Υπάρχουν ερωτήσεις που πολλοί γονείς κάνουν ψιθυριστά. Και άλλες που δεν κάνουν ποτέ. Όχι γιατί δεν τους απασχολούν. Αλλά γιατί φοβούνται ότι η απάντηση μπορεί να τους γεμίσει ενοχές.
Επεισοδιακή σύλληψη διακινητή μεταναστών στην Εγνατία Οδό, έριξε το ΙΧ σε δύο περιπολικά προσπαθώντας να ξεφύγει
Επεισοδιακή σύλληψη διακινητή μεταναστών στην Εγνατία Οδό, έριξε το ΙΧ σε δύο περιπολικά προσπαθώντας να ξεφύγει
Κατασχέθηκαν το όχημα μεταφοράς, χρηματικό ποσό και ένα κινητό τηλέφωνο
Στη σύλληψη 18χρονου αλλοδαπού για παράνομη μεταφορά μεταναστών στο εσωτερικό της χώρας, προχώρησαν αστυνομικοί του Τμήματος Διαχείρισης Μετανάστευσης της Διεύθυνσης Αλλοδαπών Θεσσαλονίκης.
Συγκεκριμένα, ο νεαρός το βράδυ της Τετάρτης (14/10) εντοπίστηκε να κινείται στην Εγνατία οδό με ΙΧ και προκειμένου να αποφύγει επικείμενο αστυνομικό έλεγχο, ανέπτυξε ταχύτητα. Στην προσπάθεια του αυτή προσέκρουσε σε δύο περιπολικά και το όχημα ακινητοποιήθηκε πλησίον των διοδίων Ωραιοκάστρου. Ο οδηγός προσπάθησε να διαφύγει πεζός πλην όμως ακινητοποιήθηκε και συνελήφθη παρά τη σθεναρή αντίσταση που πρόβαλε, καθώς και τρεις εκ των μεταφερόμενων αλλοδαπών.
Επιπλέον σε έλεγχο που διενεργήθηκε στο εσωτερικό του οχήματος βρέθηκε 1 ακόμη άτομο στο χώρο των αποσκευών. Άπαντες οι μεταφερόμενοι στερούνταν εγγράφων νόμιμης διαμονής στη χώρα.
Κατασχέθηκαν το όχημα μεταφοράς, χρηματικό ποσό και ένα κινητό τηλέφωνο.
Ο συλληφθείς, με τη δικογραφία που σχημάτισαν σε βάρος του αστυνομικοί του Τμήματος Διαχείρισης Μετανάστευσης Θέρμης, θα οδηγηθεί στον αρμόδιο Εισαγγελέα.
Συγκεκριμένα, ο νεαρός το βράδυ της Τετάρτης (14/10) εντοπίστηκε να κινείται στην Εγνατία οδό με ΙΧ και προκειμένου να αποφύγει επικείμενο αστυνομικό έλεγχο, ανέπτυξε ταχύτητα. Στην προσπάθεια του αυτή προσέκρουσε σε δύο περιπολικά και το όχημα ακινητοποιήθηκε πλησίον των διοδίων Ωραιοκάστρου. Ο οδηγός προσπάθησε να διαφύγει πεζός πλην όμως ακινητοποιήθηκε και συνελήφθη παρά τη σθεναρή αντίσταση που πρόβαλε, καθώς και τρεις εκ των μεταφερόμενων αλλοδαπών.
Επιπλέον σε έλεγχο που διενεργήθηκε στο εσωτερικό του οχήματος βρέθηκε 1 ακόμη άτομο στο χώρο των αποσκευών. Άπαντες οι μεταφερόμενοι στερούνταν εγγράφων νόμιμης διαμονής στη χώρα.
Κατασχέθηκαν το όχημα μεταφοράς, χρηματικό ποσό και ένα κινητό τηλέφωνο.
Ο συλληφθείς, με τη δικογραφία που σχημάτισαν σε βάρος του αστυνομικοί του Τμήματος Διαχείρισης Μετανάστευσης Θέρμης, θα οδηγηθεί στον αρμόδιο Εισαγγελέα.
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