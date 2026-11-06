Πετρέλαιο: Άνοδος του Brent στο επίπεδο των 100 δολαρίων εν μέσω φόβων νέας κλιμάκωσης μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν
Πετρέλαιο: Άνοδος του Brent στο επίπεδο των 100 δολαρίων εν μέσω φόβων νέας κλιμάκωσης μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν
Αναλυτές προειδοποιούν ότι μια νέα κλιμάκωση θα μπορούσε να οδηγήσει τις τιμές πάνω από τα 100 δολάρια το βαρέλι
Ανοδικά κινήθηκαν την Παρασκευή οι τιμές του πετρελαίου, καθώς οι επενδυτές στάθμισαν τον κίνδυνο νέας στρατιωτικής κλιμάκωσης μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν, μετά την ολοκλήρωση των ενδιάμεσων εκλογών στις ΗΠΑ, αλλά και τις πιθανότητες διπλωματικής διευθέτησης της σύγκρουσης.
Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του Brent ενισχύθηκαν κατά 1,67%, στα 99,90 δολάρια το βαρέλι, ενώ το αμερικανικό αργό WTI σημείωσε άνοδο 1,43%, στα 91,69 δολάρια.
Το ενδιαφέρον των αγορών επικεντρώνεται στο κατά πόσο η ολοκλήρωση της εκλογικής διαδικασίας στις ΗΠΑ θα μπορούσε να ανοίξει τον δρόμο για νέες στρατιωτικές ενέργειες κατά του Ιράν, εξέλιξη που θα απειλούσε εκ νέου την προσφορά πετρελαίου από τη Μέση Ανατολή.
Όπως εξήγησε, ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, εμφανίζεται αποφασισμένος να αποτρέψει την απόκτηση πυρηνικού όπλου από το Ιράν, επιδιώκοντας παράλληλα την εγκατάλειψη των πυρηνικών του δυνατοτήτων.
Από την άλλη πλευρά, σύμφωνα με τον ΜακΝάλι, το ιρανικό καθεστώς δεν είναι διατεθειμένο να αποδεχθεί αυτούς τους όρους. Η θεμελιώδης αυτή διαφωνία διατηρεί, κατά την εκτίμησή του, τη δυναμική κλιμάκωσης.
Ωστόσο, η κατάσταση στη ναυσιπλοΐα παραμένει ιδιαίτερα εύθραυστη. Το Ιράν ανακοίνωσε ότι τρία ακόμη δεξαμενόπλοια δέχθηκαν επιθέσεις στα Στενά του Ορμούζ την Πέμπτη, ενώ τα στοιχεία της βρετανικής υπηρεσίας UK Maritime Trade Operations (UKMTO) δείχνουν ότι τα περιστατικά επιθέσεων κατά πλοίων συνεχίζονται με ρυθμό που προσεγγίζει επίπεδα-ρεκόρ.
Οι ανησυχίες για την ασφάλεια της ναυσιπλοΐας ενισχύουν τον κίνδυνο νέων διαταραχών στις ενεργειακές ροές, διατηρώντας το γεωπολιτικό ασφάλιστρο κινδύνου στις τιμές του πετρελαίου.
Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του Brent ενισχύθηκαν κατά 1,67%, στα 99,90 δολάρια το βαρέλι, ενώ το αμερικανικό αργό WTI σημείωσε άνοδο 1,43%, στα 91,69 δολάρια.
Το ενδιαφέρον των αγορών επικεντρώνεται στο κατά πόσο η ολοκλήρωση της εκλογικής διαδικασίας στις ΗΠΑ θα μπορούσε να ανοίξει τον δρόμο για νέες στρατιωτικές ενέργειες κατά του Ιράν, εξέλιξη που θα απειλούσε εκ νέου την προσφορά πετρελαίου από τη Μέση Ανατολή.
Πρόβλεψη για επανάληψη των στρατιωτικών επιχειρήσεωνΟ Μπομπ ΜακΝάλι, ιδρυτής και πρόεδρος της Rapidan Energy Group, εκτιμά ότι υπάρχει πιθανότητα 80% να επαναληφθούν οι στρατιωτικές συγκρούσεις. Μιλώντας στην εκπομπή «Squawk Box Asia» του CNBC, προέβλεψε ότι, σε ένα τέτοιο ενδεχόμενο, τόσο το Brent όσο και το WTI θα μπορούσαν να ξεπεράσουν τα 100 δολάρια το βαρέλι.
Όπως εξήγησε, ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, εμφανίζεται αποφασισμένος να αποτρέψει την απόκτηση πυρηνικού όπλου από το Ιράν, επιδιώκοντας παράλληλα την εγκατάλειψη των πυρηνικών του δυνατοτήτων.
Από την άλλη πλευρά, σύμφωνα με τον ΜακΝάλι, το ιρανικό καθεστώς δεν είναι διατεθειμένο να αποδεχθεί αυτούς τους όρους. Η θεμελιώδης αυτή διαφωνία διατηρεί, κατά την εκτίμησή του, τη δυναμική κλιμάκωσης.
Διπλωματικό παράθυρο, αλλά συνεχίζονται οι επιθέσεις στο ΟρμούζΠαρά τους κινδύνους, υπάρχουν και ενδείξεις διπλωματικής κινητικότητας. Σύμφωνα με δημοσίευμα του Reuters, το Ιράν φέρεται να διαβίβασε στην Ουάσιγκτον, μέσω του Κατάρ, πρόταση για το πυρηνικό του πρόγραμμα, σε μια προσπάθεια να δημιουργηθεί περιθώριο συμφωνίας.
Ωστόσο, η κατάσταση στη ναυσιπλοΐα παραμένει ιδιαίτερα εύθραυστη. Το Ιράν ανακοίνωσε ότι τρία ακόμη δεξαμενόπλοια δέχθηκαν επιθέσεις στα Στενά του Ορμούζ την Πέμπτη, ενώ τα στοιχεία της βρετανικής υπηρεσίας UK Maritime Trade Operations (UKMTO) δείχνουν ότι τα περιστατικά επιθέσεων κατά πλοίων συνεχίζονται με ρυθμό που προσεγγίζει επίπεδα-ρεκόρ.
Οι ανησυχίες για την ασφάλεια της ναυσιπλοΐας ενισχύουν τον κίνδυνο νέων διαταραχών στις ενεργειακές ροές, διατηρώντας το γεωπολιτικό ασφάλιστρο κινδύνου στις τιμές του πετρελαίου.
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