Wall Street: Ξεφούσκωσε το αρχικό ράλι - Πτώση για Nasdaq και S&P 500 με βαρίδι την τεχνολογία
Wall Street: Ξεφούσκωσε το αρχικό ράλι - Πτώση για Nasdaq και S&P 500 με βαρίδι την τεχνολογία
Οι επενδυτές στρέφονται σε παραδοσιακούς κλάδους, ενώ οι ανησυχίες για το κόστος της τεχνητής νοημοσύνης επιβαρύνουν τις τεχνολογικές μετοχές – Στο επίκεντρο Oracle, Apple και οι ενδιάμεσες εκλογές στις ΗΠΑ
Σε αναζήτηση κατεύθυνσης βρέθηκε η Wall Street στη συνεδρίαση της Δευτέρας μετά το αρχικό ανοδικό για αρκετή ώρα άνοιγμα, με τους επενδυτές να επανέρχονται στη μετακίνηση κεφαλαίων από τις μεγάλες τεχνολογικές εταιρείες προς παραδοσιακούς κλάδους της αμερικανικής οικονομίας. Έτσι παρά την αρχική ανοδική αντίδραση, οι Nasdaq και S&P 500 έχασαν τη δυναμική τους και πέρασαν σε αρνητικό έδαφος, την ώρα που ο Dow Jones διατηρούσε τα κέρδη του, επωφελούμενος από την ενίσχυση βιομηχανικών και καταναλωτικών μετοχών.
Η σημαντική υποχώρηση των τιμών του πετρελαίου, οι ανησυχίες για τις τεράστιες επενδύσεις στην τεχνητή νοημοσύνη και οι ενδιάμεσες εκλογές της Τρίτης στις ΗΠΑ διαμόρφωσαν το επενδυτικό σκηνικό, σε μια περίοδο αυξημένης μεταβλητότητας.
Οι δύο βασικοί δείκτες της αγοράς, ο S&P 500 και ο Nasdaq, είχαν ξεκινήσει τη συνεδρίαση με σημαντικά κέρδη, τα οποία όμως εξανεμίστηκαν καθώς εντάθηκαν οι ρευστοποιήσεις στις τεχνολογικές μετοχές. Αντίθετα, ο Dow Jones εμφάνισε μεγαλύτερη ανθεκτικότητα, καταγράφοντας αισθητά καλύτερη επίδοση.
Έτσι στο κλίμα αυτό στο ταμπλό ο Dow Jones ενισχύθηκε κατά 0,41% στις 51.983 μονάδες. Ο S&P 500 υποχώρησε κατά 0,51% στις 7.541 μονάδες και ο Nasdaq κινήθηκε ακόμα χαμηλότερα κατά 1,07% στις 25.164 μονάδες.
Μεικτή εικόνα παρουσίασαν και οι αποδόσεις των αμερικανικών κρατικών ομολόγων, καθώς οι επενδυτές προετοιμάζονται για ακόμη μία εβδομάδα γεμάτη οικονομικά στοιχεία, ανακοινώσεις εταιρικών αποτελεσμάτων και τις ενδιάμεσες εκλογές στις ΗΠΑ.
Η απόδοση του 10ετούς ομολόγου υποχώρησε κατά περισσότερο από 2 μονάδες βάσης, στο 4,906%, ενώ η απόδοση του 30ετούς μειώθηκε κατά 3 μονάδες βάσης, στο 5,279%. Αντίθετα, η απόδοση του 2ετούς ομολόγου ενισχύθηκε κατά περισσότερο από 1 μονάδα βάσης, στο 4,594%.
Οι Nvidia και Meta Platforms κινήθηκαν πτωτικά, ενώ σημαντικές απώλειες εμφάνισε και η Apple, η οποία αναμένεται να ανακοινώσει τα οικονομικά της αποτελέσματα μετά τη λήξη της συνεδρίασης.
