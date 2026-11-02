Σούπερ μάρκετ στην Ευρώπη σε συναγερμό – Χάκερ ανεβάζουν τους καταψύκτες στους 55 βαθμούς
Σούπερ μάρκετ στην Ευρώπη σε συναγερμό – Χάκερ ανεβάζουν τους καταψύκτες στους 55 βαθμούς
Νέος συναγερμός στην Ευρώπη μετά τα περιστατικά στη Γαλλία – Σούπερ μάρκετ σε Σουηδία και Βέλγιο βλέπουν τα συστήματα ψύξης να υπερθερμαίνονται, με αποτέλεσμα να καταστρέφονται τεράστιες ποσότητες τροφίμων
Οι καταψύκτες δεκάδων σούπερ μάρκετ στη Σουηδία και το Βέλγιο άρχισαν ξαφνικά να υπερθερμαίνονται, καταστρέφοντας τρόφιμα αξίας εκατομμυρίων ευρώ, λίγες μόλις εβδομάδες μετά τις κυβερνοεπιθέσεις που έπληξαν γαλλικές αλυσίδες λιανικής.
Σύμφωνα με τους Financial Times, τη Δευτέρα η θερμοκρασία σε καταψύκτες καταστημάτων των αλυσίδων Ica και Coop στη Σουηδία εκτοξεύθηκε έως τους 55 βαθμούς Κελσίου, ενώ αντίστοιχα προβλήματα καταγράφηκαν σε σούπερ μάρκετ της Ahold Delhaize στο Βέλγιο.
Τα περιστατικά σημειώνονται λίγες εβδομάδες μετά τις ανάλογες επιθέσεις σε εκατοντάδες γαλλικά σούπερ μάρκετ, όπου σε μία περίπτωση η θερμοκρασία ψυγείου έφτασε ακόμη και τους 80 βαθμούς Κελσίου.
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Σύμφωνα με τους Financial Times, τη Δευτέρα η θερμοκρασία σε καταψύκτες καταστημάτων των αλυσίδων Ica και Coop στη Σουηδία εκτοξεύθηκε έως τους 55 βαθμούς Κελσίου, ενώ αντίστοιχα προβλήματα καταγράφηκαν σε σούπερ μάρκετ της Ahold Delhaize στο Βέλγιο.
Τα περιστατικά σημειώνονται λίγες εβδομάδες μετά τις ανάλογες επιθέσεις σε εκατοντάδες γαλλικά σούπερ μάρκετ, όπου σε μία περίπτωση η θερμοκρασία ψυγείου έφτασε ακόμη και τους 80 βαθμούς Κελσίου.
Διαβάστε περισσότερα: https://www.newmoney.gr
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