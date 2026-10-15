Φαγητό στο γραφείο: Ο τόνος, τα βραστά αυγά και άλλα εργασιακά εγκλήματα

Από την κονσέρβα με ψάρι και τα βαριά μπαχαρικά μέχρι το θορυβώδες μάσημα και το βρόμικο ψυγείο, η εθιμοτυπία του γραφείου έχει τους δικούς της κανόνες. Παρόλο που μερικοί επιμένουν να τους αγνοούν