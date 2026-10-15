Υπάρχουν ερωτήσεις που πολλοί γονείς κάνουν ψιθυριστά. Και άλλες που δεν κάνουν ποτέ. Όχι γιατί δεν τους απασχολούν. Αλλά γιατί φοβούνται ότι η απάντηση μπορεί να τους γεμίσει ενοχές.
Φίλιππος Σοφιανός: Η αποκάλυψη για τη Βάνα Μπάρμπα, το 1 εκατ. δραχμές για ένα επεισόδιο και την «αυτοκρατορία των ηθοποιών»
Φίλιππος Σοφιανός: Η αποκάλυψη για τη Βάνα Μπάρμπα, το 1 εκατ. δραχμές για ένα επεισόδιο και την «αυτοκρατορία των ηθοποιών»
«Το πράγμα έχει ξεχαρβαλωθεί γιατί οι αμοιβές έχουν σύνδεση απευθείας με τους followers στα social media που για μένα αυτό είναι χυδαιότητα και φαυλοκρατία» είπε ο Φίλιππος Σοφιανός
Για τις οικονομικές απολαβές από το επάγγελμα του ηθοποιού με την αποκάλυψη για την Βάνα Μπάρμπα και την «αυτοκρατορία των ηθοποιών» μίλησε, μεταξύ άλλων, ο Φίλιππος Σοφιανός το βράδυ της Τετάρτης στο Action 24.
Όπως είπε για το επάγγελμά του «ήταν τόσο όσο να μου χαρίσει περιόδους παχέων αγελάδων και περιόδους ισχνών αγελάδων. Είναι αμείλικτο το επάγγελμα, το κασέ δεν ακολουθεί πια αυτό που μάθαμε».
Σύμφωνα με τον Φίλιππο Σοφιανό «υπήρξε η αυτοκρατορία των ηθοποιών η οποία ξεκίνησε όταν μια εξαιρετική συνάδελφος είχε το θράσος να πει ότι για ένα επεισόδιο θέλω 1 εκατομμύριο δραχμές όταν ο μισθός στο θέατρο ήταν 140.000. Η Βάνα Μπάρμπα το έκανε αυτό. Έσπασε την πιάτσα και μετά νομιμοποίηθηκε ο καθείς να ζητάει ό,τι θέλει αλλά την αρχή την έκανε η Βάνα».
Περιγράφοντας πώς συνέβη αυτό είπε «ήταν και η ιδιωτική τηλεόραση από το 1992 και μετά που έψαχνε να βρει πρόσωπα να τα συνδέσει με το λογότυπο του καναλιού όπου εκεί εδίδετο γη και ύδωρ στους ηθοποιούς που ήταν κάπως γνωστοί. Κράτησε 10 χρόνια περίπου αυτό και μετά πέσαμε στην αυτοκρατορία των σεναριογράφων που το σενάριο ήταν που καθόριζε τα μεγάλα κασέ. Μετά περάσαμε στους σκηνοθέτες και μετά στους παραγωγούς όπου το πράγμα έχει ξεχαρβαλωθεί γιατί οι αμοιβές έχουν σύνδεση απευθείας με τους followers στα social media που για μένα αυτό είναι χυδαιότητα και φαυλοκρατία.
Για τον Φίλιππο Σοφιανό «οι ηθοποιοί έχουν ανάγκη να είναι καλοί στη δουλειά σου και δεν έχουν ανάγκη τα υπόλοιπα. Αν είσαι καλός στη δουλειά σου, η πιάτσα σε ζητάει. Ψάχνουμε με το κιάλι ηθοποιό που να είναι νέος και ταλαντούχος. Από εκεί κρίνονται τα πράγματα, όπως κρινόντουσαν πάντα στο στενό συντεχνιακό μας κύκλο»
Ο Φίλιππος Σοφιανός ρωτήθηκε, επίσης, για το metoo των ανδρών και αν ο ίδιος είχε δεχθεί ανήθικη πρόταση: «Εμμέσως και ασαφώς ναι, δεν ήταν κάτι το direct και να έχω να διαλέξω τον δρόμο της αρετής και της κακίας. Στο επόμενο ερώτημα αν θα το δεχόταν, απάντησε «αν είχα το πλαίσιο μέσα μου το περιθώριο να λειτουργήσω μέσα σε αυτό, πάει με το χαρακτήρα»
Όπως είπε για το επάγγελμά του «ήταν τόσο όσο να μου χαρίσει περιόδους παχέων αγελάδων και περιόδους ισχνών αγελάδων. Είναι αμείλικτο το επάγγελμα, το κασέ δεν ακολουθεί πια αυτό που μάθαμε».
Σύμφωνα με τον Φίλιππο Σοφιανό «υπήρξε η αυτοκρατορία των ηθοποιών η οποία ξεκίνησε όταν μια εξαιρετική συνάδελφος είχε το θράσος να πει ότι για ένα επεισόδιο θέλω 1 εκατομμύριο δραχμές όταν ο μισθός στο θέατρο ήταν 140.000. Η Βάνα Μπάρμπα το έκανε αυτό. Έσπασε την πιάτσα και μετά νομιμοποίηθηκε ο καθείς να ζητάει ό,τι θέλει αλλά την αρχή την έκανε η Βάνα».
Περιγράφοντας πώς συνέβη αυτό είπε «ήταν και η ιδιωτική τηλεόραση από το 1992 και μετά που έψαχνε να βρει πρόσωπα να τα συνδέσει με το λογότυπο του καναλιού όπου εκεί εδίδετο γη και ύδωρ στους ηθοποιούς που ήταν κάπως γνωστοί. Κράτησε 10 χρόνια περίπου αυτό και μετά πέσαμε στην αυτοκρατορία των σεναριογράφων που το σενάριο ήταν που καθόριζε τα μεγάλα κασέ. Μετά περάσαμε στους σκηνοθέτες και μετά στους παραγωγούς όπου το πράγμα έχει ξεχαρβαλωθεί γιατί οι αμοιβές έχουν σύνδεση απευθείας με τους followers στα social media που για μένα αυτό είναι χυδαιότητα και φαυλοκρατία.
Για τον Φίλιππο Σοφιανό «οι ηθοποιοί έχουν ανάγκη να είναι καλοί στη δουλειά σου και δεν έχουν ανάγκη τα υπόλοιπα. Αν είσαι καλός στη δουλειά σου, η πιάτσα σε ζητάει. Ψάχνουμε με το κιάλι ηθοποιό που να είναι νέος και ταλαντούχος. Από εκεί κρίνονται τα πράγματα, όπως κρινόντουσαν πάντα στο στενό συντεχνιακό μας κύκλο»
Ο Φίλιππος Σοφιανός ρωτήθηκε, επίσης, για το metoo των ανδρών και αν ο ίδιος είχε δεχθεί ανήθικη πρόταση: «Εμμέσως και ασαφώς ναι, δεν ήταν κάτι το direct και να έχω να διαλέξω τον δρόμο της αρετής και της κακίας. Στο επόμενο ερώτημα αν θα το δεχόταν, απάντησε «αν είχα το πλαίσιο μέσα μου το περιθώριο να λειτουργήσω μέσα σε αυτό, πάει με το χαρακτήρα»
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