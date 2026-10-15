Για παραποίηση μεταναστευτικών εγγράφων ελέγχεται η βουλευτής των Δημοκρατικών, Ιλχάν Ομάρ, κλητεύσεις σε συγγενείς της

Ομοσπονδιακοί πράκτορες ερεύνησαν το σπίτι της στην Ουάσινγκτον – Το επιτελείο της είχε ζητήσει το 2019 να αλλάξει το έτος γέννησής της στις δημόσιες βιογραφίες από το 1981 στο 1982

Ίλχαν Ομάρ, μετά



Οι ομοσπονδιακοί ερευνητές κλήτευσαν την αδελφή της Ομάρ, Σάχρα Νουρ, καθώς και τουλάχιστον ένα ακόμη πρόσωπο από τον οικογενειακό της κύκλο, στο πλαίσιο έρευνας για ενδεχόμενη απάτη και ψευδείς δηλώσεις σε μεταναστευτικά έγγραφα, σύμφωνα με δημοσίευμα των New York Times, το οποίο επικαλείται πρόσωπα με γνώση της υπόθεσης.



Fox News ανέφερε επίσης ότι κλητεύσεις έχουν σταλεί σε αρκετά μέλη της οικογένειας της Ομάρ. Η εξέλιξη αυτή έγινε γνωστή μία ημέρα μετά την έρευνα που πραγματοποίησαν πράκτορες της Υπηρεσίας Ερευνών Εσωτερικής Ασφάλειας των ΗΠΑ στο σπίτι της Δημοκρατικής βουλευτή στην Ουάσινγκτον.



Δύο πηγές με γνώση της υπόθεσης δήλωσαν στο Fox News ότι η έρευνα εντάσσεται στο πλαίσιο μιας συνεχιζόμενης ποινικής διερεύνησης σχετικά με τα μεταναστευτικά έγγραφα της Ομάρ.



Η Ομάρ«The Squad». «Εδώ και δέκα χρόνια, ο Τραμπ με στοχοποιεί με αβάσιμα ψεύδη και εκστρατείες συκοφάντησης. Αυτή είναι απλώς η τελευταία κλιμάκωση της εκστρατείας πολιτικού εκφοβισμού που διεξάγει», πρόσθεσε. «Δεν θα με φιμώσουν».







Το αίτημα αλλαγής του έτους γέννησης Ξεχωριστό δημοσίευμα της New York Post ανέφερε ότι το επιτελείο της Ομάρ ζήτησε τον Μάιο του 2019 από τη Βιβλιοθήκη Νομοθετικών Αναφορών της Μινεσότα να αλλάξει το καταγεγραμμένο έτος γέννησής της από το 1981 στο 1982. Τη συγκεκριμένη αναντιστοιχία έχει επικαλεστεί πρώην πολιτική αντίπαλός της, αμφισβητώντας την εκδοχή της Δημοκρατικής βουλευτού για τον τρόπο με τον οποίο απέκτησε την αμερικανική υπηκοότητα.



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Ο διευθυντής ανέφερε επίσης ότι οι συνεργάτες της Ομάρ βρίσκονταν σε επικοινωνία με τη Wikipedia, τον Βιογραφικό Κατάλογο του Κογκρέσου των Ηνωμένων Πολιτειών και άλλες πηγές, προκειμένου να διορθωθεί το έτος.



Ωστόσο, η αρχική καταχώριση της βιβλιοθήκης δεν βασιζόταν σε πιστοποιητικό γέννησης ή άλλα δικαιολογητικά. Σε άλλο email που επικαλείται η New York Post, ο διευθυντής διευκρίνισε ότι το 1981 είχε αντληθεί από άλλες πηγές αναφοράς και είχε προστεθεί «χωρίς τεκμηρίωση».



Η αναντιστοιχία στο έτος γέννησης δεν αποδεικνύει ότι η Ομάρ παραποίησε μεταναστευτικά έγγραφα, ενώ κανένα από τα δύο δημοσιεύματα δεν συνδέει τη συγκεκριμένη αλλαγή στη βιογραφία της με την έρευνα της Δευτέρας.



