Σούπερ μάρκετ στην Ευρώπη σε συναγερμό – Χάκερ ανεβάζουν τους καταψύκτες στους 55 βαθμούς

Νέος συναγερμός στην Ευρώπη μετά τα περιστατικά στη Γαλλία – Σούπερ μάρκετ σε Σουηδία και Βέλγιο βλέπουν τα συστήματα ψύξης να υπερθερμαίνονται, με αποτέλεσμα να καταστρέφονται τεράστιες ποσότητες τροφίμων