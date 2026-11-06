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Συνάντηση Πατριάρχη Ιεροσολύμων Θεόφιλο Γ' με τον Πατριάρχη Μόσχας Κύριλλο και τον Πούτιν
Συνάντηση Πατριάρχη Ιεροσολύμων Θεόφιλο Γ' με τον Πατριάρχη Μόσχας Κύριλλο και τον Πούτιν
Στο τραπέζι οι εκκλησιαστικές εντάσεις, η κατάσταση στη Μέση Ανατολή και η προετοιμασία για τη μεγάλη επέτειο του 2030
Τις εύθραυστες ισορροπίες στον χώρο της Ορθοδοξίας, τις προκλήσεις, που αντιμετωπίζουν οι χριστιανικές κοινότητες στη Μέση Ανατολή, αλλά και τις προοπτικές περαιτέρω συνεργασίας των δύο Εκκλησιών συζήτησαν ο Πατριάρχης Μόσχας και πασών των Ρωσιών Κύριλλος και ο Πατριάρχης Ιεροσολύμων Θεόφιλος Γ΄, κατά τη συνάντησή τους στη Μόσχα.
Η επίσκεψη του Προκαθημένου της Εκκλησίας των Ιεροσολύμων στη ρωσική πρωτεύουσα πραγματοποιήθηκε κατόπιν πρόσκλησης του Πατριάρχη Κυρίλλου και αποκτά ιδιαίτερο ενδιαφέρον, καθώς οι σχέσεις μεταξύ των κατά τόπους Ορθόδοξων Εκκλησιών εξακολουθούν να δοκιμάζονται από σημαντικές διαφωνίες και εκκλησιαστικές αντιπαραθέσεις.
Σύμφωνα με την ενημέρωση του Πατριαρχείου Μόσχας, οι δύο Προκαθήμενοι αντάλλαξαν απόψεις για τις δυσκολίες, που καταγράφονται σήμερα στις διορθόδοξες σχέσεις, εξετάζοντας παράλληλα τρόπους αντιμετώπισής τους. Δεν δόθηκαν, ωστόσο, περισσότερες λεπτομέρειες για τα επιμέρους ζητήματα, που τέθηκαν στη συζήτηση, ούτε ανακοινώθηκαν συγκεκριμένες αποφάσεις ή συμφωνίες.
Ειδικότερα, η χορήγηση του Τόμου Αυτοκεφαλίας στην Ορθόδοξη Εκκλησία της Ουκρανίας από το Οικουμενικό Πατριαρχείο το 2019 προκάλεσε τη σφοδρή αντίδραση της Μόσχας και οδήγησε σε ρήξη της ευχαριστιακής κοινωνίας μεταξύ του Πατριαρχείου Μόσχας και του Οικουμενικού Πατριαρχείου.
Η εξέλιξη αυτή επηρέασε ευρύτερα τις σχέσεις μεταξύ των κατά τόπους Ορθόδοξων Εκκλησιών, δημιουργώντας ένα σύνθετο περιβάλλον εκκλησιαστικών ισορροπιών.Μέσα σε αυτό το πλαίσιο, οι επαφές του Πατριαρχείου Ιεροσολύμων με τη Μόσχα αποκτούν ιδιαίτερη βαρύτητα, καθώς η Εκκλησία των Ιεροσολύμων αποτελεί ένα από τα αρχαιότερα Πατριαρχεία της Ορθοδοξίας και διατηρεί σημαντικό πνευματικό και ιστορικό κύρος.
Υπογραμμίζεται, ότι ο ρόλος του Πατριαρχείου Ιεροσολύμων στις διορθόδοξες ισορροπίες έχει μεγάλη βαρύτητα, καθώς η Εκκλησία των Ιεροσολύμων δεν είναι ένας περιφερειακός εκκλησιαστικός θεσμός αλλά είναι ένα από τα τέσσερα αρχαία Πατριαρχεία της Ανατολής, με ιστορική ευθύνη για τους Αγίους Τόπους και ιδιαίτερη θέση στην Ορθοδοξία.
Η προστασία των ιστορικών χριστιανικών παρουσιών, η ασφάλεια των πιστών, η διατήρηση της λειτουργίας των ναών και των προσκυνηματικών τόπων, αλλά και η δυνατότητα των χριστιανών να παραμείνουν στις πατρογονικές τους εστίες, αποτελούν διαρκείς προκλήσεις για το Πατριαρχείο Ιεροσολύμων.
Μάλιστα, έγινε ιδιαίτερη αναφορά και στην αιματηρή επίθεση της 23ης Οκτωβρίου στην Ιορδανία, κοντά στον ορθόδοξο ναό του Αγίου Γεωργίου, στην περιοχή Χαμούντ της επαρχίας Ελ Καράκ.