Στο μικροσκόπιο των ομοσπονδιακών αρχών των Ηνωμένων Πολιτειών βρίσκεται εκ νέου το μεταναστευτικό ιστορικό της βουλευτή των Δημοκρατιών στη Μινεσότα,ρ, μετά την έρευνα που πραγματοποιήθηκε στο σπίτι της στην Ουάσινγκτον. Πληροφορίες που επικαλούνται αμερικανικά μέσα κάνουν λόγο για κλητεύσεις σε συγγενείς της, αλλά και για παλαιότερο αίτημα του επιτελείου της να αλλάξει το έτος γέννησής της στα δημόσια αρχεία.Οι ομοσπονδιακοί ερευνητές κλήτευσαν την αδελφή της Ομάρ,, καθώς και τουλάχιστον ένα ακόμη πρόσωπο από τον οικογενειακό της κύκλο, στο πλαίσιο έρευνας για ενδεχόμενη απάτη και ψευδείς δηλώσεις σε μεταναστευτικά έγγραφα, σύμφωνα με δημοσίευμα τωντο οποίο επικαλείται πρόσωπα με γνώση της υπόθεσης.Τοανέφερε επίσης ότι κλητεύσεις έχουν σταλεί σε αρκετά μέλη της οικογένειας της. Η εξέλιξη αυτή έγινε γνωστή μία ημέρα μετά την έρευνα που πραγματοποίησαν πράκτορες της Υπηρεσίας Ερευνών Εσωτερικής Ασφάλειας των ΗΠΑ στο σπίτι της Δημοκρατικής βουλευτή στην Ουάσινγκτον.Δύο πηγές με γνώση της υπόθεσης δήλωσαν στοότι η έρευνα εντάσσεται στο πλαίσιο μιας συνεχιζόμενης ποινικής διερεύνησης σχετικά με τα μεταναστευτικά έγγραφα της Ομάρ.Η Ομάρ έχει επανειλημμένα αρνηθεί ότι διέπραξε οποιαδήποτε παρατυπία σε θέματα μετανάστευσης, κατηγορώντας την κυβέρνηση Τραμπ ότι χρησιμοποιεί τις ομοσπονδιακές διωκτικές αρχές εναντίον της. «Είμαι καλά. Ας μην υπάρχει καμία αμφιβολία: πρόκειται για απόπειρα στοχοποίησης πολιτικών αντιπάλων και εργαλειοποίησης των ομοσπονδιακών διωκτικών αρχών», έγραψε τη Δευτέρα στο X η Ομάρ, η οποία ανήκει στην προοδευτική ομάδα βουλευτών του Κογκρέσου που είναι γνωστή ως«Εδώ και δέκα χρόνια, ο Τραμπ με στοχοποιεί με αβάσιμα ψεύδη και εκστρατείες συκοφάντησης. Αυτή είναι απλώς η τελευταία κλιμάκωση της εκστρατείας πολιτικού εκφοβισμού που διεξάγει», πρόσθεσε. «Δεν θα με φιμώσουν».Ξεχωριστό δημοσίευμα τηςανέφερε ότι το επιτελείο της Ομάρ ζήτησε τον Μάιο του 2019 από τη Βιβλιοθήκη Νομοθετικών Αναφορών της Μινεσότα να αλλάξει το καταγεγραμμένο έτος γέννησής της από το 1981 στο 1982. Τη συγκεκριμένη αναντιστοιχία έχει επικαλεστεί πρώην πολιτική αντίπαλός της, αμφισβητώντας την εκδοχή της Δημοκρατικής βουλευτού για τον τρόπο με τον οποίο απέκτησε την αμερικανική υπηκοότητα.Σύμφωνα με ηλεκτρονικά μηνύματα που εξέτασε η Post, οι συνεργάτες της Ομάρ επικοινώνησαν με τη βιβλιοθήκη λίγους μήνες μετά την είσοδό της στο Κογκρέσο και ζήτησαν τη διόρθωση. «Στις 17 Μαΐου 2019, το προσωπικό της Βιβλιοθήκης ενημερώθηκε από το επιτελείο της βουλευτού Ομάρ ότι το έτος γέννησής της ήταν λανθασμένο και μας ζητήθηκε να το αλλάξουμε σε 1982», έγραψε ο διευθυντής της βιβλιοθήκης σε email της 24ης Μαΐου 2019, σύμφωνα με το δημοσίευμα.Ο διευθυντής ανέφερε επίσης ότι οι συνεργάτες της Ομάρ βρίσκονταν σε επικοινωνία με τη, τον Βιογραφικό Κατάλογο του Κογκρέσου των Ηνωμένων Πολιτειών και άλλες πηγές, προκειμένου να διορθωθεί το έτος.Ωστόσο, η αρχική καταχώριση της βιβλιοθήκης δεν βασιζόταν σε πιστοποιητικό γέννησης ή άλλα δικαιολογητικά. Σε άλλο email που επικαλείται ηο διευθυντής διευκρίνισε ότι το 1981 είχε αντληθεί από άλλες πηγές αναφοράς και είχε προστεθεί «χωρίς τεκμηρίωση».Η αναντιστοιχία στο έτος γέννησης δεν αποδεικνύει ότι η Ομάρ παραποίησε μεταναστευτικά έγγραφα, ενώ κανένα από τα δύο δημοσιεύματα δεν συνδέει τη συγκεκριμένη αλλαγή στη βιογραφία της με την έρευνα της Δευτέρας.

