Πέθανε στα 90 της επιζήσασα του Ολοκαυτώματος, που είχε τραυματιστεί στην τρομοκρατική επίθεση στην παραλία Μπόνταϊ
Πέθανε στα 90 της επιζήσασα του Ολοκαυτώματος, που είχε τραυματιστεί στην τρομοκρατική επίθεση στην παραλία Μπόνταϊ
Νοσηλευόταν περίπου ένα χρόνο – Είχε καταφέρει να περπατήσει ξανά μετά τον τραυματισμό της από τους πυροβολισμούς των δραστών - Στα 16, πλέον, τα θύματα της τρομοκρατικής ενέργειας
Πέθανε σε ηλικία 90 ετών η Εύα Γκέλερ, η οποία είχε επιζήσει από την τρομοκρατική επίθεση στην παραλία Μπόνταϊ του Σίδνεϊ, τον Δεκέμβριο του 2025, όταν ένοπλοι άνοιξαν πυρ εναντίον συγκεντρωμένων που συμμετείχαν σε εορτασμό της εβραϊκής γιορτής Χανουκά.
Η Γκέλερ, η οποία είχε τραυματιστεί από πυροβολισμούς, πέθανε κατά τη διάρκεια της νύχτας σε νοσοκομείο του Σίδνεϊ, έχοντας προηγουμένως καταφέρει, παρά τις αρχικές ιατρικές εκτιμήσεις, να περπατήσει ξανά.
Ο ραβίνος Μος, επικεφαλής της συναγωγής Nefesh στο Μπόνταϊ, την οποία επισκεπτόταν η Γκέλερ, τη χαρακτήρισε άνθρωπο με «πολύ ζεστό» χαρακτήρα. Όπως ανέφερε, επέδειξε «απίστευτη δύναμη» και μεγάλη θέληση για ζωή, καταφέρνοντας να γιορτάσει τα 90ά γενέθλιά της.
Σύμφωνα με τον ίδιο, αν και μετά την επίθεση η 90χρονη παρέμενε τον περισσότερο χρόνο καθηλωμένη στο κρεβάτι, δεν έχασε το χαμόγελό της.
Ο ραβίνος αναφέρθηκε επίσης στις δυσκολίες που είχε αντιμετωπίσει η Γκέλερ από τα παιδικά της χρόνια, καθώς είχε ζήσει την περίοδο του Ολοκαυτώματος.
«Ήταν παιδί στα χρόνια του Ολοκαυτώματος. Κατάφερε να διαφύγει, αλλά έχασε πολλά μέλη της οικογένειάς της. Έχασε επίσης τον σύζυγό της σε σχετικά νεαρή ηλικία. Παρ' όλα αυτά, διατήρησε μια πραγματική αισιοδοξία, χαρά και αγάπη για τη ζωή, που τη συνόδευαν μέχρι το τέλος», είπε.
Πέρα από την Εύα Γκέλερ, συνολικά 15 άνθρωποι είχαν χάσει τη ζωή τους από τους πυροβολισμούς στην παραλία Μπόνταϊ, στην πιο πολύνεκρη επίθεση με πυροβόλα όπλα που έχει σημειωθεί στην Αυστραλία εδώ και δεκαετίες.
Η επίθεση είχε πραγματοποιηθεί στις 14 Δεκεμβρίου 2025, κατά τη διάρκεια εορταστικής εκδήλωσης για τη Χανουκά στην παραλία του Σίδνεϊ.
Σύμφωνα με την αστυνομία, οι φερόμενοι ως δράστες, Σατζίντ Άκραμ και ο γιος του, Ναβίντ Άκραμ, είχαν εμπνευστεί από το Ισλαμικό Κράτος.
Η Γκέλερ, η οποία είχε τραυματιστεί από πυροβολισμούς, πέθανε κατά τη διάρκεια της νύχτας σε νοσοκομείο του Σίδνεϊ, έχοντας προηγουμένως καταφέρει, παρά τις αρχικές ιατρικές εκτιμήσεις, να περπατήσει ξανά.