Η επίσκεψη του Προκαθημένου της Εκκλησίας των Ιεροσολύμων στη ρωσική πρωτεύουσα πραγματοποιήθηκε κατόπιν πρόσκλησης του Πατριάρχη Κυρίλλου και αποκτά ιδιαίτερο ενδιαφέρον, καθώς οι σχέσεις μεταξύ των κατά τόπους Ορθόδοξων Εκκλησιών εξακολουθούν να δοκιμάζονται από σημαντικές διαφωνίες και εκκλησιαστικές αντιπαραθέσεις.
Σύμφωνα με την ενημέρωση του Πατριαρχείου Μόσχας, οι δύο Προκαθήμενοι αντάλλαξαν απόψεις για τις δυσκολίες, που καταγράφονται σήμερα στις διορθόδοξες σχέσεις, εξετάζοντας παράλληλα τρόπους αντιμετώπισής τους. Δεν δόθηκαν, ωστόσο, περισσότερες λεπτομέρειες για τα επιμέρους ζητήματα, που τέθηκαν στη συζήτηση, ούτε ανακοινώθηκαν συγκεκριμένες αποφάσεις ή συμφωνίες.
Η σκιά των εκκλησιαστικών αντιπαραθέσεωνΗ αναφορά στις δυσκολίες των διορθόδοξων σχέσεων δεν είναι τυχαία. Τα τελευταία χρόνια, η Ορθοδοξία βρίσκεται αντιμέτωπη με σοβαρές εσωτερικές εντάσεις, με κυριότερο, μεταξύ άλλων, το ζήτημα της εκκλησιαστικής αυτοκεφαλίας στην Ουκρανία και τη διαφωνία για τα όρια των αρμοδιοτήτων των Πατριαρχείων.
Ειδικότερα, η χορήγηση του Τόμου Αυτοκεφαλίας στην Ορθόδοξη Εκκλησία της Ουκρανίας από το Οικουμενικό Πατριαρχείο το 2019 προκάλεσε τη σφοδρή αντίδραση της Μόσχας και οδήγησε σε ρήξη της ευχαριστιακής κοινωνίας μεταξύ του Πατριαρχείου Μόσχας και του Οικουμενικού Πατριαρχείου.
Η εξέλιξη αυτή επηρέασε ευρύτερα τις σχέσεις μεταξύ των κατά τόπους Ορθόδοξων Εκκλησιών, δημιουργώντας ένα σύνθετο περιβάλλον εκκλησιαστικών ισορροπιών.Μέσα σε αυτό το πλαίσιο, οι επαφές του Πατριαρχείου Ιεροσολύμων με τη Μόσχα αποκτούν ιδιαίτερη βαρύτητα, καθώς η Εκκλησία των Ιεροσολύμων αποτελεί ένα από τα αρχαιότερα Πατριαρχεία της Ορθοδοξίας και διατηρεί σημαντικό πνευματικό και ιστορικό κύρος.
Υπογραμμίζεται, ότι ο ρόλος του Πατριαρχείου Ιεροσολύμων στις διορθόδοξες ισορροπίες έχει μεγάλη βαρύτητα, καθώς η Εκκλησία των Ιεροσολύμων δεν είναι ένας περιφερειακός εκκλησιαστικός θεσμός αλλά είναι ένα από τα τέσσερα αρχαία Πατριαρχεία της Ανατολής, με ιστορική ευθύνη για τους Αγίους Τόπους και ιδιαίτερη θέση στην Ορθοδοξία.
Η αγωνία για τους χριστιανούς της Μέσης ΑνατολήςΑπό την πλευρά του, ο Πατριάρχης Θεόφιλος ενημέρωσε τον συνομιλητή του για την εκκλησιαστική ζωή και τις δραστηριότητες του Πατριαρχείου Ιεροσολύμων, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στις συνθήκες, που επικρατούν για τους χριστιανικούς πληθυσμούς στη Μέση Ανατολή. Η περιοχή εξακολουθεί να βρίσκεται αντιμέτωπη με πολεμικές συγκρούσεις, πολιτική αστάθεια και ανθρωπιστικές κρίσεις, με τις χριστιανικές κοινότητες να αντιμετωπίζουν σοβαρές δυσκολίες.
Η προστασία των ιστορικών χριστιανικών παρουσιών, η ασφάλεια των πιστών, η διατήρηση της λειτουργίας των ναών και των προσκυνηματικών τόπων, αλλά και η δυνατότητα των χριστιανών να παραμείνουν στις πατρογονικές τους εστίες, αποτελούν διαρκείς προκλήσεις για το Πατριαρχείο Ιεροσολύμων.
