Wall Street: Ξεφούσκωσε το αρχικό ράλι - Πτώση για Nasdaq και S&P 500 με βαρίδι την τεχνολογία

Οι επενδυτές στρέφονται σε παραδοσιακούς κλάδους, ενώ οι ανησυχίες για το κόστος της τεχνητής νοημοσύνης επιβαρύνουν τις τεχνολογικές μετοχές – Στο επίκεντρο Oracle, Apple και οι ενδιάμεσες εκλογές στις ΗΠΑ