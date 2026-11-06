Μαζικές ρευστοποιήσεις στα ασιατικά χρηματιστήρια, απώλειες άνω του 6% στο Τόκιο και τη Σεούλ
Μαζικές ρευστοποιήσεις στα ασιατικά χρηματιστήρια, απώλειες άνω του 6% στο Τόκιο και τη Σεούλ
Ισχυρό κύμα ρευστοποιήσεων σαρώνει τα ασιατικά χρηματιστήρια, με μεγάλες απώλειες σε Ιαπωνία, Νότια Κορέα και Ταϊβάν, καθώς οι φόβοι για την τεχνητή νοημοσύνη πλήττουν τους τεχνολογικούς κολοσσούς της περιοχής - Ελ Εριάν: «Οταν ο Nasdaq φταρνίζεται... Νότια Κορέα και Ιαπωνία καταρρέουν»
Σε κλοιό μαζικών ρευστοποιήσεων βρέθηκαν την Παρασκευή οι ασιατικές αγορές, με τους βασικούς χρηματιστηριακούς δείκτες να καταγράφουν απώλειες που έφτασαν ενδοσυνεδριακά έως το 9%, καθώς το παγκόσμιο selloff στις τεχνολογικές μετοχές μεταφέρθηκε με ιδιαίτερη ένταση από τη Wall Street στην Ασία. Σύμφωνα με αρχικές εκτιμήσεις, περισσότερο από 1 τρισ. δολάρια χρηματιστηριακής αξίας εξανεμίστηκε, με τις εταιρείες ημιαγωγών και τεχνητής νοημοσύνης να βρίσκονται στο επίκεντρο των πιέσεων.
Η αναταραχή συνδέεται με τη βίαιη πτώση των αμερικανικών τεχνολογικών μετοχών, καθώς οι επενδυτές ανησυχούν ότι η επικράτηση των Δημοκρατικών στις ενδιάμεσες εκλογές των ΗΠΑ ενδέχεται να οδηγήσει σε αυστηρότερους περιορισμούς στην ανάπτυξη της τεχνητής νοημοσύνης και στην κατασκευή νέων data centers.
Στο Τόκιο, ο βασικός χρηματιστηριακός δείκτης Nikkei 225 βυθίστηκε κατά 6,1%, στις 57.332,92 μονάδες, υποχωρώντας κάτω από το όριο των 60.000 μονάδων για πρώτη φορά εδώ και σχεδόν έξι μήνες. Στο επίκεντρο των ρευστοποιήσεων βρέθηκαν οι ιαπωνικές τεχνολογικές μετοχές, με τη SoftBank Group και την Advantest να συγκαταλέγονται στους μεγαλύτερους χαμένους.
Ακόμη μεγαλύτερη πίεση δέχθηκε η αγορά της Νότιας Κορέας, όπου ο Kospi σημείωσε πτώση 6,3%, στις 5.042,65 μονάδες, καθώς οι μετοχές των κολοσσών των ημιαγωγών Samsung Electronics και SK Hynix κατέγραψαν μεγάλες απώλειες.
Στις υπόλοιπες αγορές της περιοχής, ο αυστραλιανός S&P/ASX 200 υποχώρησε κατά 0,5%, στις 9.020,80 μονάδες, ο Hang Seng του Χονγκ Κονγκ έχασε 0,9%, στις 24.567,97 μονάδες, ενώ ο Shanghai Composite της Σαγκάης σημείωσε πτώση 1,1%, στις 3.648,94 μονάδες.
Οι χρηματιστηριακές αγορές διεθνώς βρίσκονται αντιμέτωπες με αυξανόμενες πιέσεις, καθώς συνεχίζεται η υποχώρηση των μετοχών που είχαν επωφεληθεί από την εκρηκτική ανάπτυξη της τεχνητής νοημοσύνης.
Το τελευταίο διάστημα, οι συγκεκριμένοι τίτλοι εμφανίζουν έντονες διακυμάνσεις, καθώς εντείνονται οι ανησυχίες ότι η κατασκευή νέων κέντρων δεδομένων (data centers) για εφαρμογές AI ενδέχεται να επιβραδυνθεί, εξαιτίας του αυξημένου κόστους δανεισμού.
