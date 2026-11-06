Ποιοι Έλληνες και ξένοι αγοραστές γλιτώνουν τον φόρο μεταβίβασης 15% στην κατοικία

Τι αλλάζει για όσους αγοράζουν σπίτι στην Ελλάδα αλλά φορολογούνται σε τρίτη χώρα - Ποιοι μένουν εκτός του αυξημένου συντελεστή και πότε η αγορά μπορεί να απαλλαγεί από τον φόρο μεταβίβασης