Μαζικές ρευστοποιήσεις στα ασιατικά χρηματιστήρια, απώλειες άνω του 6% στο Τόκιο και τη Σεούλ

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Στην Ταϊβάν, ο Taiex υποχώρησε ενδοσυνεδριακά έως 9%, με την TSMC να δέχεται ισχυρές πιέσεις. Η μετοχή του μεγαλύτερου κατασκευαστή ημιαγωγών βάσει συμβολαίων στον κόσμο κατέγραψε αρχικά απώλειες κοντά στο 10%, προτού περιορίσει την πτώση της.Το selloff επεκτάθηκε και στις υπόλοιπες ασιατικές αγορές, αν και με μικρότερη ένταση.Ο Hang Seng στο Χονγκ Κονγκ υποχωρούσε κατά 1,03%, στις 24.542,39 μονάδες, ενώ ο Shanghai Composite στην Κίνα έχανε 1,06%, στις 3.650,84 μονάδες. Στη Σιγκαπούρη, ο Straits Times κατέγραφε πτώση 2,78%, στις 5.149,13 μονάδες.Αντίθετα, ο Sensex στην Ινδία ενισχυόταν κατά 0,58%, στις 79.772,90 μονάδες, διαφοροποιούμενος από την ευρύτερη αρνητική εικόνα.Οι μεγαλύτερες πιέσεις συγκεντρώνονται στις αγορές με υψηλή έκθεση στην τεχνητή νοημοσύνη, καθώς οι επενδυτές φοβούνται ότι μια ενδεχόμενη επιβράδυνση των αμερικανικών επενδύσεων σε data centers θα επηρεάσει τις παραγγελίες προς τους ασιατικούς προμηθευτές ημιαγωγών και τεχνολογικού εξοπλισμού.