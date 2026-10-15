Η Σελένα Γκόμεζ εντυπωσίασε με αστραφτερή στράπλες κόκκινη δημιουργία
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Σελένα Γκόμεζ Φόρεμα

Η Σελένα Γκόμεζ εντυπωσίασε με αστραφτερή στράπλες κόκκινη δημιουργία

Η τραγουδίστρια εμφανίστηκε σε εκδήλωση για την ψυχική υγεία των νέων

Η Σελένα Γκόμεζ εντυπωσίασε με αστραφτερή στράπλες κόκκινη δημιουργία
Ιωάννα Μαρίνου
Με μία αστραφτερή κόκκινη δημιουργία εμφανίστηκε η Σελένα Γκόμεζ σε εκδήλωση για την ψυχική υγεία των νέων.

Την Τετάρτη 14 Οκτωβρίου, η τραγουδίστρια έδωσε το «παρών» στο τέταρτο ετήσιο Rare Impact Fund Benefit στο Λος Άντζελες με ένα φόρεμα του οίκου Prada. 

Η Γκόμεζ  πόζαρε με ένα ρούχο που θύμιζε πέταλα τριαντάφυλλου, το οποίο συνδύασε με κόκκινες σατέν γόβες, ασημένια κοσμήματα και sleek χτένισμα.

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@parismatch

Selena Gomez sur le tapis rouge du Rare Impact Fund Benefit ce mercredi 14 octobre. Il s’agit d’une levée de fonds organisée par l’artiste pour sensibiliser le public à la santé mentale des jeunes. Crédits : Getty Images #selenagomez #rarebeauty #redcarpet #tiktokfashion

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Η Σελένα Γκόμεζ εντυπωσίασε με αστραφτερή στράπλες κόκκινη δημιουργία
Credits: Michael Buckner/Variety via Getty Images

Πίσω από την εμφάνισή της στο ροζ χαλί, ωστόσο, βρισκόταν ένας σκοπός που η ίδια υπηρετεί εδώ και χρόνια, πέρα από τη δραστηριότητά της στον χώρο της ομορφιάς: η διεύρυνση της πρόσβασης των νέων σε υπηρεσίες και πόρους υποστήριξης για την ψυχική υγεία.

Σε συνέντευξή της στο People, η Γκόμεζ μίλησε για την πορεία του Rare Impact Fund, το οποίο δημιούργησε το 2020, παράλληλα με το brand καλλυντικών της. Με αρχικό στόχο τη συγκέντρωση 100 εκατομμυρίων δολαρίων μέσα σε δέκα χρόνια, το ταμείο έχει ήδη συγκεντρώσει περισσότερα από 30 εκατομμύρια δολάρια για την ενίσχυση οργανισμών και δράσεων που στηρίζουν την ψυχική υγεία των νέων.

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Αναφερόμενη στην πρόοδο της πρωτοβουλίας τα τελευταία έξι χρόνια, η τραγουδίστρια εξήγησε ότι ιδιαίτερη σημασία για εκείνη έχει το γεγονός ότι βλέπει από κοντά τον αντίκτυπο της δράσης της στις κοινότητες. Όπως είπε: «Πιθανότατα, αυτό που με συγκινεί περισσότερο είναι να βλέπω στην πράξη όσα κάνουμε. Είμαστε πολύ τυχεροί που έχουμε ήδη συγκεντρώσει περισσότερα από 30 εκατομμύρια για αυτό το ταμείο και το να βλέπω τι καταφέρνουμε μέσα από τις κοινότητες, τα προγράμματα και τους διάφορους οργανισμούς ξεπερνά τα πιο τρελά μου όνειρα».
Ιωάννα Μαρίνου

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