Παράλληλα, πληθαίνουν οι προειδοποιήσεις ότι οι αποτιμήσεις των εταιρειών τεχνητής νοημοσύνης έχουν εκτιναχθεί σε υπερβολικά υψηλά επίπεδα, δημιουργώντας φόβους για χρηματιστηριακή φούσκα.
Σημαντικές απώλειες κατέγραψε και η μετοχή της Toyota Motor, μετά την ανακοίνωση απογοητευτικών οικονομικών αποτελεσμάτων από την ιαπωνική αυτοκινητοβιομηχανία την προηγούμενη ημέρα.
Ακόμη πιο δραματική ήταν η αρχική εικόνα στη Νότια Κορέα, όπου ο Kospi κατέρρευσε έως 8,8%, ενεργοποιώντας μηχανισμό προσωρινής διακοπής συναλλαγών για 20 λεπτά. Στη συνέχεια περιόρισε τις απώλειές του, με νεότερη ένδειξη στις 5.117,12 μονάδες, μειωμένος κατά 4,95%.
Στο στόχαστρο βρέθηκαν κυρίως οι κατασκευαστές ημιαγωγών, με τη SK Hynix και τη Samsung Electronics να καταγράφουν μεγάλες απώλειες, καθώς οι αγορές επανεξετάζουν τις προοπτικές των επενδύσεων σε υποδομές AI.
Η αναταραχή συνδέεται με τη βίαιη πτώση των αμερικανικών τεχνολογικών μετοχών, καθώς οι επενδυτές ανησυχούν ότι η επικράτηση των Δημοκρατικών στις ενδιάμεσες εκλογές των ΗΠΑ ενδέχεται να οδηγήσει σε αυστηρότερους περιορισμούς στην ανάπτυξη της τεχνητής νοημοσύνης και στην κατασκευή νέων data centers.
Στο Τόκιο, ο βασικός χρηματιστηριακός δείκτης Nikkei 225 βυθίστηκε κατά 6,1%, στις 57.332,92 μονάδες, υποχωρώντας κάτω από το όριο των 60.000 μονάδων για πρώτη φορά εδώ και σχεδόν έξι μήνες. Στο επίκεντρο των ρευστοποιήσεων βρέθηκαν οι ιαπωνικές τεχνολογικές μετοχές, με τη SoftBank Group και την Advantest να συγκαταλέγονται στους μεγαλύτερους χαμένους.
Ακόμη μεγαλύτερη πίεση δέχθηκε η αγορά της Νότιας Κορέας, όπου ο Kospi σημείωσε πτώση 6,3%, στις 5.042,65 μονάδες, καθώς οι μετοχές των κολοσσών των ημιαγωγών Samsung Electronics και SK Hynix κατέγραψαν μεγάλες απώλειες.
Στις υπόλοιπες αγορές της περιοχής, ο αυστραλιανός S&P/ASX 200 υποχώρησε κατά 0,5%, στις 9.020,80 μονάδες, ο Hang Seng του Χονγκ Κονγκ έχασε 0,9%, στις 24.567,97 μονάδες, ενώ ο Shanghai Composite της Σαγκάης σημείωσε πτώση 1,1%, στις 3.648,94 μονάδες.
Οι χρηματιστηριακές αγορές διεθνώς βρίσκονται αντιμέτωπες με αυξανόμενες πιέσεις, καθώς συνεχίζεται η υποχώρηση των μετοχών που είχαν επωφεληθεί από την εκρηκτική ανάπτυξη της τεχνητής νοημοσύνης.
Το τελευταίο διάστημα, οι συγκεκριμένοι τίτλοι εμφανίζουν έντονες διακυμάνσεις, καθώς εντείνονται οι ανησυχίες ότι η κατασκευή νέων κέντρων δεδομένων (data centers) για εφαρμογές AI ενδέχεται να επιβραδυνθεί, εξαιτίας του αυξημένου κόστους δανεισμού.
Παράλληλα, πληθαίνουν οι προειδοποιήσεις ότι οι αποτιμήσεις των εταιρειών τεχνητής νοημοσύνης έχουν εκτιναχθεί σε υπερβολικά υψηλά επίπεδα, δημιουργώντας φόβους για χρηματιστηριακή φούσκα.
Σημαντικές απώλειες κατέγραψε και η μετοχή της Toyota Motor, μετά την ανακοίνωση απογοητευτικών οικονομικών αποτελεσμάτων από την ιαπωνική αυτοκινητοβιομηχανία την προηγούμενη ημέρα.