Μάλιστα, έγινε ιδιαίτερη αναφορά και στην αιματηρή επίθεση της 23ης Οκτωβρίου στην Ιορδανία, κοντά στον ορθόδοξο ναό του Αγίου Γεωργίου, στην περιοχή Χαμούντ της επαρχίας Ελ Καράκ.
Ο Πατριάρχης Κύριλλος εξέφρασε εκ νέου τα συλλυπητήριά του προς τον Θεόφιλο για το περιστατικό. Σύμφωνα με τα στοιχεία, που επικαλείται το Πατριαρχείο Μόσχας, τρεις ένοπλοι επιτέθηκαν κατά τη διάρκεια κηδείας, ανοίγοντας πυρ και προκαλώντας τον θάνατο εννέα ανθρώπων, ενώ περισσότεροι από 30 τραυματίστηκαν.
Το σημείο της Βάπτισης, γνωστό ως Βηθανία πέραν του Ιορδάνη ή Αλ-Μαχτάς, στην πλευρά της Ιορδανίας, αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους τόπους προσκυνήματος για τον χριστιανικό κόσμο. Αξίζει να σημειωθεί, ότι το 2015 εντάχθηκε στον Κατάλογο Παγκόσμιας Κληρονομιάς της UNESCO, αναγνωρίζοντας τη σπουδαία ιστορική και θρησκευτική του αξία.
Ενόψει της επετείου, έχουν ήδη ξεκινήσει οι προετοιμασίες από το Πατριαρχείο Ιεροσολύμων, ενώ στις σχετικές συζητήσεις περιλαμβάνεται και η προοπτική ανάπτυξης του προσκυνηματικού χώρου και της δημιουργίας ενός ευρύτερου πλαισίου ορθόδοξης παρουσίας και συνεργασίας. Όπως γίνεται γνωστό, η διοργάνωση των εκδηλώσεων αναμένεται να αποτελέσει σημαντικό γεγονός για την Ορθοδοξία, με διεθνή συμμετοχή και τη συνδρομή των ιορδανικών αρχών.
Τέλος, εκτός από τις προετοιμασίες για μία μεγάλη θρησκευτική τελετή, το Πατριαρχείο Ιεροσολύμων εξετάζει και τη δημιουργία Διεθνούς Ορθόδοξου Πανεπιστημίου στον χώρο της Βάπτισης, με στόχο να αποτελέσει σημείο συνάντησης Εκκλησιών, λαών και πολιτισμών.
Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, ο Ρώσος πρόεδρος αναφέρθηκε στους ιστορικούς δεσμούς της Ρωσικής Ορθόδοξης Εκκλησίας με το Πατριαρχείο Ιεροσολύμων, υπογραμμίζοντας τη σημασία της διατήρησης και ανάπτυξης των σχέσεών τους. Μάλιστα, απένειμε στον Πατριάρχη Θεόφιλο το ρωσικό Παράσημο της Φιλίας, αναγνωρίζοντας, σύμφωνα με τη ρωσική πλευρά, τη συμβολή του στην ενίσχυση της φιλίας, της συνεργασίας και των πνευματικών δεσμών με τη Ρωσία.
Επισημαίνεται, ότι η απονομή της διάκρισης προσδίδει και πολιτική διάσταση στην επίσκεψη, καθώς η Μόσχα επιδιώκει να διατηρεί ισχυρούς δεσμούς με τα ιστορικά Πατριαρχεία της Ανατολής, σε μια περίοδο κατά την οποία η διεθνής συγκυρία και οι εκκλησιαστικές αντιπαραθέσεις διαμορφώνουν ένα ιδιαίτερα σύνθετο περιβάλλον.
Η συνάντηση των δύο Προκαθημένων ολοκληρώθηκε με την ανταλλαγή αναμνηστικών δώρων. Προηγουμένως είχαν επισκεφθεί το παρεκκλήσι της Πατριαρχικής κατοικίας, το οποίο είναι αφιερωμένο στην εικόνα της Παναγίας του Βλαντίμιρ.
Στις συνομιλίες από ρωσικής πλευράς συμμετείχε επίσης ο Μητροπολίτης Βολοκολάμσκ Αντώνιος, επικεφαλής του Τμήματος Εξωτερικών Εκκλησιαστικών Σχέσεων του Πατριαρχείου Μόσχας, καθώς και άλλοι συνεργάτες της ρωσικής εκκλησιαστικής αντιπροσωπείας.
Δύο χιλιετίες από τη Βάπτιση του Ιησού - Οι προετοιμασίες στην Ιορδανία για το 2030Ένα ακόμη θέμα, που απασχόλησε τους δύο Πατριάρχες ήταν η διοργάνωση των εκδηλώσεων, που προγραμματίζονται στην Ιορδανία το 2030, με αφορμή τη συμπλήρωση 2.000 ετών από τη Βάπτιση του Ιησού Χριστού. Η επέτειος έχει μεγάλη σημασία για το Πατριαρχείο Ιεροσολύμων, καθώς συνδέεται με τον τόπο στον οποίο, σύμφωνα με τη χριστιανική παράδοση, ο Ιησούς βαπτίστηκε από τον Ιωάννη τον Πρόδρομο στον Ιορδάνη ποταμό.
Το σημείο της Βάπτισης, γνωστό ως Βηθανία πέραν του Ιορδάνη ή Αλ-Μαχτάς, στην πλευρά της Ιορδανίας, αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους τόπους προσκυνήματος για τον χριστιανικό κόσμο. Αξίζει να σημειωθεί, ότι το 2015 εντάχθηκε στον Κατάλογο Παγκόσμιας Κληρονομιάς της UNESCO, αναγνωρίζοντας τη σπουδαία ιστορική και θρησκευτική του αξία.
Ενόψει της επετείου, έχουν ήδη ξεκινήσει οι προετοιμασίες από το Πατριαρχείο Ιεροσολύμων, ενώ στις σχετικές συζητήσεις περιλαμβάνεται και η προοπτική ανάπτυξης του προσκυνηματικού χώρου και της δημιουργίας ενός ευρύτερου πλαισίου ορθόδοξης παρουσίας και συνεργασίας. Όπως γίνεται γνωστό, η διοργάνωση των εκδηλώσεων αναμένεται να αποτελέσει σημαντικό γεγονός για την Ορθοδοξία, με διεθνή συμμετοχή και τη συνδρομή των ιορδανικών αρχών.
Τέλος, εκτός από τις προετοιμασίες για μία μεγάλη θρησκευτική τελετή, το Πατριαρχείο Ιεροσολύμων εξετάζει και τη δημιουργία Διεθνούς Ορθόδοξου Πανεπιστημίου στον χώρο της Βάπτισης, με στόχο να αποτελέσει σημείο συνάντησης Εκκλησιών, λαών και πολιτισμών.
Η συνάντηση με τον Πούτιν και το ρωσικό Παράσημο της ΦιλίαςΗ επίσκεψη του Πατριάρχη Ιεροσολύμων στη Μόσχα δεν περιορίστηκε στις εκκλησιαστικές συνομιλίες καθώς την ίδια ημέρα, ο Θεόφιλος Γ΄ και ο Πατριάρχης Κύριλλος συναντήθηκαν και με τον πρόεδρο της Ρωσικής Ομοσπονδίας Βλαντίμιρ Πούτιν στο Κρεμλίνο.
Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, ο Ρώσος πρόεδρος αναφέρθηκε στους ιστορικούς δεσμούς της Ρωσικής Ορθόδοξης Εκκλησίας με το Πατριαρχείο Ιεροσολύμων, υπογραμμίζοντας τη σημασία της διατήρησης και ανάπτυξης των σχέσεών τους. Μάλιστα, απένειμε στον Πατριάρχη Θεόφιλο το ρωσικό Παράσημο της Φιλίας, αναγνωρίζοντας, σύμφωνα με τη ρωσική πλευρά, τη συμβολή του στην ενίσχυση της φιλίας, της συνεργασίας και των πνευματικών δεσμών με τη Ρωσία.
Επισημαίνεται, ότι η απονομή της διάκρισης προσδίδει και πολιτική διάσταση στην επίσκεψη, καθώς η Μόσχα επιδιώκει να διατηρεί ισχυρούς δεσμούς με τα ιστορικά Πατριαρχεία της Ανατολής, σε μια περίοδο κατά την οποία η διεθνής συγκυρία και οι εκκλησιαστικές αντιπαραθέσεις διαμορφώνουν ένα ιδιαίτερα σύνθετο περιβάλλον.
Η συνάντηση των δύο Προκαθημένων ολοκληρώθηκε με την ανταλλαγή αναμνηστικών δώρων. Προηγουμένως είχαν επισκεφθεί το παρεκκλήσι της Πατριαρχικής κατοικίας, το οποίο είναι αφιερωμένο στην εικόνα της Παναγίας του Βλαντίμιρ.
Στις συνομιλίες από ρωσικής πλευράς συμμετείχε επίσης ο Μητροπολίτης Βολοκολάμσκ Αντώνιος, επικεφαλής του Τμήματος Εξωτερικών Εκκλησιαστικών Σχέσεων του Πατριαρχείου Μόσχας, καθώς και άλλοι συνεργάτες της ρωσικής εκκλησιαστικής αντιπροσωπείας.
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