Ο ραβίνος Μος, επικεφαλής της συναγωγής Nefesh στο Μπόνταϊ, την οποία επισκεπτόταν η Γκέλερ, τη χαρακτήρισε άνθρωπο με «πολύ ζεστό» χαρακτήρα. Όπως ανέφερε, επέδειξε «απίστευτη δύναμη» και μεγάλη θέληση για ζωή, καταφέρνοντας να γιορτάσει τα 90ά γενέθλιά της.
«Οι γιατροί της είχαν πει ότι δεν θα περπατούσε ποτέ ξανά»«Μετά τον πυροβολισμό, οι γιατροί της είχαν πει ότι δεν θα μπορούσε ποτέ να περπατήσει ξανά», δήλωσε ο ραβίνος. «Όμως, χάρη στην απόλυτη αποφασιστικότητά της, κατάφερε να σηκωθεί ξανά και να περπατήσει», πρόσθεσε.
Σύμφωνα με τον ίδιο, αν και μετά την επίθεση η 90χρονη παρέμενε τον περισσότερο χρόνο καθηλωμένη στο κρεβάτι, δεν έχασε το χαμόγελό της.
Ο ραβίνος αναφέρθηκε επίσης στις δυσκολίες που είχε αντιμετωπίσει η Γκέλερ από τα παιδικά της χρόνια, καθώς είχε ζήσει την περίοδο του Ολοκαυτώματος.
«Ήταν παιδί στα χρόνια του Ολοκαυτώματος. Κατάφερε να διαφύγει, αλλά έχασε πολλά μέλη της οικογένειάς της. Έχασε επίσης τον σύζυγό της σε σχετικά νεαρή ηλικία. Παρ' όλα αυτά, διατήρησε μια πραγματική αισιοδοξία, χαρά και αγάπη για τη ζωή, που τη συνόδευαν μέχρι το τέλος», είπε.
Στους 16 οι νεκροί της τρομοκρατικής επίθεσηςΗ αστυνομία της Νέας Νότιας Ουαλίας ανακοίνωσε ότι έχει ενημερωθεί για τον θάνατο της Γκέλερ. «Η αστυνομία αναμένει πλέον περαιτέρω ενημέρωση και συνεργάζεται με το γραφείο του ιατροδικαστή», ανέφερε σε ανακοίνωσή της.
Πέρα από την Εύα Γκέλερ, συνολικά 15 άνθρωποι είχαν χάσει τη ζωή τους από τους πυροβολισμούς στην παραλία Μπόνταϊ, στην πιο πολύνεκρη επίθεση με πυροβόλα όπλα που έχει σημειωθεί στην Αυστραλία εδώ και δεκαετίες.
Η επίθεση είχε πραγματοποιηθεί στις 14 Δεκεμβρίου 2025, κατά τη διάρκεια εορταστικής εκδήλωσης για τη Χανουκά στην παραλία του Σίδνεϊ.
Σύμφωνα με την αστυνομία, οι φερόμενοι ως δράστες, Σατζίντ Άκραμ και ο γιος του, Ναβίντ Άκραμ, είχαν εμπνευστεί από το Ισλαμικό Κράτος.
Ο Σατζίντ Άκραμ έπεσε νεκρός από αστυνομικά πυρά στο σημείο της επίθεσης. Ο γιος του, Ναβίντ Άκραμ, τραυματίστηκε επίσης από πυροβολισμούς, αλλά επέζησε. Αντιμετωπίζει κατηγορίες που περιλαμβάνουν 15 ανθρωποκτονίες και αδίκημα τρομοκρατίας.
Παράλληλα, έρευνα για τον αντισημιτισμό, η οποία ξεκίνησε με κυβερνητική υποστήριξη μετά την τρομοκρατική επίθεση, αναμένεται να παρουσιάσει τα πορίσματά της στις 18 Δεκεμβρίου.
