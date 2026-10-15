Φαγητό στο γραφείο: Ο τόνος, τα βραστά αυγά και άλλα εργασιακά εγκλήματα
Φαγητό στο γραφείο: Ο τόνος, τα βραστά αυγά και άλλα εργασιακά εγκλήματα
Από την κονσέρβα με ψάρι και τα βαριά μπαχαρικά μέχρι το θορυβώδες μάσημα και το βρόμικο ψυγείο, η εθιμοτυπία του γραφείου έχει τους δικούς της κανόνες. Παρόλο που μερικοί επιμένουν να τους αγνοούν
Το πρωί είστε όλοι μια ωραία παρέα. Ανταλλάσσετε χαμόγελα, πίνετε τον καφέ σας, συζητάτε τις εκκρεμότητες της ημέρας. Ώσπου, λίγο πριν από το μεσημέρι, κάποιος αποφασίζει να ανοίξει ένα τάπερ με λαχανόρυζο, κάποιος άλλος ξεφλουδίζει ένα βραστό αυγό πάνω από το πληκτρολόγιό του και ένας τρίτος βάζει στον φούρνο μικροκυμάτων ψαρόσουπα. Μέσα σε λίγα λεπτά, η ατμόσφαιρα θυμίζει περισσότερο υπαίθρια αγορά παρά επαγγελματικό περιβάλλον. Καλώς ήρθατε στον ανελέητο κόσμο του office lunch, όπου το δικαίωμα του ενός να απολαμβάνει το φαγητό του συγκρούεται με το δικαίωμα των υπολοίπων να αναπνέουν.
Προτού κατηγορήσουμε όμως τους ενοχλημένους για υπερβολική ευαισθησία, ας δούμε τι λένε οι έρευνες. Σύμφωνα με τη βρετανική έρευνα της Perspectus Global του 2024, σε δείγμα 2.063 εργαζομένων σε γραφεία, το 68% κατέταξε τα φαγητά με έντονες μυρωδιές, όπως ψάρι και κάρι, στις πιο αμφιλεγόμενες επιλογές για έναν κοινόχρηστο εργασιακό χώρο. Ακολούθησαν τα φαγητά που καταναλώνονται δημιουργώντας ακαταστασία τριγύρω, όπως noodles, με 31%, και τα τραγανά, θορυβώδη σνακ με 22%. Με άλλα λόγια, το μεσημεριανό γεύμα μπορεί να αποδειχθεί πολύ πιο διχαστικό από μια διαφωνία για το ποιος θα αναλάβει το επόμενο μεγάλο project.
Διαβάστε περισσότερα: newmoney.gr
Προτού κατηγορήσουμε όμως τους ενοχλημένους για υπερβολική ευαισθησία, ας δούμε τι λένε οι έρευνες. Σύμφωνα με τη βρετανική έρευνα της Perspectus Global του 2024, σε δείγμα 2.063 εργαζομένων σε γραφεία, το 68% κατέταξε τα φαγητά με έντονες μυρωδιές, όπως ψάρι και κάρι, στις πιο αμφιλεγόμενες επιλογές για έναν κοινόχρηστο εργασιακό χώρο. Ακολούθησαν τα φαγητά που καταναλώνονται δημιουργώντας ακαταστασία τριγύρω, όπως noodles, με 31%, και τα τραγανά, θορυβώδη σνακ με 22%. Με άλλα λόγια, το μεσημεριανό γεύμα μπορεί να αποδειχθεί πολύ πιο διχαστικό από μια διαφωνία για το ποιος θα αναλάβει το επόμενο μεγάλο project.
Διαβάστε περισσότερα: newmoney.gr
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