Ιδιαίτερα έντονες ήταν οι πιέσεις στη Marvell Technology και τη Lumentum, μετά την ανακοίνωση συμφωνίας εξαγοράς της δεύτερης από την πρώτη, συνολικής αξίας 115 δισ. δολαρίων. Η εξέλιξη επανέφερε στο προσκήνιο τις ανησυχίες για τις υψηλές αποτιμήσεις και το κόστος των επενδύσεων που σχετίζονται με τα κέντρα δεδομένων τεχνητής νοημοσύνης.
Σημαντική υποχώρηση κατέγραψε και η Oracle, μετά την ανακοίνωση σχεδίου άντλησης συνολικά 20 δισ. δολαρίων, μέσω έκδοσης νέων μετοχών και ομολόγων, για τη χρηματοδότηση της επέκτασής της στις υποδομές AI.
Η εταιρεία σχεδιάζει να αντλήσει 10 δισ. δολάρια από την έκδοση κοινών μετοχών και επιπλέον 10 δισ. δολάρια μέσω ομολογιακού δανεισμού, εντείνοντας τον προβληματισμό για τις χρηματοδοτικές ανάγκες των τεχνολογικών κολοσσών.
Η σημαντική υποχώρηση των τιμών του πετρελαίου, οι ανησυχίες για τις τεράστιες επενδύσεις στην τεχνητή νοημοσύνη και οι ενδιάμεσες εκλογές της Τρίτης στις ΗΠΑ διαμόρφωσαν το επενδυτικό σκηνικό, σε μια περίοδο αυξημένης μεταβλητότητας.
Οι δύο βασικοί δείκτες της αγοράς, ο S&P 500 και ο Nasdaq, είχαν ξεκινήσει τη συνεδρίαση με σημαντικά κέρδη, τα οποία όμως εξανεμίστηκαν καθώς εντάθηκαν οι ρευστοποιήσεις στις τεχνολογικές μετοχές. Αντίθετα, ο Dow Jones εμφάνισε μεγαλύτερη ανθεκτικότητα, καταγράφοντας αισθητά καλύτερη επίδοση.
Έτσι στο κλίμα αυτό στο ταμπλό ο Dow Jones ενισχύθηκε κατά 0,41% στις 51.983 μονάδες. Ο S&P 500 υποχώρησε κατά 0,51% στις 7.541 μονάδες και ο Nasdaq κινήθηκε ακόμα χαμηλότερα κατά 1,07% στις 25.164 μονάδες.
Μεικτή εικόνα παρουσίασαν και οι αποδόσεις των αμερικανικών κρατικών ομολόγων, καθώς οι επενδυτές προετοιμάζονται για ακόμη μία εβδομάδα γεμάτη οικονομικά στοιχεία, ανακοινώσεις εταιρικών αποτελεσμάτων και τις ενδιάμεσες εκλογές στις ΗΠΑ.
Η απόδοση του 10ετούς ομολόγου υποχώρησε κατά περισσότερο από 2 μονάδες βάσης, στο 4,906%, ενώ η απόδοση του 30ετούς μειώθηκε κατά 3 μονάδες βάσης, στο 5,279%. Αντίθετα, η απόδοση του 2ετούς ομολόγου ενισχύθηκε κατά περισσότερο από 1 μονάδα βάσης, στο 4,594%.
Πιέσεις στην τεχνολογία και ανησυχίες για την AIΣτο επίκεντρο των πιέσεων βρέθηκαν και πάλι οι εταιρείες που συνδέονται με την ανάπτυξη υποδομών τεχνητής νοημοσύνης, καθώς οι επενδυτές επανεξετάζουν κατά πόσο οι δαπανηρές επενδύσεις μπορούν να μεταφραστούν σε ανάλογη αύξηση της κερδοφορίας.
Οι Nvidia και Meta Platforms κινήθηκαν πτωτικά, ενώ σημαντικές απώλειες εμφάνισε και η Apple, η οποία αναμένεται να ανακοινώσει τα οικονομικά της αποτελέσματα μετά τη λήξη της συνεδρίασης.