«Η Εύα θα έπρεπε να μπορεί να γιορτάσει τη Χανουκά με ειρήνη και ασφάλεια. Αντί γι' αυτό, η ζωή της άλλαξε για πάντα εξαιτίας μιας πράξης τρομοκρατίας και αντισημιτισμού», ανέφερε σε ανακοίνωσή του. «Αγκαλιάζουμε την οικογένεια της Εύας, τους φίλους της και την εβραϊκή κοινότητα σε αυτή την πολύ θλιβερή στιγμή», πρόσθεσε.
Ο πρωθυπουργός της πολιτείας της Νέας Νότιας Ουαλίας, Κρις Μινς, χαρακτήρισε τον θάνατό της «σπαρακτικό», εκφράζοντας τα συλλυπητήριά του στην οικογένειά της. «Δεν θα ξεχάσουμε ποτέ την Εύα ή οποιοδήποτε άλλο θύμα του οποίου η ζωή άλλαξε για πάντα», δήλωσε.
Από την πλευρά της, η επικεφαλής της αντιπολίτευσης στην πολιτεία, Κέλι Σλόουν, σημείωσε ότι ο θάνατος της Γκέλερ υπενθυμίζει τον πόνο που προκάλεσε η τρομοκρατική επίθεση, αλλά και την ανάγκη υποστήριξης της εβραϊκής κοινότητας, των διασωστών και όλων των θυμάτων.
Σύμφωνα με το δημόσιο ραδιοτηλεοπτικό δίκτυο ABC της Αυστραλίας, η κηδεία της Εύας Γκέλερ έχει προγραμματιστεί για την επόμενη εβδομάδα.
Παράλληλα, έρευνα για τον αντισημιτισμό, η οποία ξεκίνησε με κυβερνητική υποστήριξη μετά την τρομοκρατική επίθεση, αναμένεται να παρουσιάσει τα πορίσματά της στις 18 Δεκεμβρίου.
Αλμπανέζι: «Έπρεπε να μπορεί να γιορτάσει τη Χανουκά με ειρήνη και ασφάλεια»Ο πρωθυπουργός της Αυστραλίας, Άντονι Αλμπανέζι, εξέφρασε τη θλίψη του για τον θάνατο της Γκέλερ, καταδικάζοντας την τρομοκρατία και τον αντισημιτισμό.
«Η Εύα θα έπρεπε να μπορεί να γιορτάσει τη Χανουκά με ειρήνη και ασφάλεια. Αντί γι' αυτό, η ζωή της άλλαξε για πάντα εξαιτίας μιας πράξης τρομοκρατίας και αντισημιτισμού», ανέφερε σε ανακοίνωσή του. «Αγκαλιάζουμε την οικογένεια της Εύας, τους φίλους της και την εβραϊκή κοινότητα σε αυτή την πολύ θλιβερή στιγμή», πρόσθεσε.
Ο πρωθυπουργός της πολιτείας της Νέας Νότιας Ουαλίας, Κρις Μινς, χαρακτήρισε τον θάνατό της «σπαρακτικό», εκφράζοντας τα συλλυπητήριά του στην οικογένειά της. «Δεν θα ξεχάσουμε ποτέ την Εύα ή οποιοδήποτε άλλο θύμα του οποίου η ζωή άλλαξε για πάντα», δήλωσε.
Από την πλευρά της, η επικεφαλής της αντιπολίτευσης στην πολιτεία, Κέλι Σλόουν, σημείωσε ότι ο θάνατος της Γκέλερ υπενθυμίζει τον πόνο που προκάλεσε η τρομοκρατική επίθεση, αλλά και την ανάγκη υποστήριξης της εβραϊκής κοινότητας, των διασωστών και όλων των θυμάτων.
Σύμφωνα με το δημόσιο ραδιοτηλεοπτικό δίκτυο ABC της Αυστραλίας, η κηδεία της Εύας Γκέλερ έχει προγραμματιστεί για την επόμενη εβδομάδα.
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