρτησή του στο Facebook ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Σταύρος Παπασταύρου, «η Ελλάδα στηρίζει ενεργά αυτή την ευρωπαϊκή πρωτοβουλία, που ενισχύει την κοινή μας ικανότητα να παρακολουθούμε, να κατανοούμε και να προστατεύουμε αποτελεσματικά το θαλάσσιο περιβάλλον.
«Η Ελλάδα βρίσκεται στην πρώτη γραμμή της προστασίας του θαλάσσιου περιβάλλοντος.
Σταθερά μπροστά για την επίτευξη του στόχου του ΟΗΕ για την προστασία του 30% των θαλάσσιων περιοχών έως το 2030 (30x30), προχωρούμε στη θεμελίωση των Εθνικών Θαλάσσιων Πάρκων, στο Ιόνιο και στο Νότιο Αιγαίο 1-Νότιες Κυκλάδες, πρωτοπορούμε με πρωτοβουλίες, όπως το Αμοργόραμα και συνεχίζουμε να πρωτοστατούμε στις ευρωπαϊκές και διεθνείς προσπάθειες για την προστασία των θαλασσών και την προώθηση της βιώσιμης γαλάζιας οικονομίας» συμπληρώνει στη δήλωσή του ο κ. Παπασταύρου.
Ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας θυμίζει, τέλος, ότι »τον περασμένο μήνα Ελλάδα και Γαλλία ανέλαβαν κοινή πρωτοβουλία για τη δημιουργία ομάδας φίλων για την προστασία των θαλασσών στο πλαίσιο του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, επιβεβαιώνοντας ότι η θαλάσσια πολιτική αποτελεί πλέον στρατηγική προτεραιότητα για την Ευρώπη».,
Η πρωτοβουλία προβλέπει ένα ευρωπαϊκό ψηφιακό σύστημα ωκεανών που θα περιλαμβάνει υφιστάμενες ευρωπαϊκές υπηρεσίες, όπως η θαλάσσια υπηρεσία Copernicus, το EMODnet, το WISE Marine και το WISE Freshwater, δημιουργώντας ένα ενιαίο σημείο εισόδου για υψηλής ποιότητας ωκεάνια δεδομένα και γνώσεις για τη θάλασσα. Το σύστημα αυτό θα περιλαμβάνει επίσης τον ευρωπαϊκό ψηφιακό δίδυμο ωκεανό, ο οποίος θα τεθεί σε πλήρη λειτουργία έως το 2030, επιτρέποντας την παρακολούθηση σε πραγματικό χρόνο και την προγνωστική μοντελοποίηση για την πολιτική και τη βιομηχανία.
- Συνολικά, η Επιτροπή θα επενδύσει 92 εκατ. ευρώ από το πρόγραμμα «Ορίζων Ευρώπη» για την έναρξη του OceanEye:
- - 50 εκατ. ευρώ για ενίσχυση της συνεισφοράς της ΕΕ στο παγκόσμιο σύστημα παρατήρησης των ωκεανών
- - 12 εκατ. ευρώ για στήριξη ανθεκτικών παγκόσμιων συστημάτων ωκεάνιων δεδομένων για τη βελτίωση της κοινοχρησίας δεδομένων και της προσβασιμότητας.
- - 30 εκατ. ευρώ για τόνωση της καινοτομίας μέσω του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Καινοτομίας
Όπως τονίζει σε ανάρτησή του στο Facebook ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Σταύρος Παπασταύρου, «η Ελλάδα στηρίζει ενεργά αυτή την ευρωπαϊκή πρωτοβουλία, που ενισχύει την κοινή μας ικανότητα να παρακολουθούμε, να κατανοούμε και να προστατεύουμε αποτελεσματικά το θαλάσσιο περιβάλλον.
«Η Ελλάδα βρίσκεται στην πρώτη γραμμή της προστασίας του θαλάσσιου περιβάλλοντος.
Σταθερά μπροστά για την επίτευξη του στόχου του ΟΗΕ για την προστασία του 30% των θαλάσσιων περιοχών έως το 2030 (30x30), προχωρούμε στη θεμελίωση των Εθνικών Θαλάσσιων Πάρκων, στο Ιόνιο και στο Νότιο Αιγαίο 1-Νότιες Κυκλάδες, πρωτοπορούμε με πρωτοβουλίες, όπως το Αμοργόραμα και συνεχίζουμε να πρωτοστατούμε στις ευρωπαϊκές και διεθνείς προσπάθειες για την προστασία των θαλασσών και την προώθηση της βιώσιμης γαλάζιας οικονομίας» συμπληρώνει στη δήλωσή του ο κ. Παπασταύρου.
Ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας θυμίζει, τέλος, ότι »τον περασμένο μήνα Ελλάδα και Γαλλία ανέλαβαν κοινή πρωτοβουλία για τη δημιουργία ομάδας φίλων για την προστασία των θαλασσών στο πλαίσιο του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, επιβεβαιώνοντας ότι η θαλάσσια πολιτική αποτελεί πλέον στρατηγική προτεραιότητα για την Ευρώπη».,
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