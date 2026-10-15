New York Times: Ο Τραμπ απολύει γυναίκες από την κυβέρνηση και τις αντικαθιστά με άντρες - Το μοτίβο πίσω από την αποπομπή Γκιλφόιλ

Η Κρίστι Νόεμ ήταν υπουργός Εσωτερικής Ασφαλείας πριν απομακρυνθεί από την κυβέρνηση Τραμπ

H διευθύντρια των Εθνικών Υπηρεσιών Πληροφοριών Τούλσι Γκάμπαρντ, που απολύθηκε από την κυβέρνηση Τραμπ

Η Λόρι Τσάβες-ΝτεΡέμερ που απομακρύνθηκε από τη θέση της υπουργού Εργασίας

Η Μπόντι δέχθηκε έντονη κριτική για τον χειρισμό της δημοσιοποίησης των αρχείων Έπσταϊν, καθώς και επειδή δεν ανταποκρίθηκε στις απαιτήσεις του Τραμπ για αντίποινα εναντίον των πολιτικών του αντιπάλων. Ο Τραμπ ήταν επίσης δυσαρεστημένος με τις επιδόσεις της στις ακροάσεις του Κογκρέσου και στις τηλεοπτικές εμφανίσεις της.Η κατάθεση της Νόεμ ενώπιον του Κογκρέσου φαίνεται επίσης ότι αποτέλεσε καταλύτη για την απόλυσή της, ιδίως η δήλωσή της ότι ο Τραμπ είχε εγκρίνει κρατικές διαφημίσεις δεκάδων εκατομμυρίων δολαρίων στις οποίες η ίδια εμφανιζόταν σε περίοπτη θέση - ο πρόεδρος των ΗΠΑ αρνήθηκε ότι είχε εγκρίνει κάτι τέτοιο.Η Γκάμπαρντ παραιτήθηκε για να φροντίσει τον άρρωστο σύζυγό της. Ωστόσο, η ανακοίνωσή της ήρθε εν μέσω τεταμένων σχέσεων με τον Λευκό Οίκο και αφού αρνήθηκε να καταθέσει στο Κογκρέσο ότι το Ιράν αποτελούσε άμεση απειλή, όπως είχε υποστηρίξει ο Τραμπ για να δικαιολογήσει τον πόλεμο εναντίον της χώρας. Ο Τραμπ είχε δηλώσει χαρακτηριστικά ότι η Γκάμπαρντ ήταν «πιο επιφυλακτική σε αυτό το ζήτημα» από τον ίδιο.Η Τσάβες-ΝτεΡέμερ παραιτήθηκε εν μέσω καταγγελιών ότι στην υπηρεσία της επικρατούσαν τοξικότητα και δυσλειτουργία και ότι η ίδια είχε καταχραστεί κατάφωρα τη θέση της, διατηρώντας ανάρμοστη σχέση με εργαζόμενο και χρησιμοποιώντας δημόσιους πόρους για προσωπικούς σκοπούς.Η Μέι Μέιλμαν, διευθύντρια του Independent Women’s Law Center και πρώην ανώτατη αξιωματούχος του Λευκού Οίκου και στις δύο κυβερνήσεις Τραμπ, δήλωσε, πάντως, ότι πολλές ισχυρές γυναίκες εξακολουθούν να κατέχουν καίριες θέσεις αναφερόμενη στη Σούζαν Γουάιλς, την Έρικα Σβαρτς, η οποία πρόσφατα επικυρώθηκε από τη Γερουσία για να αναλάβει την ηγεσία των Κέντρων Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων (CDC), και τη Χάρμιτ Ντίλον, η οποία ηγείται του τμήματος πολιτικών δικαιωμάτων στο υπουργείο Δικαιοσύνης. «Δεν υπάρχει μοναξιά για τη συντηρητική γυναίκα στην κυβέρνηση Τραμπ», δήλωσε η Μέιλμαν. «Υπάρχει μόνο ενδυνάμωση. Είσαι απαραίτητο μέλος της ομάδας για αυτό που είσαι, όχι για το φύλο σου».