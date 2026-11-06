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Κρήτη: Φωτιά τώρα στη Σητεία Λασιθίου
Κρήτη: Φωτιά τώρα στη Σητεία Λασιθίου
Επιτόπου επίγειες πυροσβεστικές δυνάμεις
Χορτολιβαδική έκταση στη Σητεία Λασιθίου, στην Κρήτη, καίγεται από τις 11:45 της Παρασκευής.
Για την κατάσβεση της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκαν 22 πυροσβέστες με μια ομάδα πεζοπόρων της 3ης ΕΜΟΔΕ και 5 οχήματα, καθώς και ο δήμος Σητείας με υδροφόρες.
Για τη διερεύνηση των συνθηκών, ενεργοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Λασιθίου.
Για την κατάσβεση της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκαν 22 πυροσβέστες με μια ομάδα πεζοπόρων της 3ης ΕΜΟΔΕ και 5 οχήματα, καθώς και ο δήμος Σητείας με υδροφόρες.
Για τη διερεύνηση των συνθηκών, ενεργοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Λασιθίου.
#Πυρκαγιά σε χορτολιβαδική έκταση στον Άγιο Νικόλαο Λασιθίου. Επιχειρούν 22 #πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρων της 3ης ΕΜΟΔΕ και 5 οχήματα. Συνδρομή από υδροφόρες ΟΤΑ.— Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) November 6, 2026
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