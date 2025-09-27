Τι αλλάζει στα ραντεβού του ΕΣΥ από 1η Οκτωβρίου - Θα εξετάζονται 830.000 ασθενείς μηνιαίως

Επίσης οι πολίτες μπορούν να κλείνουν ραντεβού και στην ψηφιακή πλατφόρμα finddoctors.gov.gr με τους κωδικούς Taxisnet ή με τους κωδικούς ΑΗΦΥ (Ατομικός Ηλεκτρονικός Φάκελος Υγείας) που έχουν λάβει από τον προσωπικό τους γιατρό.Το 1566, που είναι ενεργό από τον Ιούλιο συγκεντρώνει όλη την πληροφόρηση για θέματα Υγείας σε έναν ενιαίο αριθμό. Μέσω του 1566 ο πολίτης κλείνει ραντεβού σε νοσοκομείο ή σε γιατρό για ηλεκτρονική συνταγοράφηση, για προσωπικό γιατρό, για να κάνει διαγνωστικές εξετάσεις, να πληροφορηθεί σε ποιο φαρμακείο πλησίον του θα βρει το φάρμακο που έχει ανάγκη, πώς θα παραλάβει τα Φάρμακα Υψηλού Κόστους στο σπίτι του, για προληπτικά προγράμματα δημόσια υγείας, για πρόγραμμα εμβολιασμών και οτιδήποτε άλλο αφορά υπηρεσία Υγείας. Επίσης, «το 1566 ενημερώνει τους πολίτες για υπηρεσίες που δικαιούνται (απογευματινά χειρουργεία, προληπτικές εξετάσεις) και έως τον Ιούνιο του 2026 θα καλύπτει όλες τις υπηρεσίες Υγείας».