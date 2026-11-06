Alpha Bank: JP Morgan και Jefferies βλέπουν υψηλότερα κέρδη και διανομές 4 δισ. ευρώ – Οι τιμές στόχοι
Alpha Bank: JP Morgan και Jefferies βλέπουν υψηλότερα κέρδη και διανομές 4 δισ. ευρώ – Οι τιμές στόχοι
Η JP Morgan διατηρεί τη σύσταση Overweight και την τιμή στόχο των 5,80 ευρώ, ενώ η Jefferies επιβεβαιώνει τη σύσταση Buy και την τιμή στόχο των 5,25 ευρώ για τη μετοχή της Alpha Bank
Θετικά αξιολογούν η JP Morgan και η Jefferies το νέο επιχειρηματικό σχέδιο της Alpha Bank έως το 2030, εκτιμώντας ότι οι στόχοι της διοίκησης είναι επιτεύξιμοι και αφήνουν περιθώρια υψηλότερης κερδοφορίας. Οι δύο διεθνείς οίκοι ξεχωρίζουν την αύξηση των καθαρών εσόδων τόκων, την ενίσχυση των προμηθειών και τη δυνατότητα σημαντικών διανομών προς τους μετόχους.
Η JP Morgan διατηρεί τη σύσταση Overweight και την τιμή στόχο των 5,80 ευρώ, ενώ η Jefferies επιβεβαιώνει τη σύσταση Buy και την τιμή στόχο των 5,25 ευρώ.
Με βάση την τιμή της μετοχής στα 4,74 ευρώ, τα περιθώρια ανόδου διαμορφώνονται σε περίπου 22% και 11%, αντίστοιχα.
Διαβάστε περισσότερα στο newmoney.gr
Η JP Morgan διατηρεί τη σύσταση Overweight και την τιμή στόχο των 5,80 ευρώ, ενώ η Jefferies επιβεβαιώνει τη σύσταση Buy και την τιμή στόχο των 5,25 ευρώ.
Με βάση την τιμή της μετοχής στα 4,74 ευρώ, τα περιθώρια ανόδου διαμορφώνονται σε περίπου 22% και 11%, αντίστοιχα.
Διαβάστε περισσότερα στο newmoney.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα