Coca-Cola HBC: Στη σκιά του Κρεμλίνου μια επένδυση 25 ετών και 2,6 δισ. ευρώ

Η παρέμβαση Πούτιν στις ρωσικές θυγατρικές της JTI, το αίτημα για τη Multon και η απάντηση της Coca-Cola HBC - Οι δέκα παραγωγικές μονάδες, τα κεφάλαια άνω του 1 δισ. ευρώ που παραμένουν στη Ρωσία και οι νέες δυσκολίες στην Ουκρανία