Η απόκτηση της αμερικανικής υπηκοότητας Η Ομάρ έχει δηλώσει ότι απέκτησε την αμερικανική υπηκοότητα το 2000, μέσω της πολιτογράφησης του πατέρα της και προτού συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας της. «Στην πραγματικότητα, έγινα πολίτης πριν κλείσω τα 18», είχε δηλώσει σε συνέντευξή της στο The Intercept τον Σεπτέμβριο του 2018. «Ο πατέρας μου έγινε πολίτης και έτσι απέκτησα και εγώ την υπηκοότητα μέσω αυτής της διαδικασίας».



Η Έι Τζέι Κερν, η οποία είχε διεκδικήσει ανεπιτυχώς το χρίσμα απέναντι στην Ομάρ στις προκριματικές εκλογές των Δημοκρατικών το 2022, έχει αμφισβητήσει εάν η βουλευτής ήταν ακόμη ανήλικη όταν ο πατέρας της πολιτογραφήθηκε Αμερικανός πολίτης.



Η Κερν δήλωσε στη New York Post ότι κατέθεσε καταγγελία στην Ομοσπονδιακή Εκλογική Επιτροπή και προσέφυγε δικαστικά ζητώντας αποδεικτικά στοιχεία για την υπηκοότητα της Ομάρ. Πολιτειακός δικαστής απέρριψε την αγωγή λόγω έλλειψης δικαιοδοσίας.



Σύμφωνα με τους New York Times, οι ερευνητές εξετάζουν το μεταναστευτικό ιστορικό της οικογένειας της Ομάρ, συμπεριλαμβανομένου του ενδεχομένου ο εκλιπών πατέρας της, Νουρ Ομάρ Μοχάμεντ, να είπε ψέματα ή να παρέλειψε πληροφορίες σε μεταναστευτικά έντυπα πριν αποκτήσει την αμερικανική υπηκοότητα.



Το ακριβές εύρος της έρευνας παραμένει ασαφές. Οι κλητεύσεις από σώμα ενόρκων αποσκοπούν στη συγκέντρωση αποδεικτικών στοιχείων και δεν σημαίνουν από μόνες τους ότι οι αποδέκτες τους θεωρούνται ύποπτοι για κάποια παράβαση. Οι New York Times ανέφεραν επίσης ότι προηγούμενες ομοσπονδιακές έρευνες για το μεταναστευτικό ιστορικό της Ομάρ δεν οδήγησαν στην απαγγελία κατηγοριών.



