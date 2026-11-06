Ο Νίκος Σταθόπουλος αφήνει το Λονδίνο για την Αθήνα – Γραφείο στην Ελλάδα σχεδιάζει η BC Partners

Ο επικεφαλής των ευρωπαϊκών δραστηριοτήτων της BC Partners εγκαταλείπει το Λονδίνο για την Ελλάδα – Τα φορολογικά κίνητρα που προσελκύουν ισχυρούς επενδυτές, η περίπτωση του δισεκατομμυριούχου Κρις Ρόκος και οι νέες επενδυτικές κινήσεις στην ελληνική αγορά