Ιδιαίτερα έντονες ήταν οι πιέσεις στη Marvell Technology και τη Lumentum, μετά την ανακοίνωση συμφωνίας εξαγοράς της δεύτερης από την πρώτη, συνολικής αξίας 115 δισ. δολαρίων. Η εξέλιξη επανέφερε στο προσκήνιο τις ανησυχίες για τις υψηλές αποτιμήσεις και το κόστος των επενδύσεων που σχετίζονται με τα κέντρα δεδομένων τεχνητής νοημοσύνης.
Σημαντική υποχώρηση κατέγραψε και η Oracle, μετά την ανακοίνωση σχεδίου άντλησης συνολικά 20 δισ. δολαρίων, μέσω έκδοσης νέων μετοχών και ομολόγων, για τη χρηματοδότηση της επέκτασής της στις υποδομές AI.
Η εταιρεία σχεδιάζει να αντλήσει 10 δισ. δολάρια από την έκδοση κοινών μετοχών και επιπλέον 10 δισ. δολάρια μέσω ομολογιακού δανεισμού, εντείνοντας τον προβληματισμό για τις χρηματοδοτικές ανάγκες των τεχνολογικών κολοσσών.
Ο Dow Jones βρίσκει στηρίγματα στην παραδοσιακή οικονομίαΣτον αντίποδα, οι μετοχές της λεγόμενης παραδοσιακής οικονομίας συγκέντρωσαν το αγοραστικό ενδιαφέρον, επιτρέποντας στον Dow Jones να διαφοροποιηθεί από τους υπόλοιπους βασικούς δείκτες.
Η Sherwin-Williams και η Home Depot κατέγραψαν σημαντικά κέρδη, ενώ ανοδικά κινήθηκαν επίσης οι Honeywell International, 3M και Boeing.
Η στροφή αυτή αποτελεί συνέχεια της τάσης που επικράτησε τον Οκτώβριο, όταν οι τεχνολογικές μετοχές δέχθηκαν ισχυρές πιέσεις λόγω των ανησυχιών για τις επενδύσεις στην AI.
Ο Κρις Λάρκιν, επικεφαλής συναλλαγών και επενδύσεων της E-Trade, εκτίμησε ότι η μακροπρόθεσμη ανοδική τάση της αμερικανικής αγοράς παραμένει ενεργή, παρά τις πρόσφατες πιέσεις. Όπως επισήμανε, το βασικό πρόβλημα είναι η δυσκολία διατήρησης της βραχυπρόθεσμης ανοδικής δυναμικής, καθώς οι εξελίξεις στο πετρέλαιο, ο πληθωρισμός, η γεωπολιτική αβεβαιότητα και οι δαπάνες για την AI προκαλούν συνεχείς αναταράξεις.
Το Brent υποχώρησε κοντά στα 104 δολάρια το βαρέλι, ενώ το αμερικανικό WTI κινήθηκε στην περιοχή των 96 δολαρίων, καθώς οι επενδυτές αξιολόγησαν τις τελευταίες διπλωματικές πρωτοβουλίες.
Ο Αμερικανός υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο δήλωσε ότι ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δεν έχει λάβει απόφαση για νέα επίθεση κατά του Ιράν και ότι η Ουάσιγκτον προτιμά την ειρηνική επίλυση της σύγκρουσης.
Παράλληλα, ιρανικά κρατικά μέσα μετέδωσαν ότι η Τεχεράνη εμφανίζεται διατεθειμένη να καταλήξει σε συμφωνία, εφόσον οι ΗΠΑ επιδείξουν καλή θέληση.
Η υποχώρηση των ενεργειακών τιμών περιορίζει τις ανησυχίες για νέες πληθωριστικές πιέσεις, χωρίς ωστόσο να έχει καταφέρει να ανακόψει τις ρευστοποιήσεις στον τεχνολογικό κλάδο.
