Αlpha Bank: Δυναμικές υποσχέσεις με συντηρητικές παραδοχές, σε ποιες αγορές ποντάρει η τράπεζα

«Σε μια κεφαλαιαγορά που μεταβάλλεται σταδιακά, καθώς προχωρά η μετάβαση της Ελλάδας στις ανεπτυγμένες αγορές, η αγωνία όλων μας είναι να πουλήσουμε Ελλάδα». Με αυτή τη χαρακτηριστική επισήμανση, ο διευθύνων σύμβουλος της Alpha Bank, Βασίλης Ψάλτης, περιέγραψε τη στρατηγική της τράπεζας, αναδεικνύοντας τις νέες δυνατότητες που δημιουργούνται από την αναβάθμιση της ελληνικής αγοράς και την πρόσβαση σε μια σημαντικά διευρυμένη δεξαμενή διεθνών κεφαλαίων, τα οποία αναζητούν επενδυτικές ευκαιρίες στη χώρα μας.



Το νέο business plan της τριετίας στηρίζεται στην περαιτέρω διεύρυνση των εργασιών, στην ενίσχυση της παρουσίας της τράπεζας σε τομείς με αυξημένες χρηματοδοτικές ανάγκες και στην αξιοποίηση της μεταβολής των αποταμιευτικών και επενδυτικών συνηθειών επιχειρήσεων και νοικοκυριών. Κεντρικό στοιχείο της στρατηγικής είναι ότι η ανάπτυξη δεν προϋποθέτει απαραίτητα ένα ευνοϊκότερο μακροοικονομικό περιβάλλον, αλλά μπορεί να προέλθει από τη διεύρυνση της ίδιας της αγοράς στην οποία δραστηριοποιείται η Alpha Bank.



Όπως εξήγησε ο κ. Ψάλτης, οι παραδοχές του σχεδίου είναι συντηρητικές ως προς τους εξωγενείς παράγοντες και επικεντρώνονται κυρίως στις δυνατότητες ανάπτυξης των τραπεζικών εργασιών. «Υπήρξαμε συντηρητικοί ως προς τις εξωγενείς παραδοχές, εστιάζοντας βασικά στις εργασίες της τράπεζας και στη μεγέθυνσή τους. Όχι επειδή θα αυξηθούν υπερβολικά τα επιτόκια ή ο ρυθμός ανάπτυξης, αλλά επειδή η τράπεζα θα διευρύνει την αγορά στην οποία απευθύνεται», ανέφερε.

Διαβάστε περισσότερα στο newmoney.gr