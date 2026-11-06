Τέλη κυκλοφορίας 2027: Η προθεσμία πληρωμής και τα πρόστιμα έως 100% για καθυστέρηση

Αντίστροφη μέτρηση για τα τέλη κυκλοφορίας 2027, με προθεσμία πληρωμής την 31η Δεκεμβρίου - Πώς εκτυπώνονται τα ειδοποιητήρια και πότε τα πρόστιμα διπλασιάζουν την οφειλή

, καθώς οι ιδιοκτήτες αυτοκινήτων και μοτοσικλετών έχουν ήδη λάβει τα ειδοποιητήρια από την



Η βασική ημερομηνία που πρέπει να έχουν υπόψη τους οι οδηγοί είναι η 31η Δεκεμβρίου 2026, οπότε και λήγει, σύμφωνα με το ισχύον πλαίσιο, η προθεσμία εμπρόθεσμης εξόφλησης, εκτός εάν ανακοινωθεί κάποια αλλαγή.







Πώς εκτυπώνετε το ειδοποιητήριο χωρίς κωδικούς TAXISnet Η έκδοση του εντύπου πληρωμής μπορεί να γίνει εύκολα, ακόμη και χωρίς τους προσωπικούς κωδικούς TAXISnet.



Μέσω της ειδικής υπηρεσίας της ΑΑΔΕ «Τέλη κυκλοφορίας χωρίς κωδικούς TAXISnet», οι ιδιοκτήτες οχημάτων μπορούν να ανακτήσουν το ειδοποιητήριό τους ακολουθώντας τέσσερα βήματα:







Καταχωρίζουν τον αριθμό κυκλοφορίας του οχήματος.



Επιλέγουν ως έτος το 2027.



Κλείσιμο





Πριν από την πληρωμή, είναι απαραίτητο να επιβεβαιώσουν ότι τα στοιχεία του οχήματος και το έτος χρέωσης είναι σωστά.



Όλες οι διαθέσιμες υπηρεσίες μέσα από το myCAR Εναλλακτικά, οι φορολογούμενοι μπορούν να χρησιμοποιήσουν την ηλεκτρονική πλατφόρμα



Μέσω της εφαρμογής έχουν τη δυνατότητα να κατεβάσουν το ειδοποιητήριο πληρωμής, να ελέγξουν εάν υπάρχουν ανεξόφλητες οφειλές και να εκδώσουν βεβαίωση μη οφειλής τελών κυκλοφορίας.



Στην τελική ευθεία μπαίνει η διαδικασία για την πληρωμή των τελών κυκλοφορίας 2027 καθώς οι ιδιοκτήτες αυτοκινήτων και μοτοσικλετών έχουν ήδη λάβει τα ειδοποιητήρια από την ΑΑΔΕ Η βασική ημερομηνία που πρέπει να έχουν υπόψη τους οι οδηγοί είναι η 31η Δεκεμβρίου 2026, οπότε και λήγει, σύμφωνα με το ισχύον πλαίσιο, η προθεσμία εμπρόθεσμης εξόφλησης, εκτός εάν ανακοινωθεί κάποια αλλαγή.Η καθυστέρηση στην πληρωμή μπορεί να αποδειχθεί ιδιαίτερα δαπανηρή, καθώς τα πρόστιμα αυξάνονται ανάλογα με τον μήνα εξόφλησης και μπορούν να φτάσουν ακόμη και το 100% των ετήσιων τελών κυκλοφορίας.Η έκδοση του εντύπου πληρωμής μπορεί να γίνει εύκολα, ακόμη και χωρίς τους προσωπικούς κωδικούς TAXISnet.Μέσω της ειδικής υπηρεσίας της ΑΑΔΕ «Τέλη κυκλοφορίας χωρίς κωδικούς TAXISnet», οι ιδιοκτήτες οχημάτων μπορούν να ανακτήσουν το ειδοποιητήριό τους ακολουθώντας τέσσερα βήματα:Συμπληρώνουν τον ΑΦΜ που αναγράφεται στην άδεια κυκλοφορίας.Καταχωρίζουν τον αριθμό κυκλοφορίας του οχήματος.Επιλέγουν ως έτος το 2027.Πατούν «Εκτύπωση» για να αποθηκεύσουν ή να εκτυπώσουν το σχετικό έντυπο.Πριν από την πληρωμή, είναι απαραίτητο να επιβεβαιώσουν ότι τα στοιχεία του οχήματος και το έτος χρέωσης είναι σωστά.Εναλλακτικά, οι φορολογούμενοι μπορούν να χρησιμοποιήσουν την ηλεκτρονική πλατφόρμα myCAR της ΑΑΔΕ, πραγματοποιώντας είσοδο με τους προσωπικούς κωδικούς TAXISnet.Μέσω της εφαρμογής έχουν τη δυνατότητα να κατεβάσουν το ειδοποιητήριο πληρωμής, να ελέγξουν εάν υπάρχουν ανεξόφλητες οφειλές και να εκδώσουν βεβαίωση μη οφειλής τελών κυκλοφορίας.

Παράλληλα, το myCAR προσφέρει πρόσβαση στις υπηρεσίες ψηφιακής ακινησίας οχημάτων και άρσης αυτής, σύμφωνα με τις προϋποθέσεις που ισχύουν.



