Τείχος σκόνης από αμμοθύελλα σκέπασε πόλη στην Κίνα: Δείτε απόκοσμα βίντεο
Σύμφωνα με τις καταγραφές από τοπικούς μετεωρολογικούς σταθμούς, οι άνεμοι έφτασαν σε ταχύτητα τα 127χλμ/ώρα
Όπως φαίνεται σε βίντεο που αναρτήθηκαν στα social media, γύρω από την πόλη υψώθηκε ένα τεράστιο τείχος σκόνης.
Wall Of Dust Engulfs Chinese City— The Epoch Times (@EpochTimes) June 2, 2026
A strong storm swept through the northeastern Chinese city of Harbin, bringing wind gusts and a wall of dust that darkened skies. pic.twitter.com/ahlYdeWZ1J
Σύμφωνα με τις καταγραφές από τοπικούς μετεωρολογικούς σταθμούς, οι άνεμοι έφτασαν σε ταχύτητα τα 127χλμ/ώρα.
A severe sandstorm struck the city of Harbin, described as one of the strongest in recent years.— China pulse 🇨🇳 (@Eng_china5) June 1, 2026
It turned daylight into sudden darkness and caused trees to be uprooted and parts of rooftops to be torn off, leading to widespread damage in several areas. pic.twitter.com/j9JFWfK5Y8
Όπως αναφέρει το CNN σημειώθηκαν και διακοπές ρεύματος με την ορατότητα να πέφτει στα 100 μέτρα.
🇨🇳 Massive sandstorm blankets China's Harbin in dust clouds, plunging the city into darkness during daytime hours— Anadolu English (@anadoluagency) June 1, 2026
📌 Visibility drops to 100 meters in Heilongjiang province's capital as fierce winds rip off roofs and topple bus stops and power lines pic.twitter.com/hR5K5j5wfu