Κατάρρευση στην Ιαπωνία, διακοπή συναλλαγών στη Νότια ΚορέαΝωρίτερα, στην Ιαπωνία, ο Nikkei 225 υποχώρησε ενδοσυνεδριακά έως 7,1%, αγγίζοντας τις 56.745 μονάδες, περνώντας προσωρινά σε επίπεδα περίπου 20% χαμηλότερα από το υψηλό του Ιουνίου και φτάνοντας στα όρια της τεχνικής bear market.
Ακόμη πιο δραματική ήταν η αρχική εικόνα στη Νότια Κορέα, όπου ο Kospi κατέρρευσε έως 8,8%, ενεργοποιώντας μηχανισμό προσωρινής διακοπής συναλλαγών για 20 λεπτά. Στη συνέχεια περιόρισε τις απώλειές του, με νεότερη ένδειξη στις 5.117,12 μονάδες, μειωμένος κατά 4,95%.
Στο στόχαστρο βρέθηκαν κυρίως οι κατασκευαστές ημιαγωγών, με τη SK Hynix και τη Samsung Electronics να καταγράφουν μεγάλες απώλειες, καθώς οι αγορές επανεξετάζουν τις προοπτικές των επενδύσεων σε υποδομές AI.
Στην Ταϊβάν, ο Taiex υποχώρησε ενδοσυνεδριακά έως 9%, με την TSMC να δέχεται ισχυρές πιέσεις. Η μετοχή του μεγαλύτερου κατασκευαστή ημιαγωγών βάσει συμβολαίων στον κόσμο κατέγραψε αρχικά απώλειες κοντά στο 10%, προτού περιορίσει την πτώση της.
Το selloff επεκτάθηκε και στις υπόλοιπες ασιατικές αγορές, αν και με μικρότερη ένταση.
Ο Hang Seng στο Χονγκ Κονγκ υποχωρούσε κατά 1,03%, στις 24.542,39 μονάδες, ενώ ο Shanghai Composite στην Κίνα έχανε 1,06%, στις 3.650,84 μονάδες. Στη Σιγκαπούρη, ο Straits Times κατέγραφε πτώση 2,78%, στις 5.149,13 μονάδες.
Αντίθετα, ο Sensex στην Ινδία ενισχυόταν κατά 0,58%, στις 79.772,90 μονάδες, διαφοροποιούμενος από την ευρύτερη αρνητική εικόνα.
Οι μεγαλύτερες πιέσεις συγκεντρώνονται στις αγορές με υψηλή έκθεση στην τεχνητή νοημοσύνη, καθώς οι επενδυτές φοβούνται ότι μια ενδεχόμενη επιβράδυνση των αμερικανικών επενδύσεων σε data centers θα επηρεάσει τις παραγγελίες προς τους ασιατικούς προμηθευτές ημιαγωγών και τεχνολογικού εξοπλισμού.
Διαβάστε περισσότερα στο newmoney.gr
Το selloff επεκτάθηκε και στις υπόλοιπες ασιατικές αγορές, αν και με μικρότερη ένταση.
Ο Hang Seng στο Χονγκ Κονγκ υποχωρούσε κατά 1,03%, στις 24.542,39 μονάδες, ενώ ο Shanghai Composite στην Κίνα έχανε 1,06%, στις 3.650,84 μονάδες. Στη Σιγκαπούρη, ο Straits Times κατέγραφε πτώση 2,78%, στις 5.149,13 μονάδες.
Αντίθετα, ο Sensex στην Ινδία ενισχυόταν κατά 0,58%, στις 79.772,90 μονάδες, διαφοροποιούμενος από την ευρύτερη αρνητική εικόνα.
Οι μεγαλύτερες πιέσεις συγκεντρώνονται στις αγορές με υψηλή έκθεση στην τεχνητή νοημοσύνη, καθώς οι επενδυτές φοβούνται ότι μια ενδεχόμενη επιβράδυνση των αμερικανικών επενδύσεων σε data centers θα επηρεάσει τις παραγγελίες προς τους ασιατικούς προμηθευτές ημιαγωγών και τεχνολογικού εξοπλισμού.
Διαβάστε περισσότερα στο newmoney.gr
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