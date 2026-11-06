Ο Νίκος Σταθόπουλος αφήνει το Λονδίνο για την Αθήνα – Γραφείο στην Ελλάδα σχεδιάζει η BC Partners
Ο Νίκος Σταθόπουλος αφήνει το Λονδίνο για την Αθήνα – Γραφείο στην Ελλάδα σχεδιάζει η BC Partners
Ο επικεφαλής των ευρωπαϊκών δραστηριοτήτων της BC Partners εγκαταλείπει το Λονδίνο για την Ελλάδα – Τα φορολογικά κίνητρα που προσελκύουν ισχυρούς επενδυτές, η περίπτωση του δισεκατομμυριούχου Κρις Ρόκος και οι νέες επενδυτικές κινήσεις στην ελληνική αγορά
Στην Ελλάδα μετακομίζει ένα από τα ισχυρότερα στελέχη του ευρωπαϊκού private equity, ο Νίκος Σταθόπουλος της BC Partners, σε μια περίοδο κατά την οποία η Αθήνα επιχειρεί να ενισχύσει τη θέση της στον διεθνή επενδυτικό χάρτη, αξιοποιώντας ένα νέο φορολογικό πλαίσιο για την προσέλκυση διαχειριστών κεφαλαίων και υψηλόβαθμων στελεχών από το εξωτερικό.
Σύμφωνα με πληροφορίες των Financial Times, καθώς και σχετική εταιρική καταχώριση, ο Νίκος Σταθόπουλος, European Chair της BC Partners, μεταφέρει τη βάση του από το Ηνωμένο Βασίλειο στην Ελλάδα, ενώ ο επενδυτικός όμιλος σχεδιάζει να ανοίξει γραφείο στην Αθήνα και να αντλήσει κεφάλαια για νέες επενδύσεις στη χώρα.
Διαβάστε περισσότερα: newmoney.gr
Σύμφωνα με πληροφορίες των Financial Times, καθώς και σχετική εταιρική καταχώριση, ο Νίκος Σταθόπουλος, European Chair της BC Partners, μεταφέρει τη βάση του από το Ηνωμένο Βασίλειο στην Ελλάδα, ενώ ο επενδυτικός όμιλος σχεδιάζει να ανοίξει γραφείο στην Αθήνα και να αντλήσει κεφάλαια για νέες επενδύσεις στη χώρα.
Διαβάστε περισσότερα: newmoney.gr
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