Η ξεχωριστή έρευνα για τις οικονομικές δηλώσεις Οι εξελίξεις σχετικά με τα μεταναστευτικά έγγραφα σημειώνονται, ενώ η Αμερικανίδα εισαγγελέας της Περιφέρειας της Κολούμπια Τζανίν Πίρο αποκάλυψε ότι βρίσκεται σε εξέλιξη ξεχωριστή διερεύνηση των δηλώσεων οικονομικών συμφερόντων της Ομάρ.



Μιλώντας την Τρίτη στο Fox News, η Πίρο δήλωσε ότι η υπηρεσία της εξετάζει τις δηλώσεις, στις οποίες είχε αρχικά αναφερθεί ότι η συνολική αξία δύο επιχειρήσεων που συνδέονται με τον σύζυγο της Ομάρ, Τιμ Μάινετ, αυξήθηκε από περίπου 15.000 έως 51.000 δολάρια το 2023 σε 6 έως 30 εκατ. δολάρια το 2024.







Οι δηλώσεις αφορούσαν την eStCru LLC, ένα οινοποιείο στην Καλιφόρνια, και τη Rose Lake Capital LLC, εταιρεία επιχειρηματικών κεφαλαίων με έδρα την Ουάσινγκτον.



Η Ομάρ διόρθωσε τις δηλώσεις τον Απρίλιο, περιορίζοντας τη συνολική αναφερόμενη αξία των περιουσιακών στοιχείων του ζευγαριού σε ποσό μεταξύ 18.004 και 95.000 δολαρίων. Το γραφείο της υποστήριξε ότι στις αρχικές δηλώσεις δεν είχαν υπολογιστεί σωστά οι υποχρεώσεις των επιχειρήσεων. Οι δηλώσεις οικονομικών συμφερόντων καταγράφουν την αξία των περιουσιακών στοιχείων σε ευρείες κλίμακες και δεν αποτυπώνουν με ακρίβεια την καθαρή περιουσία.



Τον Σεπτέμβριο, το Γραφείο Δεοντολογίας του Κογκρέσου ψήφισε με πέντε ψήφους υπέρ και μία κατά να εισηγηθεί στην Επιτροπή Δεοντολογίας της Βουλής την απόρριψη των καταγγελιών για παραπτώματα που σχετίζονταν με τις οικονομικές δηλώσεις, καθώς έκρινε ότι δεν υπήρχε ουσιαστικός λόγος να θεωρηθεί πως η Ομάρ ανέφερε ψευδείς ή ελλιπείς πληροφορίες κατά παράβαση της ομοσπονδιακής νομοθεσίας ή των κανόνων της Βουλής.



Η συγκεκριμένη εξέταση είναι ανεξάρτητη από την ομοσπονδιακή έρευνα που περιέγραψε η Πίρο, ενώ δεν έχει διευκρινιστεί εάν η διερεύνηση των οικονομικών στοιχείων συνδέεται με την έρευνα στο σπίτι της Ομάρ.



Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ επανέλαβε την Τρίτη την κριτική του σε βάρος της βουλευτού, αμφισβητώντας σε ανακοίνωση που δημοσιοποίησε ο Λευκός Οίκος στο X την αλλαγή των οικονομικών δηλώσεών της. «Η Αμερική θέλει απαντήσεις και τις θέλουμε ΤΩΡΑ!» ανέφερε ο Τραμπ.



Ο Αμερικανός αντιπρόεδρος Τζέι Ντι Βανς, ο οποίος έχει κατηγορήσει στο παρελθόν την Ομάρ για μεταναστευτική απάτη, δήλωσε ότι δεν είχε ενημερωθεί εκ των προτέρων για την έρευνα στο σπίτι της. «Εάν υπάρχει πραγματική υπόθεση, θα ακολουθήσουμε τα στοιχεία», είπε ο Βανς. «Εάν δεν υπάρχει πραγματική υπόθεση, τότε δεν θα προχωρήσουμε».