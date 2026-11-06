Alpha Bank: JP Morgan και Jefferies βλέπουν υψηλότερα κέρδη και διανομές 4 δισ. ευρώ – Οι τιμές στόχοι

Η JP Morgan διατηρεί τη σύσταση Overweight και την τιμή στόχο των 5,80 ευρώ, ενώ η Jefferies επιβεβαιώνει τη σύσταση Buy και την τιμή στόχο των 5,25 ευρώ για τη μετοχή της Alpha Bank