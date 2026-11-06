Coca-Cola HBC: Στη σκιά του Κρεμλίνου μια επένδυση 25 ετών και 2,6 δισ. ευρώ
Coca-Cola HBC: Στη σκιά του Κρεμλίνου μια επένδυση 25 ετών και 2,6 δισ. ευρώ
Η παρέμβαση Πούτιν στις ρωσικές θυγατρικές της JTI, το αίτημα για τη Multon και η απάντηση της Coca-Cola HBC - Οι δέκα παραγωγικές μονάδες, τα κεφάλαια άνω του 1 δισ. ευρώ που παραμένουν στη Ρωσία και οι νέες δυσκολίες στην Ουκρανία
Από την αναβάθμιση των προβλέψεων για το 2026 και τα σχέδια επέκτασης στην Αφρική, στη βουτιά της μετοχής και στην αγωνία για τη Ρωσία μέσα σε λιγότερο από ένα 24ωρο! Την Τετάρτη, ο διευθύνων σύμβουλος της Coca-Cola HBC κ. Ζόραν Μπογκντάνοβιτς και ο οικονομικός διευθυντής κ. Αναστάσης Σταμούλης παρουσίαζαν στους αναλυτές τις ισχυρές επιδόσεις του εννεαμήνου, με την προσοχή στραμμένη και στη συμφωνία για την απόκτηση του 75% της Coca-Cola Beverages Africa έναντι 2,6 δισ. δολαρίων. Μία ημέρα αργότερα, το ενδιαφέρον είχε μετατοπιστεί σε μια επιχειρηματική παρουσία 25 ετών στη ρωσική αγορά, η αξία της οποίας εκτιμάται σήμερα σε 2,6 δισ. ευρώ.
Η μετοχή της Coca-Cola HBC κατέγραψε την Πέμπτη απώλειες 14,12% στο Χρηματιστήριο Αθηνών, υποχωρώντας στα 50,50 ευρώ, καθώς η αγορά αντέδρασε στην απόφαση της Μόσχας να θέσει υπό προσωρινή διαχείριση ρωσικές συμμετοχές της Japan Tobacco International (JTI), αλλά και στις πληροφορίες ότι αντίστοιχο αίτημα έχει υποβληθεί για τις ρωσικές θυγατρικές της Coca-Cola HBC.
Πρόκειται για το δεύτερο επεισόδιο έντονης χρηματιστηριακής ανησυχίας για τη ρωσική δραστηριότητα του ομίλου μέσα σε λιγότερο από δύο μήνες. Στις 19 Σεπτεμβρίου, με αφορμή την υπαγωγή των ρωσικών δραστηριοτήτων της Nestlé σε προσωρινή διαχείριση, η μετοχή είχε καταγράψει απώλειες 5,77%, παρότι η Coca-Cola HBC δεν περιλαμβανόταν στη σχετική απόφαση. Αυτή τη φορά, η αναστάτωση συνδέεται με συγκεκριμένο αίτημα που αφορά τις ίδιες τις ρωσικές θυγατρικές της.
Η διοίκηση τοποθετήθηκε επισήμως το βράδυ της Πέμπτης. «Η Coca-Cola HBC δεν έχει λάβει καμία ειδοποίηση από τη ρωσική κυβέρνηση σχετικά με οποιαδήποτε αλλαγή στις δραστηριότητές της στη Ρωσία», ανέφερε στην ανακοίνωσή της, επισημαίνοντας ότι οι τοπικές δραστηριότητες λειτουργούν αυτοτελώς από το 2022. Παράλληλα, υπογράμμισε ότι δεν βασίζεται σε εισοδήματα ή κεφάλαια από τη ρωσική επιχείρηση για τη χρηματοδότηση των δραστηριοτήτων της εκτός Ρωσίας ή για την εξυπηρέτηση του δανεισμού της.
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Η μετοχή της Coca-Cola HBC κατέγραψε την Πέμπτη απώλειες 14,12% στο Χρηματιστήριο Αθηνών, υποχωρώντας στα 50,50 ευρώ, καθώς η αγορά αντέδρασε στην απόφαση της Μόσχας να θέσει υπό προσωρινή διαχείριση ρωσικές συμμετοχές της Japan Tobacco International (JTI), αλλά και στις πληροφορίες ότι αντίστοιχο αίτημα έχει υποβληθεί για τις ρωσικές θυγατρικές της Coca-Cola HBC.
Πρόκειται για το δεύτερο επεισόδιο έντονης χρηματιστηριακής ανησυχίας για τη ρωσική δραστηριότητα του ομίλου μέσα σε λιγότερο από δύο μήνες. Στις 19 Σεπτεμβρίου, με αφορμή την υπαγωγή των ρωσικών δραστηριοτήτων της Nestlé σε προσωρινή διαχείριση, η μετοχή είχε καταγράψει απώλειες 5,77%, παρότι η Coca-Cola HBC δεν περιλαμβανόταν στη σχετική απόφαση. Αυτή τη φορά, η αναστάτωση συνδέεται με συγκεκριμένο αίτημα που αφορά τις ίδιες τις ρωσικές θυγατρικές της.
Η διοίκηση τοποθετήθηκε επισήμως το βράδυ της Πέμπτης. «Η Coca-Cola HBC δεν έχει λάβει καμία ειδοποίηση από τη ρωσική κυβέρνηση σχετικά με οποιαδήποτε αλλαγή στις δραστηριότητές της στη Ρωσία», ανέφερε στην ανακοίνωσή της, επισημαίνοντας ότι οι τοπικές δραστηριότητες λειτουργούν αυτοτελώς από το 2022. Παράλληλα, υπογράμμισε ότι δεν βασίζεται σε εισοδήματα ή κεφάλαια από τη ρωσική επιχείρηση για τη χρηματοδότηση των δραστηριοτήτων της εκτός Ρωσίας ή για την εξυπηρέτηση του δανεισμού της.
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