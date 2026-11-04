Εκλογές ΗΠΑ: Πιέσεις στο δολάριο και απώλειες έως 3% στα ασιατικά χρηματιστήρια μετά τα πρώτα αποτελέσματα
Εκλογές ΗΠΑ: Πιέσεις στο δολάριο και απώλειες έως 3% στα ασιατικά χρηματιστήρια μετά τα πρώτα αποτελέσματα
Οι εκλογικές επιδόσεις των Δημοκρατικών εντείνουν την ανησυχία για πολιτικό αδιέξοδο στην Ουάσινγκτον – Πτώση σε Τόκιο και Σεούλ
Αρνητικά αντιδρούν οι διεθνείς αγορές στα πρώτα αποτελέσματα των ενδιάμεσων εκλογών στις ΗΠΑ, με το δολάριο να καταγράφει απώλειες έναντι του ευρώ και του γεν, ενώ σημαντική πτώση σημειώνουν τα χρηματιστήρια της Ασίας.
Οι αρχικές ενδείξεις για εκλογικά κέρδη των Δημοκρατικών ενισχύουν την προοπτική αλλαγής των πολιτικών συσχετισμών στο Κογκρέσο, προκαλώντας ανησυχία στους επενδυτές για ενδεχόμενο αδιέξοδο στην Ουάσινγκτον και δυσκολίες στην προώθηση της κυβερνητικής ατζέντας του Ντόναλντ Τραμπ.
Παράλληλα, το δολάριο κατέγραφε πτώση 0,41% έναντι του ευρώ, αντανακλώντας την επιφυλακτικότητα των επενδυτών απέναντι στις πολιτικές εξελίξεις στις Ηνωμένες Πολιτείες.
Ανάλογη εικόνα επικρατούσε στις ασιατικές χρηματιστηριακές αγορές. Στο Τόκιο, ο δείκτης Nikkei υποχωρούσε σχεδόν κατά 3%, ενώ στη Σεούλ ο δείκτης Kospi κατέγραφε απώλειες 1,39%.
Η αντίδραση των αγορών συνέπεσε με τη δημοσιοποίηση των πρώτων εκλογικών αποτελεσμάτων, καθώς το ενδεχόμενο οι Δημοκρατικοί να αποκτήσουν τον έλεγχο ενός ή και των δύο νομοθετικών σωμάτων ενίσχυσε την αβεβαιότητα σχετικά με την επόμενη ημέρα της αμερικανικής οικονομικής πολιτικής.
Ένας ενδεχόμενος διχασμός της εξουσίας μεταξύ Λευκού Οίκου και Κογκρέσου θα μπορούσε να περιορίσει τη δυνατότητα του Τραμπ να προωθήσει νομοθετικές πρωτοβουλίες, αν και η τελική σύνθεση του Κογκρέσου δεν είχε ακόμη αποσαφηνιστεί κατά την καταγραφή των συγκεκριμένων χρηματιστηριακών μεταβολών.
Οι αρχικές ενδείξεις για εκλογικά κέρδη των Δημοκρατικών ενισχύουν την προοπτική αλλαγής των πολιτικών συσχετισμών στο Κογκρέσο, προκαλώντας ανησυχία στους επενδυτές για ενδεχόμενο αδιέξοδο στην Ουάσινγκτον και δυσκολίες στην προώθηση της κυβερνητικής ατζέντας του Ντόναλντ Τραμπ.
Υποχωρεί το δολάριο, απώλειες στα ασιατικά χρηματιστήριαΠερί τις 04:00 τα ξημερώματα της Τετάρτης (4/11), ώρα Ελλάδας, το αμερικανικό νόμισμα υποχωρούσε κατά 0,65% έναντι του ιαπωνικού γεν, με την ισοτιμία να διαμορφώνεται στα 157,65 γεν ανά δολάριο.
Παράλληλα, το δολάριο κατέγραφε πτώση 0,41% έναντι του ευρώ, αντανακλώντας την επιφυλακτικότητα των επενδυτών απέναντι στις πολιτικές εξελίξεις στις Ηνωμένες Πολιτείες.
Ανάλογη εικόνα επικρατούσε στις ασιατικές χρηματιστηριακές αγορές. Στο Τόκιο, ο δείκτης Nikkei υποχωρούσε σχεδόν κατά 3%, ενώ στη Σεούλ ο δείκτης Kospi κατέγραφε απώλειες 1,39%.
Η αντίδραση των αγορών συνέπεσε με τη δημοσιοποίηση των πρώτων εκλογικών αποτελεσμάτων, καθώς το ενδεχόμενο οι Δημοκρατικοί να αποκτήσουν τον έλεγχο ενός ή και των δύο νομοθετικών σωμάτων ενίσχυσε την αβεβαιότητα σχετικά με την επόμενη ημέρα της αμερικανικής οικονομικής πολιτικής.
Ένας ενδεχόμενος διχασμός της εξουσίας μεταξύ Λευκού Οίκου και Κογκρέσου θα μπορούσε να περιορίσει τη δυνατότητα του Τραμπ να προωθήσει νομοθετικές πρωτοβουλίες, αν και η τελική σύνθεση του Κογκρέσου δεν είχε ακόμη αποσαφηνιστεί κατά την καταγραφή των συγκεκριμένων χρηματιστηριακών μεταβολών.
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