Οι τρόποι εξόφλησης και τι πρέπει να προσέξετε Μετά την έκδοση του ειδοποιητηρίου, η πληρωμή μπορεί να πραγματοποιηθεί ηλεκτρονικά μέσω τραπεζικής εφαρμογής, χρησιμοποιώντας τον κωδικό πληρωμής RF που αναγράφεται στο έντυπο.



Όπου υποστηρίζεται η σχετική λειτουργία, υπάρχει επίσης η δυνατότητα σάρωσης του QR Code, ώστε να διευκολύνεται η διαδικασία.



Πριν από την οριστική επιβεβαίωση της συναλλαγής, οι οδηγοί θα πρέπει να ελέγχουν προσεκτικά το ποσό και τα στοιχεία πληρωμής.



Μετά την εξόφληση, συνιστάται η αποθήκευση του αποδεικτικού, ώστε να υπάρχει διαθέσιμο σε περίπτωση που χρειαστεί να επιβεβαιωθεί η καταβολή.



Πόσο αυξάνονται τα τέλη κυκλοφορίας αν καθυστερήσετε Το ισχύον σύστημα προβλέπει κλιμακωτές προσαυξήσεις, ανάλογα με το πότε θα εξοφληθεί η οφειλή.



Εφόσον η προθεσμία παραμείνει η 31η Δεκεμβρίου 2026, για τα επιβατικά Ι.Χ. και τις μοτοσικλέτες ισχύουν τα ακόλουθα:



Έως 31 Δεκεμβρίου 2026: Καμία επιβάρυνση.



Ιανουάριος 2027: Πρόστιμο ίσο με το 25% των τελών.



Φεβρουάριος 2027: Πρόστιμο 50% επί των τελών.



Από 1η Μαρτίου 2027: Πρόστιμο 100%, δηλαδή ίσο με τα ετήσια τέλη.



Πρόστιμο ίσο με τα τέλη προβλέπεται επίσης σε περιπτώσεις μη καταβολής ή μερικής πληρωμής με υπαιτιότητα του φορολογουμένου.



Για οχήματα με ετήσια τέλη μικρότερα των 30 ευρώ, το προβλεπόμενο πρόστιμο ανέρχεται σε 30 ευρώ, ενώ για άλλες κατηγορίες οχημάτων εφαρμόζονται ειδικές διατάξεις.



Πώς μια οφειλή 240 ευρώ μπορεί να φτάσει τα 480 ευρώ Χαρακτηριστικό είναι το παράδειγμα ιδιοκτήτη οχήματος με ετήσια τέλη κυκλοφορίας 240 ευρώ.



Εάν πληρώσει έως τις 31 Δεκεμβρίου, θα καταβάλει μόνο το αρχικό ποσό, χωρίς πρόσθετη επιβάρυνση.



Αν η εξόφληση πραγματοποιηθεί τον Ιανουάριο του 2027, θα προστεθεί πρόστιμο 60 ευρώ, με το συνολικό κόστος να διαμορφώνεται στα 300 ευρώ.



Σε περίπτωση πληρωμής τον Φεβρουάριο, η προσαύξηση φτάνει τα 120 ευρώ και η συνολική οφειλή αυξάνεται στα 360 ευρώ.



Ωστόσο, από την 1η Μαρτίου 2027, το πρόστιμο ανέρχεται σε 240 ευρώ. Έτσι, το τελικό ποσό διπλασιάζεται, φτάνοντας τα 480 ευρώ.



Οι παραπάνω υπολογισμοί βασίζονται στο σημερινό καθεστώς, υπό την προϋπόθεση ότι δεν θα υπάρξει μεταβολή των προθεσμιών ή των σχετικών επιβαρύνσεων.



Πότε συμφέρει η ψηφιακή ακινησία και πώς λειτουργούν τα αναλογικά τέλη Για τους ιδιοκτήτες που δεν σκοπεύουν να χρησιμοποιήσουν το όχημά τους, υπάρχει η δυνατότητα ψηφιακής δήλωσης ακινησίας μέσω myCAR, εφόσον πληρούνται οι νόμιμες προϋποθέσεις.



Με τη διαδικασία αυτή μπορούν να θέσουν το αυτοκίνητο ή τη μοτοσικλέτα τους σε ακινησία, αποφεύγοντας την επιβάρυνση με ετήσια τέλη, όταν η δήλωση πραγματοποιείται εμπρόθεσμα και σύμφωνα με τις προβλεπόμενες διαδικασίες.



Παράλληλα, προβλέπεται η δυνατότητα άρσης της ακινησίας με αναλογικά τέλη κυκλοφορίας, στις περιπτώσεις που επιτρέπεται.



Αυτό σημαίνει ότι ο ιδιοκτήτης μπορεί να επαναφέρει σε κυκλοφορία το όχημα καταβάλλοντας τέλη ανάλογα με το διάστημα χρήσης του.



Ωστόσο, η συγκεκριμένη δυνατότητα δεν ισοδυναμεί με πληρωμή των ετήσιων τελών σε μηνιαίες δόσεις. Αφορά αποκλειστικά οχήματα που έχουν τεθεί σε ακινησία και επανακυκλοφορούν σύμφωνα με το προβλεπόμενο πλαίσιο.



Σε κάθε περίπτωση, οι οδηγοί καλούνται να ελέγξουν εγκαίρως τα ειδοποιητήρια, να επιβεβαιώσουν τα στοιχεία τους και να ολοκληρώσουν την πληρωμή πριν από την καταληκτική ημερομηνία, ώστε να αποφύγουν τις πρόσθετες χρεώσεις.