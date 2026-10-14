Χρηματιστήριο: Νέα προσπάθεια επαναφοράς πάνω από τις 2.600 μονάδες

Με συγκρατημένη αισιοδοξία αλλά και έντονη επιφυλακτικότητα διαπραγματεύεται σήμερα το Χρηματιστήριο Αθηνών, καθώς οι επενδυτές καλούνται να σταθμίσουν τις επιπτώσεις του ενεργειακού κόστους και των γεωπολιτικών εξελίξεων, αναμένοντας παράλληλα τα κρίσιμα στοιχεία για τον πληθωρισμό στις ΗΠΑ. Πάνω από τις 2.600 μονάδες κινείται ο Γενικός Δείκτης, σε μία νέα απόπειρα κατάκτησης των εν λόγω επιπέδων μετά την χθεσινή αποτυχημένη προσπάθεια.



Ειδικότερα, στη συνεδρίαση της Τετάρτης (14/10) ο Γενικός Δείκτης ενισχύεται κατά +0,38% στις 2.608,63 μονάδες, με χαμηλό ημέρας τις 2.607,46 μονάδες και υψηλό ημέρας τις 2.620,51 μονάδες.



Παρά τη θετική εκκίνηση, τα περιθώρια για μια ουσιαστική ανοδική κίνηση παραμένουν περιορισμένα, με το Brent να διατηρείται πάνω από τα 105 δολάρια το βαρέλι. Οι επίμονα υψηλές τιμές του πετρελαίου τροφοδοτούν ανησυχίες για νέες πληθωριστικές πιέσεις και ενδεχόμενη διατήρηση της περιοριστικής νομισματικής πολιτικής για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα.



Υπό αυτές τις συνθήκες, το επικρατέστερο σενάριο για την ελληνική χρηματιστηριακή αγορά είναι η συσσώρευση, με το αγοραστικό ενδιαφέρον να επικεντρώνεται σε συγκεκριμένες μετοχές της υψηλής κεφαλαιοποίησης. Η κατεύθυνση των διεθνών αγορών αναμένεται να διαδραματίσει καθοριστικό ρόλο στη διαμόρφωση του κλίματος, καθώς οι επενδυτές αποφεύγουν την ανάληψη ρίσκου ενόψει των νέων μακροοικονομικών ανακοινώσεων.

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