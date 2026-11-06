Το τελευταίο ραντεβού της ελληνικής οικονομίας για το 2026 με τη Fitch – Τι περιμένουν οι αγορές
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Fitch Ratings Ελληνική οικονομία

Το τελευταίο ραντεβού της ελληνικής οικονομίας για το 2026 με τη Fitch – Τι περιμένουν οι αγορές

Με όπλα τα υψηλά πρωτογενή πλεονάσματα, τις πρόωρες αποπληρωμές και τα ταμειακά διαθέσιμα των 35 δισ. ευρώ, η Αθήνα αναμένει την ετυμηγορία του αμερικανικού οίκου – Γιατί η βελτίωση των προοπτικών θεωρείται πιο πιθανή από μια άμεση αναβάθμιση

Το τελευταίο ραντεβού της ελληνικής οικονομίας για το 2026 με τη Fitch – Τι περιμένουν οι αγορές

Με ένα ισχυρό δημοσιονομικό αποτύπωμα, αλλά και με τις επιπτώσεις της διεθνούς ενεργειακής κρίσης να δημιουργούν νέες αβεβαιότητες, η ελληνική οικονομία περνά σήμερα, Παρασκευή 6 Νοεμβρίου, το τελευταίο προγραμματισμένο τεστ αξιολόγησης για το 2026. Η Fitch Ratings ολοκληρώνει τον φετινό κύκλο των οίκων αξιολόγησης, με το ενδιαφέρον να επικεντρώνεται όχι τόσο σε μια άμεση αναβάθμιση της πιστοληπτικής βαθμίδας, όσο στο ενδεχόμενο να δώσει ένα θετικό σήμα για το 2027.

Ο αμερικανικός οίκος διατηρεί σήμερα την Ελλάδα στη βαθμίδα BBB, με σταθερές προοπτικές, έχοντας επιβεβαιώσει την αξιολόγησή του τον περασμένο Μάιο. Το βασικό ερώτημα είναι εάν η ταχεία μείωση του δημόσιου χρέους, σε συνδυασμό με τη δημοσιονομική πειθαρχία, αρκεί για να μεταβάλει τις προοπτικές από σταθερές σε θετικές.

Ένα τέτοιο βήμα, χωρίς να αποτελεί αναβάθμιση της ίδιας της πιστοληπτικής βαθμίδας, θα έδειχνε ότι η Fitch αναγνωρίζει αυξημένες πιθανότητες βελτίωσης του ελληνικού αξιόχρεου στο επόμενο διάστημα.

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