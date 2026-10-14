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Θύμα απάτης η Ελένη Χατζίδου: Με κλέψανε κανονικότατα, με πιάσανε κορόιδο
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Ελένη Χατζίδου Απάτη

Θύμα απάτης η Ελένη Χατζίδου: Με κλέψανε κανονικότατα, με πιάσανε κορόιδο

Η τραγουδίστρια αποκάλυψε  στους διαδικτυακούς της ακόλουθους ότι είχε μια δυσάρεστη περιπέτεια

Θύμα απάτης η Ελένη Χατζίδου: Με κλέψανε κανονικότατα, με πιάσανε κορόιδο
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Μια δυσάρεστη περιπέτεια είχε η Ελένη Χατζίδου, όπως αποκάλυψε η ίδια με τους διαδικτυακούς της ακόλουθους με ένα βίντεο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Η τραγουδίστρια εξήγησε ότι έπεσε θύμα απάτης και της απέσπασαν χρήματα, αφού δεν είχε αντιληφθεί ότι επρόκειτο για απάτη. Αναλογιζόμενη τι συνέβη, τόνισε ότι πιάστηκε κορόιδο. Παρόλα αυτά, δεν θέλησε να μοιραστεί λεπτομέρειες για το πώς βρέθηκε σε αυτή την κατάσταση. 

 «Με έκλεψαν κανονικότατα. Και τα έδωσα κιόλας. Μιλάμε για μεγάλη κλεψιά. Απατεωνιά! Με πιάσανε κορόιδο φανταστικό», είπε χαρακτηριστικά μέσα από το βίντεο που δημοσίευσε στον λογαριασμό της στο TikTok.

Δείτε το κλιπ

@marilinakiiiii

Ελένη χατζιδου #marilina #elenihatzidou #instagram #story #viral

♬ πρωτότυπος ήχος - Marilinaaaa
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