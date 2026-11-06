Alpha Bank: JP Morgan και Jefferies βλέπουν υψηλότερα κέρδη και διανομές 4 δισ. ευρώ – Οι τιμές στόχοι
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Alpha Bank JP Morgan Jefferies

Alpha Bank: JP Morgan και Jefferies βλέπουν υψηλότερα κέρδη και διανομές 4 δισ. ευρώ – Οι τιμές στόχοι

Η JP Morgan διατηρεί τη σύσταση Overweight και την τιμή στόχο των 5,80 ευρώ, ενώ η Jefferies επιβεβαιώνει τη σύσταση Buy και την τιμή στόχο των 5,25 ευρώ για τη μετοχή της Alpha Bank

Alpha Bank: JP Morgan και Jefferies βλέπουν υψηλότερα κέρδη και διανομές 4 δισ. ευρώ – Οι τιμές στόχοι
Νίκος Μελαχροινός
Θετικά αξιολογούν η JP Morgan και η Jefferies το νέο επιχειρηματικό σχέδιο της Alpha Bank έως το 2030, εκτιμώντας ότι οι στόχοι της διοίκησης είναι επιτεύξιμοι και αφήνουν περιθώρια υψηλότερης κερδοφορίας. Οι δύο διεθνείς οίκοι ξεχωρίζουν την αύξηση των καθαρών εσόδων τόκων, την ενίσχυση των προμηθειών και τη δυνατότητα σημαντικών διανομών προς τους μετόχους.

Η JP Morgan διατηρεί τη σύσταση Overweight και την τιμή στόχο των 5,80 ευρώ, ενώ η Jefferies επιβεβαιώνει τη σύσταση Buy και την τιμή στόχο των 5,25 ευρώ.

Με βάση την τιμή της μετοχής στα 4,74 ευρώ, τα περιθώρια ανόδου διαμορφώνονται σε περίπου 22% και 11%, αντίστοιχα.

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Νίκος Μελαχροινός
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