Πηγή: www.newmoney.gr
Σε ετήσια βάση, η υποχώρηση διαμορφώθηκε στο 2,7%, ενώ ιδιαίτερα έντονες ήταν οι πιέσεις στον οικιστικό τομέα, όπου οι δαπάνες μειώθηκαν κατά 5,5%.
Αντίθετα, οι δαπάνες για μη οικιστικές κατασκευές αυξήθηκαν κατά 0,6%. Τα στοιχεία ήταν αισθητά χειρότερα από τις προβλέψεις των οικονομολόγων, οι οποίοι ανέμεναν μηνιαία αύξηση 0,4%.
Ανάλογα θετική ήταν η αντίδραση της Tempus AI, η οποία ενισχύθηκε σχεδόν 12%, καθώς ξεπέρασε τις εκτιμήσεις για έσοδα και κερδοφορία, ανακοινώνοντας αύξηση εσόδων 23%, στα 411,5 εκατ. δολάρια.
Παρά τις πιέσεις στην τεχνολογία, η Deutsche Bank επανήλθε σε θετική στάση για τον κλάδο, αναβαθμίζοντας τη σύστασή της σε overweight. Οι αναλυτές της εκτιμούν ότι η πρόσφατη διόρθωση έχει δημιουργήσει ευνοϊκότερες συνθήκες για νέες τοποθετήσεις.
Θετική στάση διατηρεί και η PhillipCapital για την Amazon, αναβαθμίζοντας τη μετοχή σε αγορά και αυξάνοντας την τιμή-στόχο στα 330 δολάρια. Παρότι οι κεφαλαιουχικές δαπάνες του αμερικανικού ομίλου εκτιμάται ότι θα φτάσουν τα 220 δισ. δολάρια φέτος, οι αναλυτές θεωρούν ότι οι επενδύσεις στην AI θα ενισχύσουν μακροπρόθεσμα την ανταγωνιστική του θέση.
Το βλέμμα της Wall Street στρέφεται πλέον στις ενδιάμεσες εκλογές της Τρίτης και στα νέα στοιχεία για την αμερικανική απασχόληση, δύο παράγοντες που θα μπορούσαν να επηρεάσουν την πορεία των αγορών και τις προσδοκίες για τη νομισματική πολιτική της Federal Reserve.
Η στροφή αυτή αποτελεί συνέχεια της τάσης που επικράτησε τον Οκτώβριο, όταν οι τεχνολογικές μετοχές δέχθηκαν ισχυρές πιέσεις λόγω των ανησυχιών για τις επενδύσεις στην AI.
Ο Κρις Λάρκιν, επικεφαλής συναλλαγών και επενδύσεων της E-Trade, εκτίμησε ότι η μακροπρόθεσμη ανοδική τάση της αμερικανικής αγοράς παραμένει ενεργή, παρά τις πρόσφατες πιέσεις. Όπως επισήμανε, το βασικό πρόβλημα είναι η δυσκολία διατήρησης της βραχυπρόθεσμης ανοδικής δυναμικής, καθώς οι εξελίξεις στο πετρέλαιο, ο πληθωρισμός, η γεωπολιτική αβεβαιότητα και οι δαπάνες για την AI προκαλούν συνεχείς αναταράξεις.
Βουτιά στο πετρέλαιο και προσδοκίες για συμφωνία με το ΙράνΣημαντική εξέλιξη για τη Wall Street αποτελεί η κατάρρευση των τιμών του πετρελαίου κατά περισσότερο από 7%, καθώς ενισχύονται οι ελπίδες για επανέναρξη των ειρηνευτικών συνομιλιών μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν.
Το Brent υποχώρησε κοντά στα 104 δολάρια το βαρέλι, ενώ το αμερικανικό WTI κινήθηκε στην περιοχή των 96 δολαρίων, καθώς οι επενδυτές αξιολόγησαν τις τελευταίες διπλωματικές πρωτοβουλίες.
