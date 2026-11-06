Γιάννης Στουρνάρας: Ναυτιλία και τράπεζες να μετατρέψουν την ανθεκτικότητα σε ανάπτυξη

Η ομιλία του ομιλία στην εκδήλωση της Aegean Baltic Bank, με έμφαση στον ρόλο της ναυτιλίας και του τραπεζικού συστήματος