Ο Αμερικανός υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο δήλωσε ότι ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δεν έχει λάβει απόφαση για νέα επίθεση κατά του Ιράν και ότι η Ουάσιγκτον προτιμά την ειρηνική επίλυση της σύγκρουσης.
Παράλληλα, ιρανικά κρατικά μέσα μετέδωσαν ότι η Τεχεράνη εμφανίζεται διατεθειμένη να καταλήξει σε συμφωνία, εφόσον οι ΗΠΑ επιδείξουν καλή θέληση.
Η υποχώρηση των ενεργειακών τιμών περιορίζει τις ανησυχίες για νέες πληθωριστικές πιέσεις, χωρίς ωστόσο να έχει καταφέρει να ανακόψει τις ρευστοποιήσεις στον τεχνολογικό κλάδο.
Πηγή: www.newmoney.gr
Απογοήτευση από τις κατασκευαστικές δαπάνεςΣτο μακροοικονομικό μέτωπο, οι κατασκευαστικές δαπάνες στις ΗΠΑ μειώθηκαν κατά 1,9% τον Σεπτέμβριο, καταγράφοντας τη μεγαλύτερη μηνιαία πτώση από τον Απρίλιο του 2020, όταν η πανδημία είχε παραλύσει την οικονομική δραστηριότητα.
Σε ετήσια βάση, η υποχώρηση διαμορφώθηκε στο 2,7%, ενώ ιδιαίτερα έντονες ήταν οι πιέσεις στον οικιστικό τομέα, όπου οι δαπάνες μειώθηκαν κατά 5,5%.
Αντίθετα, οι δαπάνες για μη οικιστικές κατασκευές αυξήθηκαν κατά 0,6%. Τα στοιχεία ήταν αισθητά χειρότερα από τις προβλέψεις των οικονομολόγων, οι οποίοι ανέμεναν μηνιαία αύξηση 0,4%.
Οι εταιρείες που ξεχωρίζουν και οι προβλέψεις των αναλυτώνΣτις επιμέρους μετοχές, η IDEXX Laboratories σημείωσε άλμα περίπου 20%, μετά την ανακοίνωση καλύτερων των αναμενόμενων αποτελεσμάτων τρίτου τριμήνου και την αναβάθμιση των ετήσιων προβλέψεών της.
Ανάλογα θετική ήταν η αντίδραση της Tempus AI, η οποία ενισχύθηκε σχεδόν 12%, καθώς ξεπέρασε τις εκτιμήσεις για έσοδα και κερδοφορία, ανακοινώνοντας αύξηση εσόδων 23%, στα 411,5 εκατ. δολάρια.
Παρά τις πιέσεις στην τεχνολογία, η Deutsche Bank επανήλθε σε θετική στάση για τον κλάδο, αναβαθμίζοντας τη σύστασή της σε overweight. Οι αναλυτές της εκτιμούν ότι η πρόσφατη διόρθωση έχει δημιουργήσει ευνοϊκότερες συνθήκες για νέες τοποθετήσεις.
Θετική στάση διατηρεί και η PhillipCapital για την Amazon, αναβαθμίζοντας τη μετοχή σε αγορά και αυξάνοντας την τιμή-στόχο στα 330 δολάρια. Παρότι οι κεφαλαιουχικές δαπάνες του αμερικανικού ομίλου εκτιμάται ότι θα φτάσουν τα 220 δισ. δολάρια φέτος, οι αναλυτές θεωρούν ότι οι επενδύσεις στην AI θα ενισχύσουν μακροπρόθεσμα την ανταγωνιστική του θέση.
Το βλέμμα της Wall Street στρέφεται πλέον στις ενδιάμεσες εκλογές της Τρίτης και στα νέα στοιχεία για την αμερικανική απασχόληση, δύο παράγοντες που θα μπορούσαν να επηρεάσουν την πορεία των αγορών και τις προσδοκίες για τη νομισματική πολιτική της Federal Reserve.
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